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 Політика України
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Все про:Донбас (13699) нормандська четвірка (680) Пристайко (258)

 Україна готова до розумного компромісу стосовно Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко спростував інформацію про те, що однією з умов проведення зустрічі в нормандському форматі було повне виведення найманців РФ із Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що вже є згода всіх чотирьох сторін на зустріч 9 грудня в Парижі.

"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями, відкритим розумом, готові сприйняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого українці так давно жадають", - зазначив він.

Пристайко спростував інформацію про те, що нібито однією з умов проведення зустрічі в нормандському форматі було повне виведення проросійських військ із Донбасу.

"Я не пам'ятаю, щоб хтось із українських політиків таке сказав, хоча кожен із 46 млн українців розраховував би на те, щоб іноземні незаконні збройні формування залишили територію нашої країни, і ми тоді мирно змогли б вирішити існуючі проблеми. Але ми реалісти і розуміємо, що вимагати цього перед нормандською зустріччю просто немає сенсу", - заявив він.

Він висловив сподівання на те, що на цій зустрічі буде досягнуто реального прогресу, якого Україна чекала з 2016 року, коли була остання зустріч у такому форматі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення нормандської зустрічі - 9 грудня в Парижі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" - це вже успіх, ми серйозно до неї готуємося, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160602
 
   
 Топ коментарі
 
А вы Украину спросили.Или думаете,что пришли всерьез и надолго.Так вы уже шестые,кто так думает.А эта цифра как бы и трагическая.
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Розумний компроміс це арешт всіх терористів, виселення колаборантів з Донбасу, закриття всіх шахт та заводів, знищення районів багатоповерхівок і перетворення Донбасу на аграрний район, яким він і був 200 років тому - аграрним та українським!
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Цікаво, серед зелібобів є не відбиті наглухо?
Хоча ні, не цікаво
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Если российские оккупационные войска остаются на украинской территории, то... Я что-то ни х*я не понимаю! Какие, нах, переговоры?! О чём?!
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А если бы оккупанты сдались и вышли, то тем более с кем и о чём разговаривать? А так хоть есть темы...
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Обиднее всего,что через пол года ми все равно получим войну...
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Вимоги РФ відомі давно.
Федералізація.
Російська державна.
Визнання Криму російським.
Визнання ;лднр; та відвід ВСУ на кордони областей.
Сухопутний прохід до Криму.
Сухопутний прохід до Придністров'я.
Гарантії невступу України в ЄС та НАТО.
Заборона УПА

По яким саме пунктам Зеленський збирається погодитися?
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Воно , дитя старого кагебешника , розповідає про зелені "хатєлки" , але глухо мовчить про те що вони вже приготувались здати . Адже ніде ні слова про т.з. "червоні лінії" зєлф не говорять конкретно .Це буде крута зрада , яку в кращих традиціях хуцпи видадуть нам за велике досягнення слуг не нашого народу . Дупоголові 73% , зєлі вам вже сцють в очі , а ви кричіть :"Райдуга де ?" .
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Видно лаври Чемберлена не дають спокою Дристайку. "Я привіз вам мир" , заявив Чемберлен після Мюнхенської угоди з Гітлером , після чого почалася друга світова війна ... 😕
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Пристайко, а Пристайко, а чего ж вы все темните, отделываетесь общими фразами? Поссыкиваете Украинского народа потихоньку? Правильно делаете, ублюдки!
Ну сколько можно писать об одном и том же? Меркель ОФИЦИАЛЬНО признала ошибочность своей миграционной политики, рейтинг этого ******** Макрона - 13%, вопрос его переизбрания даже не стоит. Дальше там кто идёт у нас? Гладко причёсанный маменькин сынок в черных коротких штанишках, с папочкой нот под мышкой и ***** ? Европе на нас насрать с большой колокольни, ей бы убытки позакрывать, которые так удачно, а главное-с заботой о людях, понаделала Меркелиха. Последний раз пишу одно и то же: 1. ***** реально закончило универ по специальности правоведение (т.е. его гражданская специальность юрист-правовед). Это официальная часть. После этого, в Академии ФСБ, что на Можайке, его 4 ГОДА ОБУЧАЛИ специализированным предметам и так далее.
Кто, а главное чем будет на него давить на этом сраном саммите? ******** Макрон ???? Помирающая Меркелиха ??? ( диагноз уже поставлен). Маменький сыночек в коротких штанишках???? ***** посмотрит на весь этот ******** цирк своими холодными рыбьими глазами и скажет примерно следующее : « Псковские десантники, как известно, заблудились, кучу военных билетов, что вы тут мне высыпали на стол - засуньте себе в жопу, так как надо еще доказать их подлинность. Вы вообще от меня чего хотите? Нас там не было и нет, Боинг мы не сбивали, еще вопросы? Это абсолютно ваш, внутренний вопрос, меня-то вы сюда зачем вытащили?» И что ты, Пристайко, будешь ему говорить ? Ты, баран тупой, что, не понимаешь, что участок границы , ***** НИКОГДА при своей жизни не отдаст ? Господи, ну какие же вы все полные Зе- дебилы....
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Очень стыдно и печально даже слов нет(((
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Розумний компроміс і відкритим розумом? Хто має оплатити все те, що накоїла РосіЯ? Хто має відповісти за ті безчинства, які вона робила в робить на Донбасі та в Криму... Хочеться нагадати слова: " Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
- Аль Капоне
Хто зрадники зараз ясно усім!
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А Крим, дебільна влада вже не згадує?
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У нас з вами різне розуміння миру і компромісу
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Пристайко все правильно сказал , дай бог , чтобьі на саммите Украина вставила болт с левой дюймовой резьбой в анус Пуйлу !
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"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать (того, на что расчитывает 46 млн украинцев )этого перед нормандской встречей просто нет смысла" ибо есть смысл принимать "зе слугами" рашистскую сливную куйню.которую со смыслом поддерживаю рашистские французско- немецкие подельники в Европе)
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Україна готова до розумного компромісу стосовно Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9292Москві дуже таки сподобався заклик в Маріуполі від свого ... резидента ЗЕбіла - капітулянта до народу відмовитися від слова "сепар" щодо кривавих сепаратистів -террорістов окупованих Кремлем районів Донбасу бандитської резервації "лугандоніі". У Кремлі вже чекають нових подібних прокремлівських кроків від свого холуя -... резидента ЗЕбіла. Про це заявив близький до Кремля і раднику президента РФ В. Суркова - А.Чеснаков.
Натякаючи цьому вірному московським ... резиденту ЗЕбілу на його впевнені кроки до капітуляції України, визнання державності "лугандоніі". Прийняття Україною тимчасового окупованого Українського Криму вже як суб'єкта ворожої паРаші. І Україна повинна бути тільки зі статусом нейтральної держави з наступною колонізації її проклятою підерацією. Навіть статус Української державної повиненна бути мова кривавих - окупантів .... і ще дуже чого багато зажадали до виконання від екс - клоуна продажного ... резидента ЗЕбіла - капітулянта його повелителі кремлівські окупанти ..
Евріпід підказував: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти: І добре видно що продажний ЗЕбіл вже почав прискорено злочинно виконувати накази на знищення державності України шшяхом її кпітушяції. Безвідмовно всі повеління і накази від своїх начебто друзів але і господарів з проклятої ворожої паРаші
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Нічого не буде ,тупо здати краіну вони засцат ( яйця в них жодного разу не металеві ) а ***** по іншому і не хоче і не буде
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Ой ржу не могу......
Нашел куда и к кому ехать "открытыми..."...
Не жалуйся потом, если тебе туда насрут по полной....
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Пуйло не знает как от донбасса избавится, а Вы ему еще и компромиссы. Хорошо подмахиваете.
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учи историю, Вадик. любые договора с россией на протяжении 300-400 лет заканчивались подкупом, обманом или военними действиями. твоего компромиса хватит ровно до тех пор, пока у них не появятся какие нибудь интересы.
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Тут все намного печальнее.... Договоренность будет скреплена не только РФ, но и Францией с Германией....
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Российский политтехнолог из команды Суркова Алексей Чеснаков.
Проект итогового документа саммита «Нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины.
По его словам, по требованию Москвы, "это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений".
"Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже. В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть"
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Та ну шо вы ,пацаны! Оставляйте своих , мы не против! Та нуйух нам контроль над границе!??? Мышыбратья! Но нужны гарантии вечного проката "сватов" на расее и новогодние корпоративы квартала.
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Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе Грызлов заявил, что позиция РФ не изменилась - она требует полного!!!! исполнения всех пунктов Минского соглашения.... На какой "разумный компромисс" рассчитывает Пристайко - непонятно....
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Головне - припинити цю безглузду кроваву бійню!
Ото і всі компроміси........
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Вот так точнее будет: "Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате "выборов" в Лугандоне по "формуле Штайнмайера" был полный вывод пророссийских войск из Донбасса."
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Не може бути жодних компромісів з окупантами. Такі заяви можуть робити тільки зрадники та колаборанти. І якщо якісь домовленості були попередньо узгоджені до початку саміту, вони повинні бути оприлюднені. І якщо цими домовленостями будуть зраджені інтереси України, зустрічі не повинна відбутися. Адже потім дуже важко буде скасувати домовленості. Тоді Україна може втратити свою державність та незалежність на довгі роки.
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