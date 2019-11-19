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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (423) Муженко (190) Косюк (14)

 Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк

Мільярдер, власник найбільшого аграрного бізнесу "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, який у 2014 році відповідав за силовий блок в адміністрації президента Петра Порошенка, хотів, щоб керівники несли відповідальність, щоб для виконання конкретних завдань підбиралися компетентні люди.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи вимагав він на початку серпня 2014-го призначити генерал-лейтенанта Валерія Фролова на місце начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

"Так, я наполегливо вимагав від президента прийняти таке рішення. Тому що мені доручив сам президент щось міняти в силовому блоці - і я зажадав інструменти. Я хотів, щоб керівники несли відповідальність, щоб для виконання конкретних завдань підбиралися компетентні люди. Але виявилося, що логіка інша, мої аргументи не були сприйняті. Що ж, якщо керівники мені не підкоряються, не виконують завдань і доручень і не здатні робити правильні висновки - значить керуйте ними самі. Ось за цією логікою я фактично і пішов з поста куратора силових структур, але формально табличка на кабінеті ще висіла кілька місяців", - розповів Косюк.

Читайте також: Україна глобально неконкурентоспроможна в боротьбі за інвесторів, - мільярдер Косюк

Нагадаємо, Косюк обіймав посаду в Адміністрації президента з 3 липня по 8 грудня 2014 року. Порошенко заявив, що бізнесмен відповідатиме за "координацію дій і підвищення рівня керованості силовим блоком".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160598
 
 
 Топ коментарі
 
Миллиардер, торгующий курятиной, который отвечал за силовой блок в стране - хотел чтобы президент-миллиардер-кондитер подбирал для боевых задач компетентных людей.
И эти люди еще кукарекают про "клоунов".
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Так там были компетентные, например Хомчак.
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Ты скачала верни миллиардные дотации которые тебе дал твой дружок Поросенко и на которые ты купил предприятия в ЕС.
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Начальник Гештаба это голова и "два уха". Его бы в ФСБ рассеи назначили туалет ***** охранять.
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там шойга нормально справляется Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 3920.чо там охранять то?дырку в полу?
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Может барыга по совместительству действительно Лолита.-слишком много вреда Украине!
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Я тоже не понимаю, почему свет клином сошёлся на муженках и матиосах...
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Миллиардер, торгующий курятиной, который отвечал за силовой блок в стране - хотел чтобы президент-миллиардер-кондитер подбирал для боевых задач компетентных людей.
И эти люди еще кукарекают про "клоунов".
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Так там были компетентные, например Хомчак.
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"Правильно говорити, вдержувати розумний вираз обличчя, та любити батька-президента. Ось три головних критерії.....
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косюк, це те чмо, яке заробило капітал в Україні, тепер працює на еконоіку іншої ?
а дотації мільярдні в нас брало ...
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А что сегодня кто то про Рябошапку написал что он с семьей живет во Франции а в Украину летает нв работу?
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Брехня, там живет его жена с детьми, она работает в ЕСПЧ.
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Надо было Косюка назначить ВМФ командовать. Он бы тогда яхту построил круче, чем у Абрамовича. У него бы там дивизион подводных лодок поместился, а не одна. А так... имеет, то что имеет. Вот такую малютку
Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 5933
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там еще рядом яхта-обслуга пасётся.. кажется называется "Гарсон"..
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Да??? Во, как! Понятия не имел. Это шоп за пивком разливным слетать, если шо?
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шоб вертолета принять, шоб загрузится свеженькими припасами, иногда на "Гарсона" грузят два мощных сверскоростных катера.. Их высочество любят погонять по просторам Средиземноморья..
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зараз Косюк(Як і Бахматюк,як і решта "аграрних баронів") не дуже "шикують"..
Зараз їм "кров з носа" необхідно закупити МАКСИМУМ земельки у сільських бідняків..
Що будуть продавати на перших порах за ціною до 1000 доларів за гектар...
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Ты скачала верни миллиардные дотации которые тебе дал твой дружок Поросенко и на которые ты купил предприятия в ЕС.
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любопытно, на фига ему сейчас давать такие интервью?!
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Та... наверное просто надо разбавить "сладенькое". А то ведь- перегруз пошёл.
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Подстраховываетя, угождает новой власти.
У ИгорьВалерьича аппетит все растет и растет. Кошерной курятинкой "Курочка от бабушки бени" можно завалить весь мир и неплохо наварить.
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Не завалить, квоти ЄС не дозволять, хіба що москалів та інших азіатів годувати.
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Про Ізраіль не знаю, але здається там без Бені є кому торгувати, кібуци під державною охороною.
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Один торговець курятиною очолював динирію, інший призначав голів Генштабу.
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Точно! Интересное совпадение. Но! У нас живучесть торговцами курятиной- на порядки выше!
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Аж цікаво, може генералів серед ветеринарних технікумів набрати, в мене товариш після такого технікуму розкрутився до доларового міліонера.
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Не!!! Не надо, очень прошу. А то ведь... кто потом моих котов лечить будет? Генералы в отставке? Как жы ж...
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Блть я с этого цирка ржу Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 1025 одна барыга назначила другую барыгу....но куриный хер за копейки "работать" не стал, и вернулся к привычным схемам потрошения бюджета... А чо там у Касюка в шизни прозошло что понадобилась очистка кармы на цензоре? Мож уголовное дело на этого нищеброда завели?
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порошенко уже ВСЁ сделал ((((( это на его СОВЕСТИ и потерянные жизни наших СОЛДАТ !!! порошенко говорил ОДНО , а творил ДРУГОЕ !!! и проговаривался он тоже не спроста !!! а с АРТИСТА что уже хотеть ???(((((( нам ТРИНДЕЦ и стране теж (((((
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та ты шо...так это он самолично каждого из 73% в кабинку голосования затягивал,голосовать за писюаниста?
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вай - рад читать - все в порядке - а то вспоминал - думал шо и как))))
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Сподіваюсь, не дуже серйозні...І вже вирішені.
Рада вас знову бачити Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк - Цензор.НЕТ 3569
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У свиновода сталася невеличка біда Наколка з офшорником на пупі почала набрякати і чухатися і на цьому тлі він вирішив трошки збити грошенят з офшорника Але дзуськи Цим своїм вчинком офшорник вибив ГИГА З КОЛІЇ Але ненадовго
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я фактически и ушел с поста куратора силовых структур, но формально табличка на кабинете еще висела несколько месяцев, - рассказал Косюк. Миллиардер не понимает что несколько месяцев обманывал людей.
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Куратор силових структур, от що це таке?
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забава миллиардера, владельца крупнейшего аграрного бизнеса .
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Меня тоже заинтересовало. Пришлось ГУГЛить. Вот такой вылез аналог:
Сар Кенг (кхмер. ស ខេង; 15 января 1951, Прейвэнг) - камбоджийский политик, министр внутренних дел, один из руководителей правящей Народной партии Камбоджи. В 1970-х - участник гражданской войны со стороны Красных кхмеров, в 1980-х - видный деятель провьетнамского режима НРК. Родственник и сподвижник Чеа Сима. Куратор силовых структур в правительстве Хун Сена.
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Вот это номер, в самое кровавое время лето-осень 2014 силовым блоком управлял куриный король Кусюк, кроме матов и сказать нечего.
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напомним:
Sergii Ivanov
Похоже, что государство все-таки подарит 1 миллиард грн. наиболее несчастному и нуждающемуся в нашей стране человеку.
Этого человека зовут Юрий Косюк. Он владелец компании "Миронівський хлібопродукт".
Кроме того, Юрий Косюк - близкий друг Порошенко, экс-заместитель главы АП, курировавший силовой блок преимущественно из Италии, прямо с палубы яхты, где, по ряду сведений, он весело проводил время в компании своего друга, любимого олигарха Путина Романа Абрамовича. Да-да, человек курировал войну в компании одного из главных доноров интервента.
Еще два года назад в публикации "Косяки Косюка" goo.gl/fkVO6b я обратил внимание на гигантские объемы НДС, возмещаемого предприятиям Косюка. С тех пор ситуация не просто не изменилась, но и усугубилась.
Правительство запланировало выделить 2 млрд. грн. на поддержку птицеводства, и ровно половину дотации, предназначенной аграриям ВСЕЙ страны, хочет направить на поддержку Косюка. Подробнее здесь: goo.gl/9UlhWW и goo.gl/y3zPLc.
Вчера профильный комитет ВР принял решение выдавать не более 150 млн. "в одни руки", а уже сегодня первым делом отменил предыдущее решение.
Таким образом, уже очень скоро мы с вами будем из своих налогов покрывать дотацию человеку, чей бизнес является прибыльным и в господдержке не нуждается. Более наглую схему дерибана бюджета выдумать сложно.
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Ух, ты! Таки многое упускаю, издержки профессии...
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Не, ну нормально? Пошел в 2014 голу в АП , получил себе любимому ОГРОМНЫЙ НДС ( кстати с какого воздуха?)
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В 2017 году получил из казны Украины возраст НДС - 27 млн евро.
КАРЛ, 27 млн евро НДС - это продукции за год должны быть более миллиарда евро.
Да на такие деньги КУРЯТИНОЙ МОЖНО БЫЛО ЗАВАЛИТЬ ВСЮ ЕС. А ее мало.
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Видела я недавно его птичники в Словении . Дороги песня- ЕС построил . Хорошо Кусюку бизнес там делать. И ЕЩЕ дотации от ЕС получает
КОРОЧЕ ВЫВЕЛ БАБКИ ИЗ УКРАИНЫ
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Или более 100 млн евро.
Короче купил себе Кусюк несколько ферм в ЕС. На жти деньги.
Бо там дороги везде хорошие и Евросоюз датирует
А вот в Украине около своих птичников Кусюк в дороги деньги вложить не захотел
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Софія, в нас птахофабрики закриваються, нема збуту.
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Ну как нема збуиу? В Словакии в Метро -5-10 кг пакеты с курячими грудками сейчас продают и пишут -УКРАИНА
КУРЯЧЬИ ГРУДКИ в Словакии не всегда в супермаркетах бывают
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И чем по твоему люди питаются, если не (самой дешевой) курятиной? Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк - Цензор.НЕТ 3835
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я с наших зебилов смеюсь не могу - во всем мире за обед с миллиардерами платят деньги - дада - шоб получить совет ,нормальный совет - вот вы тупые,завистливые дебилы - миллиардеры это неординарные люди ,в любой стране - по этому их и так не много в мире - это аксиома - но не для наших зебилов операторов совковых лопат,которым все мешают зарабатывать деньги)))))))
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Міліардери теж різні бувають, хтось своїм розумом, хтось за рахунок корупції.
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так - но тем не менее - все они неординарные люди - и большие деньги честно и в белых перчатках ,в любой сфере - не заработать - это то же аксиома - может умничаю ,как кому то может показаться - но это банальная правда
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Напомним еще:
Первый заместитель главы АП Юрий Косюк который отвечает за силовой блок отдыхает в Монте-Карло
http://ipress.ua/ru/news/perviy_zamestytel_glavi_ap_yuryy_kosyuk_kotoriy_otvechaet_za_sylovoy_blok_otdihaet_v_montekarlo_82759.html
Юрий Косюк, который в Администрации президента отвечает за силовой блок, отдыхает уже не впервые за время российского вторжения в Украину замечен на фешенебельных курортах Европы. 9-10 августа Юрий Косюк провел выходные на одном из самых дорогих итальянских курортов - Кала ди Вольпе. Номер в одноименном отеле, где журналисты застали чиновника, стоит от 2 до 4 тысяч евро за сутки.
К слову, Юрий Косюк, который имеет состояние в 1,3 миллиарда долларов, обладатель двух крупнейших в Украине яхт.
Напомним, именно в эти дни украинские войска на Донбассе понесли значительные потери при попытке выйти из окружения под Иловайском.
По информации источников zn.ua, миллиардер Юрий Косюк подал заявление об отставке с поста первого заместителя главы Администрации президента. Как отмечают источники, сделал он это еще две недели назад (в сентябре).

Юрий Косюк "в эти дни находится не на Банковой, а на своей любимой яхте".
"Ни война на Востоке, ни серьезность обязанностей не помешали миллиардеру-чиновнику уже в августе проводить выходные на дорогом итальянском курорте, в том числе, как утверждают СМИ, и в компании с олигархом воюющей с нами страны - Романом Абрамовичем", - пишет журналист.
Стоит отметить, что Косюк владеет в Крыму как минимум двумя крупными компаниями: ЧАО "Крымская фруктовая компания" (81,9% акций принадлежат "Мироновскому хлебопродукту"), а также ЧАО "Дружба народов-Нова".
Примечательно, что ранее на сайте "Фруктовой компании" было размещено объявление о том, что на этой неделе собрание акционеров планирует рассмотреть вопрос о приведении учредительных документов компании в соответствие с законодательством РФ.
"Поэтому вопрос - как этот частный интерес соотносится с государственным? - не к бизнесмену Косюку. А к Президенту Порошенко, укомплектовавшему свою администрацию успешными бизнес-менеджерами, так и не ставшими в полной мере государственными служащими"
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Да, порох конечно набрал проходимцев в АП, вот и итог.
Теперь ЗЕ идет тем же путем
А УКРАИНЦАМ ЛАПШУ НА УШИ
Но меня реально вощмущает Кусюк , . Он в период войны получил возврат НДС , вывел его за рубеж , накупил себе птичников в ЕС, получает дотации . а теперь умничает
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"Лещенко показал яхту Косюка Ace ("Туз") за $150 млн
http://obozrevatel.com/crime/87092-leschenko-pokazal-yahtu-za-150-mln-iz-za-hozyaina-kotoroj-v-rada-obyavlyali-perekur.htm
На протяжении своего недлительного пребывания на государственной службе Косюк был вынужден заполнить декларацию на недвижимость. Чуда не произошло - в ней нет ни одного слова ни про его морской дворец "Асе", ни про вспомогательную яхту "Garcon". Имущество свыше $200 млн осталось незамеченным… Зато в других документах - Налоговом кодексе и бюджете Украины - есть гарантированный льготный режим для сельхозпроизводителей, которых фактически дотируют налогоплательщики. Поэтому, когда в следующий раз вы будете слышать завывания "село гибнет", вспоминайте про "Асе" и его скромного помощника "Гарсона" в придачу"
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За що ти так на кращого друга Петра Олексійовича? Я настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 8884
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Придивись, недалекий, він уже із шкіри в зелені преться, а ти тут Петро Олексійович, Петро Олексійович . Невже методичку нову не підвезли, тоді хоч трішечки голівонькою думай, чи від господіна невелено самостоятьельниє комьентаріі. Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк - Цензор.НЕТ 895
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А тим, що він проти продажу землі він так в друзі зеленому набивається? Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк - Цензор.НЕТ 9184 Ви чоколядні сектанти такі кумедні))) Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк - Цензор.НЕТ 7250
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Не для этого Порошенко залаил на Майдане на трактор, что бы потом обижать своих казнокрадов.
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В период войны вывести из Украины 27 млн евро на покупку себе птичников в ЕС , КОГДА маленькая Словакии выделяла -2 млн помощи Украине. И другие страны тоже помогали
И теперь считать украинцев лохами
Кстати птичники в Словении он купил у РУЦКИХ , у граждан страны - оккупанта
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Косюк шарит в военном строительстве. Вот неприступную крепость себе построилЯ настоятельно требовал от президента сменить начальника Генштаба Муженко, - Косюк - Цензор.НЕТ 4349
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Сьогодні він лише орендатор, завтра власник частини України.
Коли зебіли, бидло землю йому почне скидати, щоб на бляху вистачило.
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подивимось...
як у суму гектарів буде дозолено в "одні руки"..

цифра обговорюється...

пропонувалось 200 000..
однозначно буде менше..(було б добре ,якби 50 000 -тоді Порошенко попадає"під роздачу")
Косюків-Бахматюків ТОЧНО чекає розукрупнення....
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Так ось чому Косюк до цього часу не у буцигарні..бо він як виявляється у офшорників відповідав...за силовий блок)))
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это же как нужно народ дрючить на хлебе насущном живя в житнеце европе УКРАИНЕ! чтобы насобирать и стать миллиардером !? сколько же нас на хлебобулочных изделиях имеют....***** копать....цены невозможные...особенно на чёрные хлеба просто КОСМОС! дожиться ***..живя в УКРАИНЕ. не наестся ни яблок...ни вишен ни хлеба.... это типа ********* всю европу снабжает газом а свинорусы под москвой газа не видят и дровами топят .а тут житница мировая пшеници,подсолнечника,кукурузы, яблок и другого добра...и цены недоступны людям а порой и самого продукта не хватает...((
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Олігархи(включно з ПЄтєю) побудували в Україні НЕДОРИНОК (ринок з преференціями для тих,хто близько до ВЛАДИ).

отримали в результаті... 73 відсотки підтримки у НЕСИСТЕМНОГО ЗЕ.
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за великирахунком Косюк повинен бути у відповіді не лише за несплату податків, захоплення і забруднення земель...та розкрадання бюджету ! а його компанії ...на хвилинку.....отримали 1,4 млрд грн державних дотацій!! До речі, це 30% !! від суми всіх дотацій, наданих державою агропромисловому комплексу за 2018 рік! Він повинен бути у відповіді за системні захворювання українців на онкологічні захворювання
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каанечно не мог. Общеизвестна патологическая жадность офшорного барыги. Поэтому нужно искать как хлебо-куриный олигарх возвращал откаты)) Искать, думаю нужно в офшорах и "слепых" трастах
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Порошенко йшов, в першу чергу, де пахло грішми, а потім вже інші дрібниці.
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Смертельная Ряба: СМИ обвинили олигарха Косюка в продаже "раковых клеток"Прямой билет в онкологию
«Дійсно, в м'ясі виявилися антибіотики, причому, в кількості, дуже серйозно перевищує норму: 0,9 од / мл при нормі 0,01 од / мл (майже в 100 разів!). Мало того - дослідження показало, що в продукції МХП в 20 разів перевищує норму так звана бактеріальна забрудненість, тобто, зараженість бактеріями. Показник Кмафанм (число мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів) при нормі в 2 * 10 (5) КУО / г (колонієутворюючих одиниць на грам продукту) у «Нашої Ряби» склали 4 * 10 (6) КУО / г », - повідомив автор матеріалу.
За його словами, чи не краще справи у «Нашої Ряби» виявилися і з фізико-хімічними показниками. В результаті в цілому курятина Косюка виявилася смертельно небезпечним.
«Кислотний і перекисне число набагато вище допустимої норми, далеко за нормативами Держстандарту. Так, при нормі перекисного числа для охолодженої курки в 0,01 йоду, тут воно склало 0,5% йоду, опинившись перевищеним в 50 разів. Кислотне число склало 5 мг KOH * при максимально допустимій нормі 1 мг KOH. Висновки робіть самі, але не забувайте, що неякісне, зіпсоване м'ясо може привести не тільки до разовому розладу шлунка, а й до куди більш серйозних наслідків. А якщо говорити про такі концентраціях небезпечних речовин, які були виявлені в «Нашу Рябу» Косюка, то наслідки можуть бути аж до раку і смертельних захворювань. Бережіть себе! »- закликав журналіст.
Довідка:
* - Метод заснований на обробці жиру сумішшю оцтової кислоти і хлороформу розчином йодистого калію і титрування вільного йоду розчином сірчано-кислого натрію. Тому результат видається в% йоду.
** - Кислотне число виражають в міліграмах гідроксиду калію (KOH), витраченого на нейтралізацію вільних жирних кислот, що містяться в 1 г жиру.
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косюк-хохол він вважає що розмовляти на українській це не для баріна .ну-ну... гнида масковська.
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Ага, сичас! Ты его уволь - а он расскажет, кто договаривался с путиным за "зелёный калидор" под Иловайском.
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Фермеры знаете где ваши дотации? Спросите у этого кума мародера он их почти все получил
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Куровод отвечал за силовой блок!..... Феерично!.....
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не підійшов..Був недостатньо відданий і керований як для Пєті...

Основний критерій відбору
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Я хотів, щоб керівники несли відповідальність, щоб для виконання конкретних завдань підбиралися компетентні люди. Але виявилося, що логіка інша, мої аргументи не були сприйняті. Що ж, якщо керівники мені не підкоряються, не виконують завдань і доручень і не здатні робити правильні висновки - значить керуйте ними самі. Ось за цією логікою я фактично і пішов з поста куратора силових структур...


Ще одне підтвердження,що Барига Петро як Бізнесмен просто маніакально намагався контролювати все сам...
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Первая крупная крыса побежала от мародера.
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