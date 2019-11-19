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 Суспільство
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Все про:обстріл (5721) Донбас (13699) Об'єднані сили (399)

 Від початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Згідно з повідомленням пресцентру Об'єднаних сил, ворог тричі обстріляв позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік від Кримського (з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї), Південного (з ручних і станкових протитанкових гранатометів) і Новотошківське (з ручних протитанкових гранатометів), передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Гнутового.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 20 хвилин обстрілювали українські позиції на Донбасі вранці 19 листопада, - Міноборони

"Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Крім того, уточнюємо, що поранення українського воїна, яке сталося 17 листопада неподалік населеного пункту Сизе Луганській області, за попередніми результатами розслідування, кваліфікується як бойовий. Тривають дослідження обставин події , тривають спеціальні слідчі дії. Зараз життю і здоров'ю військовослужбовця нічого не загрожує. Йому була надана вся необхідна кваліфікована медична допомога", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. На Приазов'ї поранення в результаті обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160610
 
 
 Топ коментарі
 
Авжеж... зелена ститистика - втрат немає.
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я наверное пропустил пост преЗЕдента с соболезнованием семье погибшего от ран, при взрыве неизвестного предмета в зоне "отвода" наших войск - комбрига 128-й горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева...
пикировка с Тимошенко важнее, правда? важнее чем отдать дань уважения павшему Герою?
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Авжеж... зелена ститистика - втрат немає.
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С начала суток враг четырежды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6141

тихої вам ночки, синочки...
(най і правда так ото буде - "без втрат і поранених")
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Сепарня хоче інтегруватись в Україну, як каже зелень.
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я наверное пропустил пост преЗЕдента с соболезнованием семье погибшего от ран, при взрыве неизвестного предмета в зоне "отвода" наших войск - комбрига 128-й горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева...
пикировка с Тимошенко важнее, правда? важнее чем отдать дань уважения павшему Герою?
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Мины своих не выбирают. Читайте ФБ там написано как погиб герой.
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Главное нет потерь. На местах развода вообще нет перестрелок.
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