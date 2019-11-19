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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2315) кордон (1354) Зеленський (3583) земля (457)

 Зеленський підписав закон, який передбачає виділення землі для облаштування та утримання держкордону

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону", який Верховна Рада ухвалила 29 жовтня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу президента.

Наразі українським законодавством не визначено розміри земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд та інших об’єктів прикордонної інфраструктури для забезпечення дотримання режиму державного кордону. Водночас лінійні розміри інженерно-технічних споруд та характеристики технічних засобів охорони кордону потребують для їхнього розташування на місцевості відведення смуги земельної ділянки завширшки не менше 50 метрів.

Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону "Про державний кордон України", згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

Також читайте: Україна готується до інтегрованого управління кордоном з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у зв’язку з облаштуванням державного кордону.

Закон дасть змогу створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону.

Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160619
 
 
 Топ коментарі
 
В твоей пустой мокшанской голове жопе ещё какие-то мысли есть?
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Свідомо йдемо в пастку...Верніше - наш так званий "президент" туди веде країну...Ну що ж, ЗЄбіл, ти таки вирішив стати могильщиком цієї країни...

От суркова - "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть."

Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение земли для обустройства и содержания госграницы - Цензор.НЕТ 68

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Свинособаки прописали нашу капітуляцію, а німці і мікрони з нею погодилися.

Ну шо там, Бубочка, відосік в Теслі запишемо про "ми не знали що так буде", душевно так з підарастіческой хрипотцой, а?
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Чому ж це сивочолий "патріот" петя не запровадив такий закон? Здає таки "клован-наркоман" Україну..
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Яценюк же штакетник построил за 500 млн $, Земляной вал за лярд $?
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В твоей пустой мокшанской голове жопе ещё какие-то мысли есть?
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у меня Яценюк герой.. а в твоей стране, кто герой?
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А привлечь по ст.111 земельников, которые согласовывали земельные участки впритык к границе.
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Эт, шо такое?
Оно рулит и разруливает? Зеленський підписав закон, який передбачає виділення землі для облаштування та утримання держкордону - Цензор.НЕТ 7386
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Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение земли для обустройства и содержания госграницы

Даже землю выделяют, неужели теперь у Украины после десятков лет будет настоящая граница.

Раньше у власти не было времени такой ерундой заниматься, как граница.
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Мне дед оставил в наследство свой земельный пай в Волчанском р-не Харьковской области. Сельхоз угодие это находится в аккурат через дорогу от *********. В 2014-м когда сеня решил строить стену, мне предложили отдать бесплатно (!) свою землю ради границы. Я как человек сдающий свою землю в аренду фермеру и содержащий за эти средства мать-пенсионерку, сестру-инвалида, а также двоих несовершеннолетних детей, предложил чиновникам купить мои угодия ради покупки земли в другом селе. На что получил отказ.
Теперь зеленые гниды приняли закон по которому полностью нивелируется институт
частной собственности. Если завтра зелескот решит, что ваша квартира или машина должна быть отжата по-приколу, то вы ничего не сделаете поскольку ваша собственность не ваша собственность. Вобщем поздравляю зебилы, вас отимели слуги каломойши еще раз.
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