 Від початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Згідно з повідомленням пресцентру Об'єднаних сил, ворог тричі обстріляв позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік від Кримського (з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї), Південного (з ручних і станкових протитанкових гранатометів) і Новотошківське (з ручних протитанкових гранатометів), передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Гнутового.

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"Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Крім того, уточнюємо, що поранення українського воїна, яке сталося 17 листопада неподалік населеного пункту Сизе Луганській області, за попередніми результатами розслідування, кваліфікується як бойовий. Тривають дослідження обставин події , тривають спеціальні слідчі дії. Зараз життю і здоров'ю військовослужбовця нічого не загрожує. Йому була надана вся необхідна кваліфікована медична допомога", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. На Приазов'ї поранення в результаті обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.