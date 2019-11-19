 Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"Зараз на чолі цього органу влади, що оперує Чорнобильською зоною і багатомільярдними бюджетами фінансової допомоги, перебуває виконуючий обов'язки", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимошенко лобіювала призначення свого ставленика в Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив президента Володимира Зеленського в парламенті. Отримавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію. Формальним приводом для цього стало прийняття закону про ринок землі сільгосппризначення.
Крім того, про свою опозиційність нагадало також ВО "Свобода". Як вважає Лещенко, так партія вирішила висловити своє невдоволення у зв'язку з намірами влади приватизувати "Укрспирт", що йде врозріз із фінансовими інтересами Ігоря Кривецького на прізвисько "Пупс", якого називають спонсором "Свободи".
При всій нелюбові до бабусі, вона зєбілу врізала набагато міцніше, ніж він там напукав.
І шо ви думаєте, буде заруба бабушки з сивою бабушкою?
Можно со своей коляской
Из Беня содержит.
Но деньги все равно нужно вернуть людям и Тимошенко пытается договориться с Зеленским о назначении ее людей в "хлебные места", например в Госагенство по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, но ее слуги послали. Вот истинная причина ухода Тимошенко в оппозицию а на людей ей глубоко плевать.
Ну и Сережка молодец - гадит и нашим и вашим
Директор ГБР Руслан Труба объявил, что до конца недели арестует пятого президента Петра Порошенко.
Правда, вот с обвинением пока как-то не сложилось.
Ничего «Порох», оказывается, не крал.
Давно уже известно, что даже «преступный» «Роттердам +» был совсем не преступный, а наоборот.
Поэтому господин Труба придумал для Порошенко обвинения в «захвате власти».
Об этом в своем блоге пишет блогер, журналист, историк Павел Бондаренко.
Он отмечает, оказывается в мае 2014 года были не досрочные выборы после побега Януковича, а "захват Порошенко власти". О чем неоднократно заявлял с Ростова-на-Дону «легитимный».
Захватывать власть, по логике Романа Трубы, Порошенко помогали Тимошенко, Гриценко, Бойко, Ляшко, Рабинович и другие, кто тоже участвовал в тех выборах.
А также те, от кого сбежал «легитимный» - то есть «евромайдановци».
И все те, кто ходил голосовать - тоже соучастники страшного преступления.
Павел Бондаренко отмечает, самое интересное это то, что весь этот фарс Труба вывалил как раз в то время, когда Порошенко находился за границей.
Расчет на то, что, пользуясь этим, он не вернется и подастся в бега. На месте «Пороха» хозяин Трубы Портнов именно так и поступил. И он так и сделал в 2014-м.
А Порошенко взял, и вернулся, причем, демонстративно и срочно прервав визит в Турцию: «ну, вот он я, арестовывайте!».
Историк отмечает: сложно даже предположить теперь, чем все закончится.
Важко ловити чорного кошака в темній кімнаті.. Особливо тоді коли кошака там і нема.. І не було!!!
Смотрю прямой эфир с Бориспольского суда и офигеваю - это ж какими надо быть недалекими, чтобы из своих оппонентов сделать собственных обличителей
Лучшей трибуны из сфабрикованного судилища годі й мріяти. Ляшко препарирует режим Зеленского по полочкам: почему Зеленский и "слуги" пророссийские, что именно они делают в пользу страны-агрессора и во вред Украине, как это негативно отразится на украинских компаниях, в т.ч. государственных, на рабочих местах и зарплатах простых украинцев.
В общем, всего за сутки Зеленский умудрился накосячить, как иной политик не обгадится и за год. Шо он курыть?
А зачем Володька тронул газпромовскую пенсионерку? Теперь же ее ответ о корпоративах и рояле цитируют даже тьмутараканьские СМИ.
А с чешским гостем какой зашквар? Это песТня - тыняется с кучей свиты и швондером Мендель наш небритый зеленый телок по залу, не зная куда приткнуться, от журналистов шарахается, как от гриппа, чешский премьер в ****, мягко говоря.
Так держать, Вова! Букетов и аплодисментов лузеру уже не видать, как своих ушей
Какого фига кулуарные разговоры выносить в ФБ?
У Трампа научился?
А між іншим, якийсь ідіот, може це й був ти, вже задавав питання про окуляри. Вона показала їх ідіотові. Верх лінзи, більша частина лінзи, нульовий, низ приблизно +1,5 дптр.. Щоб всякі ідіоти знали, людям з дальнозором лінзи прогресив (заміняють біфокальні) дуже зручні порівняно с просто плюсовими лінзами.
ТОЛЬКО еще в 2009 году именно она протащила закон на мораторий продажи сельхоз земли.
пЭця-пОця тоже хотел как и Зеля снять мораторий,но вовремя опомнился.
Посмотрим чем для вовика закончится этот гешефт на земле.