 Справа про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статку на 35 млн передано в Антикорупційний суд

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

9 липня детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові ОДА про вчинення злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу. Його не арештовували, суд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Слідство встановило, що ексчиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн гривень і 8 млн гривень відповідно, а декларацію 2015 року взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Як повідомляє видання "Лівий берег", йдеться про ексголову Запорізької обладміністрації Костянтина Бриля, який з 25 вересня 2015 року працював першим заступником голови ОДА, а в останні місяці виконував обов'язки голови у зв'язку з відставкою Григорія Самардака.

22 квітня 2016 року президент Петро Порошенко призначив його головою Запорізької ОДА.

Його було звільнено 11 червня 2019 року президентом Володимиром Зеленським.