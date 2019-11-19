 Росія має продовжити транзит газу через Україну, - МЗС Німеччини

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Громадське ТБ.

"Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу через Україну. Ми вважаємо, що транзит слід продовжити і після 2019 року", - повідомив Маас.

Він також зазначив, що напередодні німецький парламент схвалив ратифікацію оновленої газової директиви, яка передбачає накладення на "Північний потік-2" (трубопровід, яким Росія зможе приносити газ в обхід України) штучних обмежень.

"Я хочу прибрати деякі спекуляції, які були останнім часом. Німецький Бундестаг ухвалив Європейську директиву про газ саме так, як ми це обіцяли", - додав міністр.

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