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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Миколаїв (378) меморіальна дошка (97) втрати (1501) 72 окрема механізована бригада (86)

 Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві. ФОТО

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї окремої механізованої бригади Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві. Її встановлено на фасаді будинку, де жив разом із батьками загиблий військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ..

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві 01

Віддати данину пам'яті і поваги Герою, підтримати його батьків приїхали представники влади Миколаївщини, друзі Олександра, вчителі школи, в якій він навчався, бойові побратими.

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За особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі Указом президента України Олександра Калиновського нагороджено орденом "За мужність" 3 ступеня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160606
 
   
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Погиб воин-солдат, умер человек ранга комбриг, а от главнокомандующего ни слова...
Они для него не герои страны... Ужасно и грустно
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Помним и Не забудем. Как бы там не пытались нам втюхать Бени и др.уроды. Спасибо, Герой!
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ПАМ"ЯТАЙМО !!!!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ (доки ми їх пам"ятаємо)
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8475
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Навіть Порошенко висловив співчуття через загибель комбрига 128 гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, а Зелений Говнокомандующій все ще не .. Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві - Цензор.НЕТ 6948... RIP
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Порох до кожного воїна ставився з шаною! До простого солдата....А це чмо парашинське ігнорує навіть смерть комбрига...На сторінці в фейсі(подивіться!) ги-ги та га-га.та інша хрінь цього гундяво-сиплого торчка!! Сссцкуа...головнокомандувач бидляцького кварталу...
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Это похоже на Карпенко ,был там сегодня ,видел ..
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