 Україна хоче зберегти двопартійну підтримку в Конгресі США, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Пристайко заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.

"Україна завжди пишалася підтримкою з обох сторін у Конгресі і цю підтримку ми хотіли б зберегти. Вірите, останнє чого б ми хотіли, коли нам потрібно розібратися за допомогою наших французьких і німецьких колег з війною, це бути залученими в проблеми на іншому кінці світу" , - сказав він.

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