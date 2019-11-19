 Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві. ФОТО

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Віддати данину пам'яті і поваги Герою, підтримати його батьків приїхали представники влади Миколаївщини, друзі Олександра, вчителі школи, в якій він навчався, бойові побратими.

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За особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі Указом президента України Олександра Калиновського нагороджено орденом "За мужність" 3 ступеня.