 Тепер черга Росії реалізувати взяті на себе зобов'язання стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Маас під час спільної пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком у вівторок в Києві.

"На наш погляд, зараз черга Росії реалізувати те, що було досягнуто в результаті переговорів. Треба вимірювати результатами і діями", - сказав Маас.

За його словами, людям на Донбасі необхідний режим тиші, і вони заслуговують на це, тому що зараз необхідно відбудувати інфраструктуру в цьому регіоні.

"Закон про особливий статус (Донбасу. - Ред.) з підготовкою місцевих виборів і переслідування злочинів, які відбулися під час конфлікту - це тільки два з тих великих питань, які стоять перед нами. Тому Німеччина і Франція робитимуть багато для того, щоб зробити свій внесок у вирішення, щоб врешті-решт мир прийшов на схід України", - заявив Маас.

Він підкреслив, що ФРН робить це не як нейтральний посередник, а відстоює принципи Європи і європейського мирного порядку.

"І тому ми стоїмо за територіальну цілісність України саме в рамках ЄС. Як і, загалом, наша двостороння підтримка для України не має собі рівних" - зазначив глава МЗС Німеччини.

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