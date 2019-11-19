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 Політика України
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Все про:МЗС (1961) США (5845) Пристайко (258)

 Україна хоче зберегти двопартійну підтримку в Конгресі США, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна хотіла б зберегти двопартійну підтримку США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Пристайко заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.

"Україна завжди пишалася підтримкою з обох сторін у Конгресі і цю підтримку ми хотіли б зберегти. Вірите, останнє чого б ми хотіли, коли нам потрібно розібратися за допомогою наших французьких і німецьких колег з війною, це бути залученими в проблеми на іншому кінці світу" , - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160589
 
 
 Топ коментарі
 
" разобраться с войной "
це як ?????
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а вот хрен вам тепер..."Через скандал з розмовою між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відносини між країнами фактично заморожені, а українські дипломати є токсичними у Вашингтоні, - Костянтин Єлісєєв."
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После всех идиотских пердупляций зеленых это будет непросто . А учитывая фактор Бени как главшпана - вообще из области фантастики .
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А хто цієї підтримки добився і хто її почав рохірачувати?
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Пристайко не просто зебил. Он дебил медицинский.
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Но скоро получит х и однопартийной поддержки при такой команде ушлепков конченых
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Ви не психіатр, вам так зразу не зрозуміти. Украина хочет сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе США, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8602
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Так це.
Хочеться воювати-йдіть собі та воюйте.
Дітей, якщо маєте, теж пошліть воювати. Не хочете?
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а вот хрен вам тепер..."Через скандал з розмовою між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відносини між країнами фактично заморожені, а українські дипломати є токсичними у Вашингтоні, - Костянтин Єлісєєв."
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После всех идиотских пердупляций зеленых это будет непросто . А учитывая фактор Бени как главшпана - вообще из области фантастики .
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Завдяки Луценку це буде зробити складно... вляпались по-повній.
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это как? Моника ни при чем? Хотя немец беседует с украинцем о большом брате. Не смешно ли, немцы америкосов не любят.
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Луценко допомагав Трампу, відповідно діяв проти демократів. Вляпався по-повній. Послухайте покази під присягою Йованович ( здається). Зе поки що нічого поганого з штатами не зробив. Поки що...
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да? Зачем тогда ему военную помощь замораживали и разговоры выкладывали? от чего отмазывали? Луценко это пройденный этап, а вот Моника на сегодня актуальность
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Ну шо зеБилы-вас уже не 73% а где то 12-15 %. Тимошенко с своими 20% плюс 25% Порошенко и остальные от Ляшко до ОПЗЖ послали бубочку в сраку...
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По факту у вас не двухпартийная поддержка, а групповое двухпартийное сношение Моники в "оральном кабинете" Белого Дома.
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Умудритися похерить всю Украинскую школу дипломати,вляпаться в дерьмо где только можна,и теперь на что-то расчитивать?Нуу не знаю...
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Хочется усидеть одной задницей на двух стульях.
Не выйдет.
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Украина хочет... Давайте будем честными сами с собой - от Украины в данном вопросе что нибудь зависит?
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Тогда зачем один признавался в любви заднице Трампа, а другой дело на сына Байдена заводил?
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