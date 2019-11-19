 Україна готова до розумного компромісу стосовно Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що вже є згода всіх чотирьох сторін на зустріч 9 грудня в Парижі.

"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями, відкритим розумом, готові сприйняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого українці так давно жадають", - зазначив він.

Пристайко спростував інформацію про те, що нібито однією з умов проведення зустрічі в нормандському форматі було повне виведення проросійських військ із Донбасу.

"Я не пам'ятаю, щоб хтось із українських політиків таке сказав, хоча кожен із 46 млн українців розраховував би на те, щоб іноземні незаконні збройні формування залишили територію нашої країни, і ми тоді мирно змогли б вирішити існуючі проблеми. Але ми реалісти і розуміємо, що вимагати цього перед нормандською зустріччю просто немає сенсу", - заявив він.

Він висловив сподівання на те, що на цій зустрічі буде досягнуто реального прогресу, якого Україна чекала з 2016 року, коли була остання зустріч у такому форматі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення нормандської зустрічі - 9 грудня в Парижі.

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