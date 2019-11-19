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 Політика України
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Все про:Лещенко (353) Тимошенко (3214) ЧАЕС (133) зона відчуження (86)

 Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко домагалася призначення своїх ставлеників на високі посади. Як повідомляє екснардеп, журналіст Сергій Лещенко, вона претендувала на те, щоб її чоловік очолив Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Зараз на чолі цього органу влади, що оперує Чорнобильською зоною і багатомільярдними бюджетами фінансової допомоги, перебуває виконуючий обов'язки", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимошенко лобіювала призначення свого ставленика в Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив президента Володимира Зеленського в парламенті. Отримавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію. Формальним приводом для цього стало прийняття закону про ринок землі сільгосппризначення.

Крім того, про свою опозиційність нагадало також ВО "Свобода". Як вважає Лещенко, так партія вирішила висловити своє невдоволення у зв'язку з намірами влади приватизувати "Укрспирт", що йде врозріз із фінансовими інтересами Ігоря Кривецького на прізвисько "Пупс", якого називають спонсором "Свободи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160597
 
   
 Топ коментарі
 
А Серожа мечтал попасть в обойму Зели, а не обломилось, теперь пытается любым путем снова подлизаться.
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Юля, чтобы не говорили, умеет держать удар, не то что какие-то герусы.
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Моніке не позаздриш... Бабу Юлю ворогом мати це смертний вирок...
При всій нелюбові до бабусі, вона зєбілу врізала набагато міцніше, ніж він там напукав.
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А Серожа мечтал попасть в обойму Зели, а не обломилось, теперь пытается любым путем снова подлизаться.
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Баба Йуля на тропє войни із зєбілами Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8838

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8774 Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8945
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Юля, чтобы не говорили, умеет держать удар, не то что какие-то герусы.
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Моніке не позаздриш... Бабу Юлю ворогом мати це смертний вирок...
При всій нелюбові до бабусі, вона зєбілу врізала набагато міцніше, ніж він там напукав.
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Так отож. Різні вагові категорії, як по знаннях, так і досвіду.
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Зєбіл потикав палкою Цербера.

І шо ви думаєте, буде заруба бабушки з сивою бабушкою? Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 6008
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а Мародьор тут яким боком?. Він поки шо від допитів бігає
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а по продажності, брехливості, розпусності та жадоби до влади- це схожі категорії? Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 7562
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Я її терпіти не можу, але краще б вана стало президентом, ніж ця шмаркля.
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Да, петики, нужно было об этом думать перед первым туром.
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А при чому тут якісь петики, якщо нарід ЗЕбіли?
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Ай вей! Та хуцпа на людей вже не діє.. А юдькі час вже в буцегарню ланці збирати
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Баба Юля,Кочановская колония чекае на тэбэ.
Можно со своей коляскойТимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 5874
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Дебилоид серливый, на тебе еще про кАляску

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 5737
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є таке українське прислівя -"Від чуми і тюрми - не зарікайся " - зЕдЕбілів також стосується.
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Не Серожа а Сергей Анатольевич Лещенко - у него справка из суда есть что он друг Трампа. Он всем показывал..... Не пошлите. Справку.
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а я думал он справку получил в ближайшей психушке Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 6531
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Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева Вы не сильно ошиблись.
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Ну если зебилоиды зажали для Юли не ключевое агенство то можно сделать выводы о их тупости и патологической жадности.
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Юдя ще не збагнула парадокса нового президентського шоу... Там хоч більшість"сваі люді".. А красти "своїм" з других партій не дають! І ребе не допомогає..
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Бабушка Юля иди на отдых.
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А ты на "прибор" ЗЕлупы, которым он на пианино играл
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Деньги, потраченные на предвыборную компанию надо как-то отбить...
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А кто спонсирует Лещенко? по прозвищу "дрыщ".
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Это команда "соросят". Как Нефедов, премьер Гончаренко и куча отребья помельче.
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та какой там, нахрен, Сорос ? !!!

Из Беня содержит.
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Значит это Беня "мочит" через Сережу Лещенка Тимошенко все это время ?
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Та це вже не має ЖЛДНОГО ЗНАЧЕННЯ юдя вийшла в тіраж..бо вже нікому не потрібна і не цікава.. Тому ж і скавчить
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Раньше, когда Серя еще на УП "Унитазе Притулы" редакторствовал, все заграничные поездки Сери спонсировал Зятек Пинчук. Так, в 2013 как раз перед Майданом 2 и во время его Серя проводил время в США за его бабло, собирая компру на ЮТ, которая и так была за решеткой. Надо сказать, что НИЧЕГО собрать не смог, хотя и пытался брехать на пресс-конференции Марты Борщ в Киеве.
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хто як, але я вірю кожному слову Vsevolod Marchenko.... Не дарма ж воно цілий день тут Тюлю облизує так, що Суліван вже ревнує? Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 8211
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нехай із мародером разом валять десь
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пошли сплетни. Деваху можно на замминистра, а чем косатая хуже.
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А твоя мать достойна работать на Окружной? Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 4561 Не? Тогда дуй сама.
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Шановна Валентина, намагання принизити бледі Тю- це вбити залишки потенції у Vsevolod Marchenko... Пошкодуйте старого пенька. Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 6370
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Такі Ж да.. Люди ДУЖЕ НЕ ********** ЗЛОДІЇВ.. особливо хуцпатих
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они обе проститутки .. одна цалюлитная, а вторая бородатая..
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він просто єврей..... хоча, це слова синоніми Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 1758
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А юдя шо іпонка? Пс єврей - релегійна ознака а не національна. А юдьку б і в сінагогу не пустили б.. Хоча вона типова ашкєназі
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а ты журнашлюха мечтал попасть куда угодно главное что бы бабло давали
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Юлия Тимошенко после провала избирательной президентской компании вовремя которой она насобирала с доверчивых бизнесменов много миллионов долларов уже несколько раз сокращала штат сотрудников в офисах и урезала бюджет.
Но деньги все равно нужно вернуть людям и Тимошенко пытается договориться с Зеленским о назначении ее людей в "хлебные места", например в Госагенство по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, но ее слуги послали. Вот истинная причина ухода Тимошенко в оппозицию а на людей ей глубоко плевать.
Ну и Сережка молодец - гадит и нашим и вашим Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 2146
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Очень слабый пропагандонский звиздеж. Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 7086 Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 7086 Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 7086 За твои деньги может дать тебе, или тебе же вдуть. Он такой. Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 9213
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шо,Лещ,попытка номер двадцать пять?небось жена нищеброда с квартирки гонит...а то даже залищучка примазалась,а баба с бородой все нет)))
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Квартира очень большая, денег на коммуналку хочет собрать.
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Порошенко обломал весь замысел Трубы, прервав визит в Турцию: «ну, вот он я, арестовывайте!»

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 9160

Директор ГБР Руслан Труба объявил, что до конца недели арестует пятого президента Петра Порошенко.
Правда, вот с обвинением пока как-то не сложилось.
Ничего «Порох», оказывается, не крал.
Давно уже известно, что даже «преступный» «Роттердам +» был совсем не преступный, а наоборот.
Поэтому господин Труба придумал для Порошенко обвинения в «захвате власти».
Об этом в своем блоге пишет блогер, журналист, историк Павел Бондаренко.

Он отмечает, оказывается в мае 2014 года были не досрочные выборы после побега Януковича, а "захват Порошенко власти". О чем неоднократно заявлял с Ростова-на-Дону «легитимный».
Захватывать власть, по логике Романа Трубы, Порошенко помогали Тимошенко, Гриценко, Бойко, Ляшко, Рабинович и другие, кто тоже участвовал в тех выборах.
А также те, от кого сбежал «легитимный» - то есть «евромайдановци».
И все те, кто ходил голосовать - тоже соучастники страшного преступления.

Павел Бондаренко отмечает, самое интересное это то, что весь этот фарс Труба вывалил как раз в то время, когда Порошенко находился за границей.
Расчет на то, что, пользуясь этим, он не вернется и подастся в бега. На месте «Пороха» хозяин Трубы Портнов именно так и поступил. И он так и сделал в 2014-м.
А Порошенко взял, и вернулся, причем, демонстративно и срочно прервав визит в Турцию: «ну, вот он я, арестовывайте!».
Историк отмечает: сложно даже предположить теперь, чем все закончится.
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чому цей олігарх-міліардер і панамський мародер не в тюрмі?
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мабуть тому, шо ніхто не може сказати, де коли і скільки вкрадено
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Это точно, раньше даже подсчитывал, какому к-ву ЗЕбилоидных особей задавал этот вопрос, после 120 бросил дурную затею, и как то меньше стало этих дегенератов. выехали в Польшу или засРашку?
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Ай вей ТАКІ Ж ДА!
Важко ловити чорного кошака в темній кімнаті.. Особливо тоді коли кошака там і нема.. І не було!!!
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Дык против гиганта мысли и суперуправленца Сивохи никакие Юльки не проканают
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(no subject)

Смотрю прямой эфир с Бориспольского суда и офигеваю - это ж какими надо быть недалекими, чтобы из своих оппонентов сделать собственных обличителей
Лучшей трибуны из сфабрикованного судилища годі й мріяти. Ляшко препарирует режим Зеленского по полочкам: почему Зеленский и "слуги" пророссийские, что именно они делают в пользу страны-агрессора и во вред Украине, как это негативно отразится на украинских компаниях, в т.ч. государственных, на рабочих местах и зарплатах простых украинцев.
В общем, всего за сутки Зеленский умудрился накосячить, как иной политик не обгадится и за год. Шо он курыть?
А зачем Володька тронул газпромовскую пенсионерку? Теперь же ее ответ о корпоративах и рояле цитируют даже тьмутараканьские СМИ.
А с чешским гостем какой зашквар? Это песТня - тыняется с кучей свиты и швондером Мендель наш небритый зеленый телок по залу, не зная куда приткнуться, от журналистов шарахается, как от гриппа, чешский премьер в ****, мягко говоря.
Так держать, Вова! Букетов и аплодисментов лузеру уже не видать, как своих ушей

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 9150
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Как это оправдывает, что Олег Ринатович устроил провокацию и привез своего оператора аж в Борисполь, и полез драться с Герусом?
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Те що юдьку-злодюжку цитують і ґебельси пукіна і їхні посіпаки за кордоном юдьку янголом не робить
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Коломойский нанял этого словоблуда, чтобы обливать дерьмом Тимошенко, как до этого он обливал Порошенко? Ей Богу, кончит Сережа в Таращанском лесу.
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Та юдьку чекає буцегарня.. І злодюжкою від неї =хабарниці так і тхне
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лещ - журналист?! Совсем опаскудили хорошую профессию.
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В методичке Мертвечука прочитала? Плесень сначала сними, а потом выкладывай.
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Из подворотни гавкать после юлиной оплеухи это себя обличать в холуйстве.
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Да пофиг, что хотела Тимошенчиха.
Какого фига кулуарные разговоры выносить в ФБ?
У Трампа научился?
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максимум - руководить Качановской колонией!
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щось подешевшав сережа мабуть справи не дуже.
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Да уж! Не то что ты со сморщенным "прибором" и усохшими "помидорами"
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Колір фуксії і розмір плайссайз їй личить
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Это уровень желтой прессы, распускать слухи. Хотя думаю что все так и было, но все равно не солидно. Слугам народа дана полная власть для того чтобы от кормушек оттащить присосавшихся долгожителей ВР, тем более они обещали не сотрудничать со всеми из прошлых, зачем их провоцировать.
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С первого взгляда на эту морду сразу видно , что это брехливая крыса со стёклами в очках без диоптрий вместо линз .
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А ты кто, офтальмолог, или оптик? Ты хоть какое-то ЗЕленое понятие имеешь о линзах прогрессив для очков? А насчет брехни спроси свою мамашку, чтоб она тебе сказала правду, чей ты сынок.
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Посмотреть на фото - сразу видно что изображение за стёклами не искажается . Не увеличивается и не уменьшается . Но это так , между делом . А главное - пшло вон , чмо .
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Ага, "прибор" ЗЕлупи вже зайнятий. Ти на ньому настромлений. Звільниш місце, я якомусь ЗЕлупінцю підкажу.

А між іншим, якийсь ідіот, може це й був ти, вже задавав питання про окуляри. Вона показала їх ідіотові. Верх лінзи, більша частина лінзи, нульовий, низ приблизно +1,5 дптр.. Щоб всякі ідіоти знали, людям з дальнозором лінзи прогресив (заміняють біфокальні) дуже зручні порівняно с просто плюсовими лінзами.
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А чего это ты так распинаешься с объяснениями перед " идиотом " . Если ты считаешь , что идиот может тебя понять , умеет мыслить логически и поверит разумным аргументам , то , может быть , идиот ты ?
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Ось-ось прийде і доюдькі недоторканість... А за хабарі олєйнікову та падліку лазаренко воно ще не відсиділо.. Злодюжку чекає буцеґарня!! Тому ж воно і скавить такжалісно = як завжди формуєобраз"абіжиной"
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Рідким стулом сереш. Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 1925 Що там і як було 20 років назад, всі адекватні люди знають. Один ти та ще кілька дебілів продовжують гидити використаними методичками ще від Мертвечука.

Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 5333
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Те що в середовищі "богообраних" в Україні розмочалась гризня -ФАКТ медичний.А українці вже чудово розуміють що як два щури гризуться то це ж не робить одного з них янголом
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А Серьожка пакостник у прольоті. Нагадив одному, коли він його взяв і думав, що інші цього не побачать? Зрадники, вони і у зелених є зрадники. Сиди Серьожа і помалкуй, твоя карєра закінчена. Іди у сбербанк і отримай від газпрому залишли заслуг, коли "мочив" Пороха.
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А Григоришин та Зятьок Пінчук вже не спонсорують поца Бородату Хвойду?
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лайноЛєщЄнко виринув? Давно не смердів, сучий син. Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 5604
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Сережа на квартиру своим ртом наработал, сейчас наверное машину наговорит.
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.......формальным поводом......та ладно!!! ну редакторам цензора не удивлена,ваше предвзятое отношение к Тимошенко известно.
ТОЛЬКО еще в 2009 году именно она протащила закон на мораторий продажи сельхоз земли.
пЭця-пОця тоже хотел как и Зеля снять мораторий,но вовремя опомнился.
Посмотрим чем для вовика закончится этот гешефт на земле.
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Угу. Хотела там дачу себе построить Прям рядом с реактором
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