 "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США

Це підтвердив під час слухань у вівторок в Палаті представників США представник Ради національної безпеки Білого дому підполковник Олександр Віндман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас на запитання юриста Розвідувального комітету Палати Деніела Голдмана, чи має підполковник Віндман якісь "достовірні докази" того, що Україна втручалася у президентські вибори, представник Ради нацбезпеки чітко відповів: "Ні".

Водночас, коли представник Комітету запитав його, чи не знає Віндман, що Путін поширював версію про те, що саме Україна, а не Росія робила це, він зауважив: "Мені добре відомий цей факт".

Він також уточнив, що "вся розвідувальна спільнота США дійшла консенсусу, що саме росіяни втручалися в американські вибори у 2016 році".

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада у Конгресі США.відбуваються публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа.