 Прем'єр Гончарук анонсував масштабний ремонт доріг навесні 2020 року

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, представляючи нового керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

"На наступний рік у нас дуже амбітні плани по будівництву доріг, тому нам у команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. У чесності та патріотичності Олександра — не сумніваюсь. Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам", - заявив прем'єр.

Він також назвав пріоритетним завданням завершення одного з "довгобудів" - Запорізького моста, який почали будувати ще в 2004 році.

Читайте також: Гончарук анонсував призначення глави "Укравтодору": давно його знаю, він чесний і працюватиме на українців, а не на свою кишеню

"Наступного року люди мають побачити, що дороги - це один із пріоритетів нашої команди. Першочергові завдання Олександра (Кубракова - ред.) на новій посаді: оголосити міжнародний тендер на добудову запорізького мосту. Цей міст - наш спільний проєкт, який ми маємо завершити впродовж 2-3 років. Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік. Залучати інвестиції і посилювати роботу з МФО", - зазначив Гончарук.

Окремим напрямком роботи голова Уряду виділив боротьбу з корупцією в Укравтодорі. На думку прем'єра, для цього необхідно повністю оновити керівний склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво ДАК "Автомобільні дороги України" та створити прозорі процедури закупівель.

"Дороги - наш пріоритет!", - підсумував прем'єр-міністр.