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 Політика України
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Все про:Ляшко (753) поруки (9)

 Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар

Ексдепутата, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка відпустили на поруки. 6 листопада Ляшко побився з депутатом від "Слуги Народу" Андрієм Герусом. Його підозрюють в нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Бориспільський міський районний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу для Ляшка і відпустив його на поруки народних депутатів Вікторії Сюмар та Михайла Волинця,  передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Громадське ТВ.

Прокурор клопотав про тримання під вартою ексдепутата без можливості внесення застави. Серед ризиків назвав можливість Ляшка уникати викликів суду та переховуватися, впливати на потерпілого і свідків, тиснути на суд.

Окрім того, прокурор наголосив, що Ляшко може вчинити повторне правопорушення, оскільки після бійки продовжував публічно образливо висловлюватися щодо Андрія Геруса, зокрема й у соцмережах.

Підозру про вчинення кримінального правопорушення прокурор обґрунтував відповідною заявою, допитом потерпілого, свідків, висновком судмедекспертизи та протоколом розгляду речового доказу.

Зі свого боку, Ляшко назвав озвучені ризики "смішними", а прокурора — "ідіотом".

"Всі ті обґрунтування, які наводить цей тіп на підтвердження того, що я можу кудись зникати, ухилятися чи впливати, — все це не варто виїденого яйця. Все це вигадки й все це смішно й принизливо, коли народні гроші витрачаються на таких ідіотів", — відповів Ляшко.

На це суддя зробив зауваження, попросивши поважати один до одного.

Адвокатка Ляшка у своїх доводах невинуватості її підзахисного, зокрема, керувалася тим, що зняття побоїв з Геруса відбулося через 5 діб після бійки.

"Відсутні будь-які докази причинно-наслідкового зв'язку, що саме Олег Валерійович наніс будь-які тілесні ушкодження Герусу. Так, вибачте, людина 5 днів десь ходила, гуляла, і через 5 днів тільки експерт оглядає безпосередньо цю людину і робить висновок, що нібито там є легкі тілесні ушкодження", — наголосила адвокатка.

Читайте також: "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160612
 
   
 Топ коментарі
 
чмо яке хоче купувати електроенергію у держави агресора,повинен сам сидіти за державну зраду...а Ляшко молодчага, шкода що мало дав пиздички
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ахметкин петух прикрыт подельниками))
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Вы же год назад о торговле на крови слезы лили,а теперь это у зебилов называется конкуренция.
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Жаль ты, малорос, не вскрылся, вместе со своей мамкой☝☝☝
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жопопесюльки..если быть точнее,это "истинные патриоты" страны!
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шо відбувається, ой лишенько, ой зрада
Насірову за 10 хвилин оголосили обвинувачення, яке раніше читали 2 роки
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/19/7232441/
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