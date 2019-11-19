 Якщо 5% судової системи почистити, вона працюватиме як годинник, - Венедіктова

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналістки, чи підтримує вона ідею про ліквідацію нинішнього ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва. - Ред.) і створення нового суду, Венедіктова зазначила, що вона за стійкість судової системи. Не можна ліквідувати кожен суд, який нам не подобається.
"Краще карати суддів, які виносять неправосудні рішення або скоюють злочини. У нас головна проблема в країні - це безкарність", - підкреслила Венедіктова.
За її словами, правоохоронні органи мають збирати матеріали таким чином, щоб потім вони "в судах не розвалювалися".
"А то у нас за все "відгрібають" судді. За роботу адвокатів. За роботу прокурорів. За роботу виконавців судових рішень", - заявила вона.
"Переконана, якщо 5% з судової системи почистити з певним логічним доведенням до вироків, вона працюватиме як годинник. Там стільки трудоголіків, там стільки людей хороших, світлих є. В тому числі і молодих, які прийшли в систему, вони горять своєю роботою" , - розповіла Венедіктова.
Повний текст інтерв'ю з Іриною Венедіктовою читайте тут.
сейчас вакансий хоть пруд пруди
не ограничивайся тысячей слов
на уволенных за коррупцию ментов или на уволенных за коррупцию врачей ?
судьи ?
Если "почистить" - будет работать как портновские часы?
одно из двух:
1. барыга-порох за 5 лет почистил 95%
2. "почистил" всего 5%, а до него при янучаре она была кристально чистая?
и подчинил этих судей себе
...я б часы поменял на новые... -- с песочных на радио-гелио.
А то, опять чистки -- "А судьи кто?"
Все с нею ясно)))))))))))))
Головний комітет: Венедіктова І.В. Комітет з питань правової політики
Ініціатор(и) законопроекту: .................................. Венедіктова Ірина Валентинівна
Или она должность "заработала" как та замминистра - через постель
или она просто из потомственных судейских.
Тільки повна заміна.
22 ч.
Дмитрий Марченко , Сергій Почтаренко , Vasyl Sakovets , Ольга Капинус и Михаила Каморянского никто не забыл.
Адвокаты и те, кто может оказать помощь - согласованно делают своё дело.
Все мы понимаем, что генерал Марченко с сегодняшнего дня уже вторую неделю в камере, в неволе. В среду неделя будет у Почты, в четверг у Миши.
Да и у Васи с Олей хоть домашний, но - один хрен «арест». Ограничение свободы.
Адвокаты Почтаренко просят всё «исполнять» только в интересах их подзащитных, тут как у врачей,
СНАЧАЛА - НЕ НАВРЕДИТЬ.
Хоть очень хочется. Нельзя.
Следак дает разрешения на посещение в сизо.
Надо его беречь, ****** холёного напомаженного.
Судья должен отдать полный текст решения.
Надо его беречь, ****** в чёрном халате.
Сейчас задача убедительно выступить в апелляции, убедительно, громко и вежливо.
Привлечь общественность и прессу.
Тигран Мартиросян Василий Голованов Наташа Влащенко (Natasha Vlaschenko) Мартин Брест Мария Левченко Алла Мартынюк надеюсь вы будете держать руку на пульсе.
И поможете добиться - справедливости.
Потому что как сказал Авраам Линкольн - ничто не урегулировано окончательно,
пока не урегулировано справедливо ...
P. S. Jerry Lee для привлечения внимания. Он - за Офицеров ВДВ!
Не почистить, а повесить!
5% почистити. Хіба що дармовисами для київських ліхтарів. Та й то я не впевнений.