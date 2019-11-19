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Все про:аеропорт (414) Дніпропетровськ (1211)

 У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту - в ОДА приїхала проєктна команда DCH

Сьогодні, 19 листопада, в Дніпрі розпочалися роботи зі створення нового аеропорту на базі існуючого.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної державної адміністрації.

Вранці тут відбулася нарада, присвячена реконструкції аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Присутні представники обласної та районної влади, Нацагентства інфраструктурних проєктів України, дніпровського аеропорту обговорили з проєктною командою групи DCH практичні питання, вирішення яких необхідне для старту будівельних робіт. Йшлося про розробку містобудівної документації та порядку використання бюджетних коштів. За підсумками зустрічі було вирішено забезпечити регулярне проведення подібних нарад за участю всіх залучених в реалізацію проєкту сторін.

Нагадаємо, що будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" відповідно до світової практики буде реалізовано у форматі приватно-державного партнерства. Роботи зі створення нової злітно-посадкової смуги та інших компонентів аеродромного комплексу фінансуються державою. Загальна сума держінвестицій в проєкт оцінюється в 3 млрд грн, з яких 1 млрд грн передбачено в нещодавно прийнятому Верховною Радою України Державному бюджеті-2020. Ще 200 млн грн ВРУ раніше виділила на проведення відповідних проєктних робіт. В даний час проводиться конкурсний відбір проєктувальника аеродрому та організації-розробника ДПТ (детального плану території). Приватний інвестор створення аеровокзального комплексу - група DCH Олександра Ярославського, яка вже має успішний досвід будівництва, експлуатації та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків". Плановий обсяг інвестицій DCH - $70 млн, на замовлення приватного інвестора ведеться робота над проєктною документацією для будівництва аеровокзалів.

"У Держбюджеті-2020 на аеропорт у Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн. Ми одразу приступили до роботи – маємо швидко узгодити всі технічні моменти, аби зведення терміналу та злітно-посадкової смуги розпочалося в строк. Будівельники стануть до роботи на об’єкті вже у 2020-му", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

До підготовки базової планової документації для Міжнародного аеропорту "Дніпро" також узялася всесвітньовідома австрійська консалтингова компанія Airport Consulting Vienna. Експерти проєктної команди DCH і Airport Consulting Vienna готуватимуть інформацію для розробки дизайну аеродрому, майстер-плану розвитку і бізнес-плану на період до 2045 г. Як розповів Володимир Васильченко, керівник проєкту будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро" і генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків": "як і під час будівництва харківського аеропорту, на старті проєкту необхідно дуже чітко розуміти, який вигляд матиме аеродромний комплекс, де і як будуть розташовані конкретні об'єкти інфраструктури. І, звичайно, цінувати динаміку бізнес-показників у довгостроковій перспективі. Я впевнений, що у співпраці з Airport Consulting Vienna ми оперативно підготуємо необхідні базові документи".

Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, нагадав, що добре знайомий з поточним станом справ у Міжнародному аеропорту "Дніпро": "Фактично, передпроєктні дослідження ми провели ще на початку 2019 року, коли оцінювали можливі варіанти будівництва та презентували результати громаді Дніпр. Прекрасно, що в кінцевому підсумку було обрано економічно оптимальний сценарій. У Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проєктів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо цю нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб у місті з'явилися дуже функціональні і сучасні "повітряні ворота".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160607
 
 
 Топ коментарі
 
а что с мостом? Рухнул или просто Зе спор проиграл
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На Кайдаксокм мосту их почему то нет. В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 4821
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а зачем аєропорты в каждом европейском городе?
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Если это будет как ремнт моста то лучш не надо.
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а что с мостом? Рухнул или просто Зе спор проиграл
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за эти деньги что ремонитровали, можно было два аэропорта посторить. Но так и не отремонтировали.
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а факты есть? Циферки или просто так написали
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каие нужны факты. С 2016 по 2019 г.г. ремонтировали теперь нужнол опярть ремонтирвать. Город весь в ужассе. Черз цетнр нельзя было проехать. Комиссию ГПУ Филатов не пускает. Теперь аэропорта не будет.
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Друже тобі лікуватися треба, а не на цензорі зависати ..
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Борис Альбертович, извините не узнал.
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А факты ( стыки) я каждый день колёсами считаю . И торчащую арматуру , задутую пеной , вижу . Увел конечной стоимости в три раза , от изначальной сметы - это тебе не факты ? Или нам тут крымский мост херачили.
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За які гроші?
Хто тобі сказав, що не відремонтували? ти з дуба впав?
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а ты проедь по нему, сам узнаешь. Только перила покрасили.
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За 10 раз в день проїжджаю. З лівого берега на правий і навпаки. Відмінний ремонт. Нове світлодіодне освітлення. 3 смуги. Бетонний роздільник. Велосипедна + пішохідна доріжка. Обмежувачі швидкості на стиках. Все як в ЄС і США.
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ну и как. Язык еще не откусил?
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Ти *** тупий? )))
На мосту обмеження швидкості 40 км на годину.
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поэтому стыки не выровняли? Пожет наобрт, ограниение потому что то стыки корявые! В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 3698
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До тебе ніяк не дійде, що ці стики - це обмежувачі швидкості? Ну, як наприклад в країнах ЄС?
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На Кайдаксокм мосту их почему то нет. В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 4821
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Я так зрозумів, ти не автолюбитель, а пасажир, як я нелох 42 роки?
На Кайдакському мосту їздять фури по 10-80 тонн. На Центральному мосту проїзд вантажного транспорту заборонений.
Відповідь досить ясний я сподіваюся?
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а для фур огрничение не нужно? В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 8757
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тю, це раньше були температурні шви. Вже видумали цьому зашквару іншу назву?
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Филатов этого не занет. Деньги взял и забыл для чего.
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Игор, ну ты дебил. Убейся об стенку и не морочь людям голову... может ты родственник Янелоха, много общего.
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надо шоп натовские самолетьі могли садиться! НАДО!
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Ярославский для себя будет строить.Он будет эксплуатировать сооружения авэропорта.
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"в ОГА" - тут, судя по всему, Боря пролетает.
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ярославский выторговал себе проект.. все как при яныке.. после его бегства максимум на что он спромогся это отжать хтз. в отличии от сепара гепы, который реально занимался харьковом. так что тут еще вопрос кто из низ больший сепар
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Что значит ,,выторговал,,? Зеля в Харькове упрашивал Ярославского лично принять участие в проектах по Харькову и Днепру. А Ярославский как раз один из очень немногих порядочных крупных бизнесменов в Украине
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так як дніпро дав найбільше голосів за ЗЕ аеропорт дніпра має бути точною копією донецького
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нет, донецкий восстановят рабы -сепары, и имя его будет Киборги.
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соевый таварищ хочет чтоб его разбомбили. Патриот же ш
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та можна так построить, шо он и сам развалится..как мост..
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навіщо бомбити? ви самі на тарілочці все піднесли
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хто це ми, ублюдок кацапський? Дніпро поніс найбільши втрати із всієї країни.
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поділи втрати на кількість населення області і захлопни варішку гімнюк ЗЕлений
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Не поверите, уже многие не могут вспомнить , они голосовали или нет.
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Ваш юмор (вернее, отсутствие мозга) как минимум, не уместен и туп. Зная судьбу дапа, зная сколько Киборгов там погибло, вы здесь предстали в виде полного долбодятла.

В Днепре будет новый аэропорт, вы, козел, почему против?
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інтересне кіно получається. 73% перекреслили всі здобутки за попередні 5 років і капітуляцію видають за перемогу а ви пообзивали мене? Істинний президент України тільки і мріє продати вас і ваших дітей за 100 мільярдів кацапам і де ваші протести?

А обзиватися вам, панянко, зовсім не личить
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Р-равняйсь! Смир-р-рно! Аэропорт, слушай мою команду - СТРОЙСЯ! Раз-два!
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и, херяк, вся инвфростктура по пэтиной отмашке последние пять лет построилась. Как дорога Мариуполь-Заппожье.
Красав пэтюньчик, да？Гыыыыыыы
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Зачем аэропорт в каждом городе ? Зачем аэропорт в Днепре и Полтаве ? Кто все это будет содержать и за чей счёт? Не лучше иметь аэропорт между Полтавой и Днепром ? Так и рабочие места и территория будет развиваться . А Днепра и Полтава и без этого будут развиваться . Все что делают , все через жо и не рентабельно .
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а зачем аєропорты в каждом европейском городе?
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В каком ? Называй это каждый город . В Дании на всю страну 4 .
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Данию за день пешком пройти можна
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Там жителей, как в одной киевской области. А в Украине итак 4 нормальных аэропорта на страну.
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а точно зачем? со Штутгарта летает Самолет -такси на Мюнхен и это возможность работать за хорошие деньги в другом городе.
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Что ты сравниваешь? Украинцев нет денег на хлеб, а ты тут ху пишешь
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пойди побатрачь и будут и у тебя деньги
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так и аэропорт не завтра готов будет. На перспективу работают. Кстати-это и есть хлеб через рабочие места
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Какою перспективу ? Ты о чем ? Вот в Полтаве аэропорт стоит . А на содержание идут миллионы .
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украинцы не самые бедные, а самые прибедняющиеся. за 5 лет "зубожиння" у частных лиц появилось дополнительно 3,8 млн автомобилей, в туры самолетом в 2018 улетело 24 млн человек, в том же 2018 украинцы купили гаджетов на 960 млн $...
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Ага на хлеб денег нету, а на поезд ***** билет за 30 суток не купишь. Да поезда ужасные , но забиты как селедки в банке. Да и все чартерные самолеты с отдыхающими забиты . Экономим мы на хлебе, фигуры бережем 😂😂😂
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ліпше гроші кинути на кордон, ато кордон України "незаконно перетнули" 12 російських корів... тре ретельно дослідити, чи не нашпіговані кгбешною апаратурою... я так думаю
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Аэропорт в Харькове и Днепре -частные, владельцам не принадлежит только навигация и полоса.
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И что ? Надо на каждой улице аэропорт? Какая тебе разница чей он , ты за все платишь с полна .
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А нужно каждое было имело сарай на колесах которое оно ласково называет "автомобиль"? Я за то, что бы не старше 3 лет, а если нет денег, на трамвай! Если бы кастрировали тех кто в 2004 голосовал за трижды судимого, то и войны бы не было, и сегодня 73% мудаков хорошо подумали бы. Пердит кучка убогих ничтожеств, а нюхаем все, и нормальные люди в том числе.
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Все нормальные давно уехали.. Не льсти себе В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 4332
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В миллионнике не нужен аэропорт? Ты с дуба рухнул?
Люди из Днепра летают через Харьков и Киев, это же очень удобно по твоему В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 619
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А зачем вообще дороги нужны? Пусть люди сидят в сёлах безвыездно, а то дорог понастроит и потом все по этим дорогам и уедут
Логика - это явно не ваше (((
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шотварицца？
Зеленский прекрати.
Пэчмошники, авам все тяжелее, гыыыыыы
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На те деньги, что наверняка разворуют на строительстве этого аэродрома, можно и космодром построить.
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Сайт компании Airport Consulting Vienna не работает, видно что опыт огромный и репутация ог-ого-го, только похоже в области отмывки илдерибана
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Нужно только после того как Филатиов уйдет. Иначе опять деньги разворую, как с мостом.
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А есть факты того что старый аэропорт не справляется с огромным потоком, чет я сомневаюсь что оба аэропорта будут полностью загружены.
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в том то и дело, на базе существующего! Ничего не будет.
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Вот интересно, а сколько здесь бабла стырят, больше чем за мост, аль нет??? В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH - Цензор.НЕТ 8568
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а в Запорожском аэропорту радостно потирают руки.
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Петежополизам все сложнее найти причину для негодования. Вот и аэропорт строят 'не там' , где они бы, оказывается , хотели.
Шо ж вы пэте свои хотелки не предъявляли?
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В Харькове хороший аэропорт и в Днепре будет, если Коломойский не вмешается.
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сколько миллионеров родил Днепр и дожились, пришел цап Ярославский и строит аеропорт)
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Порошенко 5 лет обещал-обещал, но ничего не сделал. Разве это возможно?
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интересно сколько селюков с никополя или марганца будут пользоваться аэропортом???? но они каждый день ездят по дорогах которых фактически нет как все жители вольногорска, пятихаток, КР, в апостолово , да в почти в любое село сейчас херь проедешь если ты не спиз…л лендкрузер, А эти клоуны новый аэропорт строят…. не бояться ЖД колиивщины???
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Только не надо трындеть! В Никополе местные аборигены спалили строительную технику дорожной компании и ломают бордюры. Им дороги не нужны. Им бы поразбойничать. Анклав партии Видродження - Никопольский район. А Апостолово занял круговую оборону от цивилизации - там танки в ямах пропадают.
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