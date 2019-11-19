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 Політика України, Суспільство
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Все про:Укравтодор (184) Мінінфраструктури (339) Криклій (43)

 Мінінфраструктури хоче ліквідувати "Укравтодор" і передати його функції приватному сектору

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство має намір ліквідувати ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та передати його функції приватному сектору.

Про це Криклій заявив під час спільного брифінгу з новим главою "Укравтодору" Олександром Кубраковим і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком 19 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З наступного року, після зимового періоду, плануємо ліквідувати ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Її функції можна буде передати приватному сектору, який не пов'язаний з бюрократичними процедурами і зможе оперативніше закуповувати найкращу техніку ... Та й взагалі - це нормальна європейська практика, коли утриманням та експлуатацією доріг займається приватний сектор. А у нас якийсь облавтодор не візьми - він збитковий, постійно не вистачає грошей, у використанні держмайна наявний корупційний фактор", - сказав міністр.

Крім того, Криклій повідомив про плани позбавити "Укравтодор" функції інспекції доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто замішаний у корупційних схемах, краще йдіть самі, - новопризначений глава "Укравтодору" Кубраков анонсував звільнення в Службах автодоріг

"Вони ("Укравтодор . - Ред.) - замовник послуг. Інспекційна функція повинна бути окремо, щоб не виникав конфлікт інтересів. Тому що виходить так: сам замовляю - сам перевіряю, що не є дієвим інструментом", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160586
 
   
 Топ коментарі
 
ура - делим бабло по новому))))))
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Разогнать укравтодор ссаными тряпками!!!
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для начала должность зама через постель ликвидируйте, а то смешно уже читать о начинаниях от дворников и моделей
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добавлю - я за - в этом - не зебил ,ну я думаю ,тут все знают))) (а бабло все равно кто то делит или не далает вообще не чего - тогда не делят )
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индеец, с низким социальным порогом, так ты орал про отмену децентрализации, шо резаный.
Шо тут не так？
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спасибо, шо читает, шо я туточки скромно пишу - на сим хорошее, для вас, скинчилось - я не понял - ты это борзей, да в меру - так понятно?)))
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Нарешті перша розумна думка у нової влади! Потрібно замінити державних чиновників приватним підприємцем! Потрібно в кожну область призначати приватного керуючого областною службою автодоріг і цей керуючий ФОП з відповідною ліцензією сам найме персонал і сам все організує і буде контролювати! За право бути керуючим потрібно оголосити конкурс - хто запропонує кращий проект розвитку доріг в області та кращий проект організації вагового контролю на дорогах! Так само потрібно і з райдержадміністраціями поступити - віддати в руки ФОПа, який буде надавати державні послуги по результатам конкурсу! Тоді не буде корупції і буде новий рівень надання послуг - який Європа навіть не бачила! А за ліцензії на право надання таких послуг держава отримає стільки грошей, що вистачить на два або три національних бюджети!
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Разогнать укравтодор ссаными тряпками!!!
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Зачем разогнать - просто передать бабушке.
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для начала должность зама через постель ликвидируйте, а то смешно уже читать о начинаниях от дворников и моделей
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Надо передать его Петру Лексеевичу и все будет "шоколад".
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Правильно, а потім ліквідувати Мінінфраструктури і передати його функції приватникам.
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Не трудно догадаться, кто приберет к рукам и за какую цену.
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Постойте, а как же моя мечта расхерачить в Укравтодоре ломом и кувалдой коридоры и лестницы до *********** выбоин и выкрутить там лампочки? Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору - Цензор.НЕТ 3704
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Надо незамедлительно 1. легализовать и 2. создать гос.концерн "Укр-дев-заказ" и назначить генеральным Богдана Яременко. Пусть наполняют бюджет.
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КВН 95 Квартала продолжается !!! ( с госавтодора можно было хоть что-то спросить за аферы, а с частников как спрашивать будем?! Ловить их по миру с бабками? ..идиоты *** ) Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору - Цензор.НЕТ 848
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НАИВНЫЕ!!! Ликвидировать"Укравтодор" означает ПОДЕЛИТЬ.
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Продайте жену Зеленского, в частных руках эффективных собственников прибыль будет намного выше!
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра инфраструктуры.

"Укравтодор" является заказчиком работ.

"...и передать его функции частному сектору" - функции заказчика частному сектору!
Умно ... Мининфраструктуры хочет ликвидировать"Укравтодор" и передать его функции частному сектору - Цензор.НЕТ 9838
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Вау! А Коломойський хоч пережує скільки ніштяків?
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это нужно было давно сделать. а на обслуживающую компанию и подать в суд можно за гололед, за ямки и т.д
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піди подай в суд на облгаз та обленерго! вони приватні краще тобі від цього? може обслуговування покращилось? шановні це черговий ПРОРИВ! у дупу
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тебя облгаз не обслуживает, внимательноей смотри в платежки))) а дорога разбивается на определенные участки и конкретно фоп иванов отвечает за 100-200 км трассы такой то, за это ему в год столько то перечисляют, но если случилась авария на этом отрезке по вине плохого полотна то фоп выплачивает компенсацию
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правильно що ? ...перестануть у грязь і калюжі асфальт класти ?
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всё правильно. перестануть у грязь і калюжі асфаль т класти
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Может этот Мин надо перевести в частный сектор?
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правильно ...армяне "організують" роботу так що по три рази на рік будуть "укладати" асфальт у калюжі (зараз тільки раз на рік ...ну деколи ще у 15ти градусний мороз "кладуть" теж непогано ...асфальт на весні "зходить" разом зі снігом
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Раз излишнее внимание , мешает их Сладкому бизнесу, то его нужно продать в частные руки.
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Краще ліквідувати мініфраструктури.Укравтодор хоч щось робе,а це тупе бидло як паразити на горбу у народа.Яка користь Україні от мініфраструктури?
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