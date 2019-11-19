 Прем'єр Гончарук анонсував масштабний ремонт доріг навесні 2020 року

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, представляючи нового керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.
"На наступний рік у нас дуже амбітні плани по будівництву доріг, тому нам у команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. У чесності та патріотичності Олександра — не сумніваюсь. Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам", - заявив прем'єр.
Він також назвав пріоритетним завданням завершення одного з "довгобудів" - Запорізького моста, який почали будувати ще в 2004 році.
"Наступного року люди мають побачити, що дороги - це один із пріоритетів нашої команди. Першочергові завдання Олександра (Кубракова - ред.) на новій посаді: оголосити міжнародний тендер на добудову запорізького мосту. Цей міст - наш спільний проєкт, який ми маємо завершити впродовж 2-3 років. Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік. Залучати інвестиції і посилювати роботу з МФО", - зазначив Гончарук.
Окремим напрямком роботи голова Уряду виділив боротьбу з корупцією в Укравтодорі. На думку прем'єра, для цього необхідно повністю оновити керівний склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво ДАК "Автомобільні дороги України" та створити прозорі процедури закупівель.
"Дороги - наш пріоритет!", - підсумував прем'єр-міністр.
Учителям уже раздали по 4000баксов каждому, теперь так же и дороги поримонтируют!
🤔
А знаете, кажись он точно- самокатчик! Бо на эл/самокатах, да кататься по нашим дорогам- это тока я умею и камикадзе. И то- я уже пять раз серьёзно звизданулся, доспехи спасали. А он, значит, решил что не надо тратить бабло на экипировку, а проще будет дороги сделать. Хорошо быть премьер-министром! Опаньки- и вопрос решен!
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
http://www.dancor.sumy.ua/news/business/277768