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 Політика України
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Все про:дороги (805) ремонт (557) Гончарук_Олексій (279) Кубраков Олександр (1)

 Прем'єр Гончарук анонсував масштабний ремонт доріг навесні 2020 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав першочергові завдання на наступний рік - це боротьба з корупцією і масштабне оновлення дорожнього покриття в країні.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, представляючи нового керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

"На наступний рік у нас дуже амбітні плани по будівництву доріг, тому нам у команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. У чесності та патріотичності Олександра — не сумніваюсь. Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам", - заявив прем'єр.

Він також назвав пріоритетним завданням завершення одного з "довгобудів" - Запорізького моста, який почали будувати ще в 2004 році.

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"Наступного року люди мають побачити, що дороги - це один із пріоритетів нашої команди. Першочергові завдання Олександра (Кубракова - ред.) на новій посаді: оголосити міжнародний тендер на добудову запорізького мосту. Цей міст - наш спільний проєкт, який ми маємо завершити впродовж 2-3 років. Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік. Залучати інвестиції і посилювати роботу з МФО", - зазначив Гончарук.

Окремим напрямком роботи голова Уряду виділив боротьбу з корупцією в Укравтодорі. На думку прем'єра, для цього необхідно повністю оновити керівний склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво ДАК "Автомобільні дороги України" та створити прозорі процедури закупівель.

"Дороги - наш пріоритет!", - підсумував прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160588
 
 
 Топ коментарі
 
НУ НУ
Учителям уже раздали по 4000баксов каждому, теперь так же и дороги поримонтируют!
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Он реально думает, что их стадо зеленых тупых макак досидит до весны? Лично у меня нервы уже на пределе!

Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7294ПРЕМЬЕРА!!!два новых фильма от "студии 95"-"1 ноября-2" и "весна прийдет..." Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7822
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Без тотального вагового контролю - немає сенсу в ремонтах доріг, вони все одно будуть знищені! А вагового контролю досі немає і до весни він скорше за все не з'явиться! Потрібно щось робити терміново - потрібно віддавати приватникам право вести ваговий контроль на дорогах! Державні чиновники продають за гроші право знищувати наші дороги! Потрібно дати право приватним ФОПам здійснювати ваговий контроль і за це сплачувати їм відсотки від штрафів порушників яких вони виявили на дорозі! Без цього не буде доріг, просто не буде!
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а может он и выступает тем частным лицом от мининфра. Или вы о более приятном
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К весне этого хасида в жилетке уже не будет...можно шо хош обещать
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НУ НУ
Учителям уже раздали по 4000баксов каждому, теперь так же и дороги поримонтируют!
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Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7294ПРЕМЬЕРА!!!два новых фильма от "студии 95"-"1 ноября-2" и "весна прийдет..."
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"Дороги - наш приоритет!", - подытожил премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3160588
А знаете, кажись он точно- самокатчик! Бо на эл/самокатах, да кататься по нашим дорогам- это тока я умею и камикадзе. И то- я уже пять раз серьёзно звизданулся, доспехи спасали. А он, значит, решил что не надо тратить бабло на экипировку, а проще будет дороги сделать. Хорошо быть премьер-министром! Опаньки- и вопрос решен!
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Он скорее всего не только самокатчик, но и успешный откатчик.
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Он реально думает, что их стадо зеленых тупых макак досидит до весны? Лично у меня нервы уже на пределе!

Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Петру Парашенку отдайте в концесию. Он с них конфетку сделает.
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Це Ви зараз кого тролили... Петра чи Гончарука😎
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Где-то мы это все уже слышали. Ой! Господин Гройсман, это снова Вы?
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Найлегше тибзиьи бабло на будівництві... Але мля хай хоч щось поюудують. Ато гроші всерівно скомуніздять...
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Я так понимаю, что этот дебил протерся в премьеры, чтобы потом в резюме указывать "опыт работы - премьер-министр".
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Это будет не ремонт, а распил бюджета.

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Скажу честно, чтобы делать дороги , сначала надо научится их делать . Почему делают такие узкие дороги ? Почему не взят стандарты строительства дорог из ЕС ?
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так ремонт и так каждую весну проходит. в чем анонс то?
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и вот таких слух народа надо на ремонт: народний депутат від партії «Слуга народу» Роман Іванісов засуджений за зґвалтування неповнолітньої та відбував покарання у в'язниці.
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На ремонт всех убитых украинских дорог нужны сотни миллиардов денег, несколько годовых бюджетов, как специалисты посчитали... Где их взять?
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У коломойского, боголюбова, новинского, фирташа, ахметова, суркиса, пинчука, косюк, порошенко, вадатурского, жеваго, бойко, тигипко, хорошковского, таруты, герегы, шуфрича, медведчука.
http://www.dancor.sumy.ua/news/business/277768
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именно поэтому в бюджет на дороги заложили в 2 раза меньше денег, чем попередники ?
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Утибоземой....Цей голубой воришка киздит, и глазом не моргнет...
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За які ши-ши? Взяли гроші ( випустивши облігації) під 18% і радієте, а віддавати чим думаєте ...отже МВФ дебілам під 3% гроші не дає, то ви вирішили таким чином кредитів набратись? Секта ідіотів...
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а на сколько цена завышена, на150 или как положено, на 300% ????
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Леша, а ты в премьерском кресле до весны-то досидишь?
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