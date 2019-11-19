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 Політика України
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Все про:Німеччина (1327) МЗС (1961) Донбас (13699)

 Тепер черга Росії реалізувати взяті на себе зобов'язання стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Російській Федерації пора виконувати взяті на себе зобов'язання з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Маас під час спільної пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком у вівторок в Києві.

"На наш погляд, зараз черга Росії реалізувати те, що було досягнуто в результаті переговорів. Треба вимірювати результатами і діями", - сказав Маас.

За його словами, людям на Донбасі необхідний режим тиші, і вони заслуговують на це, тому що зараз необхідно відбудувати інфраструктуру в цьому регіоні.

"Закон про особливий статус (Донбасу. - Ред.) з підготовкою місцевих виборів і переслідування злочинів, які відбулися під час конфлікту - це тільки два з тих великих питань, які стоять перед нами. Тому Німеччина і Франція робитимуть багато для того, щоб зробити свій внесок у вирішення, щоб врешті-решт мир прийшов на схід України", - заявив Маас.

Він підкреслив, що ФРН робить це не як нейтральний посередник, а відстоює принципи Європи і європейського мирного порядку.

"І тому ми стоїмо за територіальну цілісність України саме в рамках ЄС. Як і, загалом, наша двостороння підтримка для України не має собі рівних" - зазначив глава МЗС Німеччини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160596
 
 
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А якщо рашка відмовиться, знову нашого клоуна нахиляти будете, щоб він на поступки йшов ?
Так же відбувається.
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а ми хочемо розголосу, щоб всі злочини росії стали відомими.
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Гаага для Рашки уже началась, а вот разумный компромисс по Донбассу от Пристайко веет тревогой. О чем может говорить презик без знаний и умений, да еще когда рядом не спецы, а шуты
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"Нужно измерять результатами и действиями".
На России всё словами измеряется, скрепами и вяличием.
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Германия на стороне Украиньі , єто главное .
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Так так... счас кацапня все бросит і бігом виконувати трєбованіья ...Сюр
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Бегом не будет , но после пинков , начнет повильно...
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