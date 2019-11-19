 Кабмін змінив керівництво на 43 державних підприємствах, - Милованов

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, керівництво змінили в держкомпаніях "Укрспирт", "Конярство України", "Аграрний фонд", "Електронмаш", "Еко", "Львівське", Національний офіс інтелектуальної власності, Офіс просування експорту та інших.
За словами Милованова, на цих підприємствах звільнили керівників і призначили виконувачів обов'язків. Також там оголосили конкурси на нових керівників.
Ну как ЗАЖИЛОСЬ, ПОКРАЩИЛОСЯ?!!
и да я ему очень благодарен - особенно за то шо в мой город война не пришла - главная его заслуга - это освобождение 200 населенных пунктов и 75% территории Донбасса - и с эти ты то же не сможешь поспорить
и да не для тебя пишу - бо бесполезно - для людей которые это будут читать