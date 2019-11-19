 Україна готова до розумного компромісу стосовно Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив сьогодні на брифінгу.
Він підкреслив, що вже є згода всіх чотирьох сторін на зустріч 9 грудня в Парижі.
"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями, відкритим розумом, готові сприйняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого українці так давно жадають", - зазначив він.
Пристайко спростував інформацію про те, що нібито однією з умов проведення зустрічі в нормандському форматі було повне виведення проросійських військ із Донбасу.
"Я не пам'ятаю, щоб хтось із українських політиків таке сказав, хоча кожен із 46 млн українців розраховував би на те, щоб іноземні незаконні збройні формування залишили територію нашої країни, і ми тоді мирно змогли б вирішити існуючі проблеми. Але ми реалісти і розуміємо, що вимагати цього перед нормандською зустріччю просто немає сенсу", - заявив він.
Він висловив сподівання на те, що на цій зустрічі буде досягнуто реального прогресу, якого Україна чекала з 2016 року, коли була остання зустріч у такому форматі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення нормандської зустрічі - 9 грудня в Парижі.
Федералізація.
Російська державна.
Визнання Криму російським.
Визнання ;лднр; та відвід ВСУ на кордони областей.
Сухопутний прохід до Криму.
Сухопутний прохід до Придністров'я.
Гарантії невступу України в ЄС та НАТО.
Заборона УПА
По яким саме пунктам Зеленський збирається погодитися?
Ну сколько можно писать об одном и том же? Меркель ОФИЦИАЛЬНО признала ошибочность своей миграционной политики, рейтинг этого ******** Макрона - 13%, вопрос его переизбрания даже не стоит. Дальше там кто идёт у нас? Гладко причёсанный маменькин сынок в черных коротких штанишках, с папочкой нот под мышкой и ***** ? Европе на нас насрать с большой колокольни, ей бы убытки позакрывать, которые так удачно, а главное-с заботой о людях, понаделала Меркелиха. Последний раз пишу одно и то же: 1. ***** реально закончило универ по специальности правоведение (т.е. его гражданская специальность юрист-правовед). Это официальная часть. После этого, в Академии ФСБ, что на Можайке, его 4 ГОДА ОБУЧАЛИ специализированным предметам и так далее.
Кто, а главное чем будет на него давить на этом сраном саммите? ******** Макрон ???? Помирающая Меркелиха ??? ( диагноз уже поставлен). Маменький сыночек в коротких штанишках???? ***** посмотрит на весь этот ******** цирк своими холодными рыбьими глазами и скажет примерно следующее : « Псковские десантники, как известно, заблудились, кучу военных билетов, что вы тут мне высыпали на стол - засуньте себе в жопу, так как надо еще доказать их подлинность. Вы вообще от меня чего хотите? Нас там не было и нет, Боинг мы не сбивали, еще вопросы? Это абсолютно ваш, внутренний вопрос, меня-то вы сюда зачем вытащили?» И что ты, Пристайко, будешь ему говорить ? Ты, баран тупой, что, не понимаешь, что участок границы , ***** НИКОГДА при своей жизни не отдаст ? Господи, ну какие же вы все полные Зе- дебилы....
- Аль Капоне
Хто зрадники зараз ясно усім!
Натякаючи цьому вірному московським ... резиденту ЗЕбілу на його впевнені кроки до капітуляції України, визнання державності "лугандоніі". Прийняття Україною тимчасового окупованого Українського Криму вже як суб'єкта ворожої паРаші. І Україна повинна бути тільки зі статусом нейтральної держави з наступною колонізації її проклятою підерацією. Навіть статус Української державної повиненна бути мова кривавих - окупантів .... і ще дуже чого багато зажадали до виконання від екс - клоуна продажного ... резидента ЗЕбіла - капітулянта його повелителі кремлівські окупанти ..
Евріпід підказував: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти: І добре видно що продажний ЗЕбіл вже почав прискорено злочинно виконувати накази на знищення державності України шшяхом її кпітушяції. Безвідмовно всі повеління і накази від своїх начебто друзів але і господарів з проклятої ворожої паРаші
Нашел куда и к кому ехать "открытыми..."...
Не жалуйся потом, если тебе туда насрут по полной....
Проект итогового документа саммита «Нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины.
По его словам, по требованию Москвы, "это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений".
"Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже. В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть"
Ото і всі компроміси........
встречи в нормандском формате"выборов" в Лугандоне по "формуле Штайнмайера" был полный вывод пророссийских войск из Донбасса."