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 Економіка
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Все про:Київська область (1065) конвертцентр (202) податкова міліція (1339) Правоохоронні органи (421)

 На Київщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого становив понад 130 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки м.Києва, Київської та інших областей України протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували і придбали низку компаній, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги). Згадані кошти поверталися замовникам конвертації, за мінусом 10-12%, які були оплатою за послуги конвертації.

Таким чином упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 130 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучено реєстраційні документи та печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи, ключі доступу до банківських рахунків, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160611
 
 
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"налоговой милицией"
да и цвета на эсблеме какие то сепарские
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Душать гнід крімінальних аж гай гуде .. А вони Ж не втомлюються повторювати пукінські мантри-"варуйті.. Чьто ані вам сдєлают..?"
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