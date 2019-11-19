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 Політика України
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Все про:Пристайко (258) транзит газу (97) Гайко Маас (94)

 Росія має продовжити транзит газу через Україну, - МЗС Німеччини

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що підтримують продовження транзиту російського газу через газотранспортну систему України після 2019 року, коли закінчиться діючий контракт на транзит.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Громадське ТБ.

"Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу через Україну. Ми вважаємо, що транзит слід продовжити і після 2019 року", - повідомив Маас.

Він також зазначив, що напередодні німецький парламент схвалив ратифікацію оновленої газової директиви, яка передбачає накладення на "Північний потік-2" (трубопровід, яким Росія зможе приносити газ в обхід України) штучних обмежень.

"Я хочу прибрати деякі спекуляції, які були останнім часом. Німецький Бундестаг ухвалив Європейську директиву про газ саме так, як ми це обіцяли", - додав міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160594
 
   
 Топ коментарі
 
Фекалии в расею - тавтология.
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"Россия должна продолжить транзит газа через Украину," Принциповим у цьому реченні є слова "должна". Звідки випливає обов"язок Росії. Вона комусь клялась, їй соромно і загризла совість, чи вона має дотримуватись угоди. Якраз Німеччина своїм Потоком - 2 зробила все , щоб вона від "должна" перейшла до "хотіла". Німці виступають як лицемірні хвойди, спершу віддались на панелі, а потім виступають з лекцією проти проституції.
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А может с этой трубы сделать экспорт фекалий с Европы в рассею?
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Нас не потрібен російський транзит газу через Україну, нам потрібен транзит туркменського газу в Україну!
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достаточно заварить ее на границе РФ и прорвет где нибудь на территории украины, труба давно гнилая
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"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последнее время. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, которые мы это обещали "
- мы хорошо знаем, что вы обещали, и что утвердили: режим максиальных преференций для Газпрома.
Что касается "мы - за продолжение транзита" - демагогия. Суть не столько в факте транзита, а в его обьемах. Транзит "для показухи" обьемом 10-30 млрд. кубов - не рентабелен.
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не те времена, теперь все проще, приедет чиновник с портфелем и сообщит что вся верхушка будет невъездной в ЕС и все счета и имущество на территории ес арестуют

сразу трубу откроют, безо всяких контрактов
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"Россия должна продолжить транзит газа через Украину," Принциповим у цьому реченні є слова "должна". Звідки випливає обов"язок Росії. Вона комусь клялась, їй соромно і загризла совість, чи вона має дотримуватись угоди. Якраз Німеччина своїм Потоком - 2 зробила все , щоб вона від "должна" перейшла до "хотіла". Німці виступають як лицемірні хвойди, спершу віддались на панелі, а потім виступають з лекцією проти проституції.
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Ой, не тошни Ганс Христиан Андерсон. Озабоченный и обеспокоенный сказочник. Вы доиграетесь с этой вашей недальновидной политикой, что очередной Гитлер в Европе появится. Если, конечно, фюрер из Мокшандии вас до этого не завоюет.
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Да пох. на тот транзит. Что с транзитом что без в Украине не будет нормальной жизни с такой властью.
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Пока Украина яростно воевала на Северном фронте, турецкие братушки тыкнули ей в спину...
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Україні, пора розвивати добуток свого газу та переходити на економічні технології.
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