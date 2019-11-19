 На Київщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки м.Києва, Київської та інших областей України протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували і придбали низку компаній, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги). Згадані кошти поверталися замовникам конвертації, за мінусом 10-12%, які були оплатою за послуги конвертації.
Таким чином упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 130 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучено реєстраційні документи та печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи, ключі доступу до банківських рахунків, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.
Триває слідство.
да и цвета на эсблеме какие то сепарские