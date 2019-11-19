 Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи вимагав він на початку серпня 2014-го призначити генерал-лейтенанта Валерія Фролова на місце начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.
"Так, я наполегливо вимагав від президента прийняти таке рішення. Тому що мені доручив сам президент щось міняти в силовому блоці - і я зажадав інструменти. Я хотів, щоб керівники несли відповідальність, щоб для виконання конкретних завдань підбиралися компетентні люди. Але виявилося, що логіка інша, мої аргументи не були сприйняті. Що ж, якщо керівники мені не підкоряються, не виконують завдань і доручень і не здатні робити правильні висновки - значить керуйте ними самі. Ось за цією логікою я фактично і пішов з поста куратора силових структур, але формально табличка на кабінеті ще висіла кілька місяців", - розповів Косюк.
Нагадаємо, Косюк обіймав посаду в Адміністрації президента з 3 липня по 8 грудня 2014 року. Порошенко заявив, що бізнесмен відповідатиме за "координацію дій і підвищення рівня керованості силовим блоком".
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
И эти люди еще кукарекают про "клоунов".
а дотації мільярдні в нас брало ...
Зараз їм "кров з носа" необхідно закупити МАКСИМУМ земельки у сільських бідняків..
Що будуть продавати на перших порах за ціною до 1000 доларів за гектар...
У ИгорьВалерьича аппетит все растет и растет. Кошерной курятинкой "Курочка от бабушки бени" можно завалить весь мир и неплохо наварить.
Рада вас знову бачити
Сар Кенг (кхмер. ស ខេង; 15 января 1951, Прейвэнг) - камбоджийский политик, министр внутренних дел, один из руководителей правящей Народной партии Камбоджи. В 1970-х - участник гражданской войны со стороны Красных кхмеров, в 1980-х - видный деятель провьетнамского режима НРК. Родственник и сподвижник Чеа Сима. Куратор силовых структур в правительстве Хун Сена.
Sergii Ivanov
Похоже, что государство все-таки подарит 1 миллиард грн. наиболее несчастному и нуждающемуся в нашей стране человеку.
Этого человека зовут Юрий Косюк. Он владелец компании "Миронівський хлібопродукт".
Кроме того, Юрий Косюк - близкий друг Порошенко, экс-заместитель главы АП, курировавший силовой блок преимущественно из Италии, прямо с палубы яхты, где, по ряду сведений, он весело проводил время в компании своего друга, любимого олигарха Путина Романа Абрамовича. Да-да, человек курировал войну в компании одного из главных доноров интервента.
Еще два года назад в публикации "Косяки Косюка" goo.gl/fkVO6b я обратил внимание на гигантские объемы НДС, возмещаемого предприятиям Косюка. С тех пор ситуация не просто не изменилась, но и усугубилась.
Правительство запланировало выделить 2 млрд. грн. на поддержку птицеводства, и ровно половину дотации, предназначенной аграриям ВСЕЙ страны, хочет направить на поддержку Косюка. Подробнее здесь: goo.gl/9UlhWW и goo.gl/y3zPLc.
Вчера профильный комитет ВР принял решение выдавать не более 150 млн. "в одни руки", а уже сегодня первым делом отменил предыдущее решение.
Таким образом, уже очень скоро мы с вами будем из своих налогов покрывать дотацию человеку, чей бизнес является прибыльным и в господдержке не нуждается. Более наглую схему дерибана бюджета выдумать сложно.
КАРЛ, 27 млн евро НДС - это продукции за год должны быть более миллиарда евро.
Да на такие деньги КУРЯТИНОЙ МОЖНО БЫЛО ЗАВАЛИТЬ ВСЮ ЕС. А ее мало.
КОРОЧЕ ВЫВЕЛ БАБКИ ИЗ УКРАИНЫ
Короче купил себе Кусюк несколько ферм в ЕС. На жти деньги.
Бо там дороги везде хорошие и Евросоюз датирует
А вот в Украине около своих птичников Кусюк в дороги деньги вложить не захотел
КУРЯЧЬИ ГРУДКИ в Словакии не всегда в супермаркетах бывают
Первый заместитель главы АП Юрий Косюк который отвечает за силовой блок отдыхает в Монте-Карло
http://ipress.ua/ru/news/perviy_zamestytel_glavi_ap_yuryy_kosyuk_kotoriy_otvechaet_za_sylovoy_blok_otdihaet_v_montekarlo_82759.html
Юрий Косюк, который в Администрации президента отвечает за силовой блок, отдыхает уже не впервые за время российского вторжения в Украину замечен на фешенебельных курортах Европы. 9-10 августа Юрий Косюк провел выходные на одном из самых дорогих итальянских курортов - Кала ди Вольпе. Номер в одноименном отеле, где журналисты застали чиновника, стоит от 2 до 4 тысяч евро за сутки.
К слову, Юрий Косюк, который имеет состояние в 1,3 миллиарда долларов, обладатель двух крупнейших в Украине яхт.
Напомним, именно в эти дни украинские войска на Донбассе понесли значительные потери при попытке выйти из окружения под Иловайском.
По информации источников zn.ua, миллиардер Юрий Косюк подал заявление об отставке с поста первого заместителя главы Администрации президента. Как отмечают источники, сделал он это еще две недели назад (в сентябре).
Юрий Косюк "в эти дни находится не на Банковой, а на своей любимой яхте".
"Ни война на Востоке, ни серьезность обязанностей не помешали миллиардеру-чиновнику уже в августе проводить выходные на дорогом итальянском курорте, в том числе, как утверждают СМИ, и в компании с олигархом воюющей с нами страны - Романом Абрамовичем", - пишет журналист.
Стоит отметить, что Косюк владеет в Крыму как минимум двумя крупными компаниями: ЧАО "Крымская фруктовая компания" (81,9% акций принадлежат "Мироновскому хлебопродукту"), а также ЧАО "Дружба народов-Нова".
Примечательно, что ранее на сайте "Фруктовой компании" было размещено объявление о том, что на этой неделе собрание акционеров планирует рассмотреть вопрос о приведении учредительных документов компании в соответствие с законодательством РФ.
"Поэтому вопрос - как этот частный интерес соотносится с государственным? - не к бизнесмену Косюку. А к Президенту Порошенко, укомплектовавшему свою администрацию успешными бизнес-менеджерами, так и не ставшими в полной мере государственными служащими"
Теперь ЗЕ идет тем же путем
А УКРАИНЦАМ ЛАПШУ НА УШИ
Но меня реально вощмущает Кусюк , . Он в период войны получил возврат НДС , вывел его за рубеж , накупил себе птичников в ЕС, получает дотации . а теперь умничает
http://obozrevatel.com/crime/87092-leschenko-pokazal-yahtu-za-150-mln-iz-za-hozyaina-kotoroj-v-rada-obyavlyali-perekur.htm
На протяжении своего недлительного пребывания на государственной службе Косюк был вынужден заполнить декларацию на недвижимость. Чуда не произошло - в ней нет ни одного слова ни про его морской дворец "Асе", ни про вспомогательную яхту "Garcon". Имущество свыше $200 млн осталось незамеченным… Зато в других документах - Налоговом кодексе и бюджете Украины - есть гарантированный льготный режим для сельхозпроизводителей, которых фактически дотируют налогоплательщики. Поэтому, когда в следующий раз вы будете слышать завывания "село гибнет", вспоминайте про "Асе" и его скромного помощника "Гарсона" в придачу"
И теперь считать украинцев лохами
Кстати птичники в Словении он купил у РУЦКИХ , у граждан страны - оккупанта
Коли зебіли, бидло землю йому почне скидати, щоб на бляху вистачило.
як у суму гектарів буде дозолено в "одні руки"..
цифра обговорюється...
пропонувалось 200 000..
однозначно буде менше..(було б добре ,якби 50 000 -тоді Порошенко попадає"під роздачу")
Косюків-Бахматюків ТОЧНО чекає розукрупнення....
отримали в результаті... 73 відсотки підтримки у НЕСИСТЕМНОГО ЗЕ.
«Дійсно, в м'ясі виявилися антибіотики, причому, в кількості, дуже серйозно перевищує норму: 0,9 од / мл при нормі 0,01 од / мл (майже в 100 разів!). Мало того - дослідження показало, що в продукції МХП в 20 разів перевищує норму так звана бактеріальна забрудненість, тобто, зараженість бактеріями. Показник Кмафанм (число мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів) при нормі в 2 * 10 (5) КУО / г (колонієутворюючих одиниць на грам продукту) у «Нашої Ряби» склали 4 * 10 (6) КУО / г », - повідомив автор матеріалу.
За його словами, чи не краще справи у «Нашої Ряби» виявилися і з фізико-хімічними показниками. В результаті в цілому курятина Косюка виявилася смертельно небезпечним.
«Кислотний і перекисне число набагато вище допустимої норми, далеко за нормативами Держстандарту. Так, при нормі перекисного числа для охолодженої курки в 0,01 йоду, тут воно склало 0,5% йоду, опинившись перевищеним в 50 разів. Кислотне число склало 5 мг KOH * при максимально допустимій нормі 1 мг KOH. Висновки робіть самі, але не забувайте, що неякісне, зіпсоване м'ясо може привести не тільки до разовому розладу шлунка, а й до куди більш серйозних наслідків. А якщо говорити про такі концентраціях небезпечних речовин, які були виявлені в «Нашу Рябу» Косюка, то наслідки можуть бути аж до раку і смертельних захворювань. Бережіть себе! »- закликав журналіст.
Довідка:
* - Метод заснований на обробці жиру сумішшю оцтової кислоти і хлороформу розчином йодистого калію і титрування вільного йоду розчином сірчано-кислого натрію. Тому результат видається в% йоду.
** - Кислотне число виражають в міліграмах гідроксиду калію (KOH), витраченого на нейтралізацію вільних жирних кислот, що містяться в 1 г жиру.
Основний критерій відбору
Ще одне підтвердження,що Барига Петро як Бізнесмен просто маніакально намагався контролювати все сам...