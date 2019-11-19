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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (333) США (5845) Віндман Александер (2)

 "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США

Версію про те, що Україна, а не Росія втручалася у президентські вибори у США 2016 року, поширював безпосередньо президент Росії Володимир Путін.

Це підтвердив під час слухань у вівторок в Палаті представників США представник Ради національної безпеки Білого дому підполковник Олександр Віндман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас на запитання юриста Розвідувального комітету Палати Деніела Голдмана, чи має підполковник Віндман якісь "достовірні докази" того, що Україна втручалася у президентські вибори, представник Ради нацбезпеки чітко відповів: "Ні".

Водночас, коли представник Комітету запитав його, чи не знає Віндман, що Путін поширював версію про те, що саме Україна, а не Росія робила це, він зауважив: "Мені добре відомий цей факт".

Він також уточнив, що "вся розвідувальна спільнота США дійшла консенсусу, що саме росіяни втручалися в американські вибори у 2016 році".

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада у Конгресі США.відбуваються публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160618
 
 
 Топ коментарі
 
У Франківську тернополянина не впустили у вагон через українську мову
вівторок, 19 листопад 2019, 18:30



Російськомовні провідники потяга № 143/144 "Ворохта-Київ" через ввічливе прохання двох тернополян звертатися до них українською мовою не впустили останніх до вагона.»
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Бабушка, которая дедушка - КГБ-эшный сплетник.
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Х..ло вас покупает как лохов уже который раз!Видно или стимулируется или нравится быть дураком
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«Ви парахаботи, чьто вєрітє Путіну ?»
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«Что бы ни говорили в Киеве, проект итогового документа саммита в Париже уже согласован помощниками глав "четверки". Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом», - написал Пушков.
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Та... это не так актуально уже. Мне более понравилась инфа о вмешательстве всё того же вездесущего хутина в выборе на... Мадагаскаре! Кто-то видел там выборы? А я- собственными глазами. Правда, в 1995-м году. "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США - Цензор.НЕТ 5786 Если попадете туда, в процессе местных выборов- не советую гулять вечерком. У вас, местные, сливающиеся с темнотой, недружелюбные негры- могут поинтересоваться- а за кого вы сегодня голосовать изволили???

Честно говоря, мне как-то надоело, что из этого Черта лепят какого-то реально гения, который- везде!
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Еще никогда агент фсб Виндман не был так близко к провалу
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Зелеботи стверджують те ж саме що і Кремль.
Збіг?- Не думаю.
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У Франківську тернополянина не впустили у вагон через українську мову
вівторок, 19 листопад 2019, 18:30



Російськомовні провідники потяга № 143/144 "Ворохта-Київ" через ввічливе прохання двох тернополян звертатися до них українською мовою не впустили останніх до вагона.»
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Ну уже можно... Политическая ситуация поменялась...
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гебня вмешивается во всё и всегда а вот украинские грантоеды вляпались в дерьмо по уши
сижу болею смотрю по ящику этого Виндмана тот ещё советник вошь тыловая
раненый он был в задницу в Фалудже видите ли
он наглуго прозомбирован социал-демократической пропагандой
гнать таких предубежденных советников
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зебилы тоже распространяют. Ничего удивительного......
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Как там расследование по покушению на выдающегося украинского генпрокурора "Ш"? "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США - Цензор.НЕТ 2288 Доведите это расследование до конца и мозаика сложится.
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