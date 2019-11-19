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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3299) підприємство (79) керівництво (18) Милованов Тимофій (87)

 Кабмін змінив керівництво на 43 державних підприємствах, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що на 43 державних підприємствах змінено керівництво.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, керівництво змінили в держкомпаніях "Укрспирт", "Конярство України", "Аграрний фонд", "Електронмаш", "Еко", "Львівське", Національний офіс інтелектуальної власності, Офіс просування експорту та інших.

За словами Милованова, на цих підприємствах звільнили керівників і призначили виконувачів обов'язків. Також там оголосили конкурси на нових керівників.

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Кабмін змінив керівництво на 43 державних підприємствах, - Милованов 01
Кабмін змінив керівництво на 43 державних підприємствах, - Милованов 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160583
 
 
 Топ коментарі
 
громадянин Сполучених Штатів Америки "сменил руководство" на 43х держ підприємствах України ...і хто ми після цього ...а ще один його співгромадянин (Арахамія) "приймає" "закон" про продаж української ЗЕМЛІ ...не американської) ...ще раз питання ...ХТО МИ ПІСЛЯ ЦЬОГО ?
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народ - запомнили это - они заменили ,руководство 43 предприятий - ну теперь заживем - смех - не людей надо менять ,давая своим заработать - а систему ,при которой они зарабатывают - это даже я ,индеец понимаю - теоретики хреновы
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А Юзика-95 на какое предприятие отправили генеральным?
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о конкурс состряпали. Какая новая пассия хочет место?
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Тепер новим директорам потрібно видати кредити на покриття заборгованості по зарплаті, бо рахунки будуть арештовуватись як тільки там будуть з'являтись гроші, по старим судовим рішенням! Потрібно провести захист підприємств банкрутів від списання операційних коштів, щоб нові директори могли розпочати хоч якусь нормальну господарську діяльність, взяти кошти на реалізацію проектів у кредиторів та клієнтів та виконати замовлення та проекти і отримати прибутки! Заміна директора це тільки початок справи, тепер Мілованов відповідальний за всіх цих директорів, щоб вони були успішними в своїй діяльності! Потрібно щоб Мілованов вів 43 бізнес-проекта разом з цими директорами і постійно показував результати!
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громадянин Сполучених Штатів Америки "сменил руководство" на 43х держ підприємствах України ...і хто ми після цього ...а ще один його співгромадянин (Арахамія) "приймає" "закон" про продаж української ЗЕМЛІ ...не американської) ...ще раз питання ...ХТО МИ ПІСЛЯ ЦЬОГО ?
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народ - запомнили это - они заменили ,руководство 43 предприятий - ну теперь заживем - смех - не людей надо менять ,давая своим заработать - а систему ,при которой они зарабатывают - это даже я ,индеец понимаю - теоретики хреновы
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Петя для тебя "успешных" 144 реХформы забабахал!
Ну как ЗАЖИЛОСЬ, ПОКРАЩИЛОСЯ?!!
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на тебе оценку ББС - с ними поспорь если сможешь))) - bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
и да я ему очень благодарен - особенно за то шо в мой город война не пришла - главная его заслуга - это освобождение 200 населенных пунктов и 75% территории Донбасса - и с эти ты то же не сможешь поспорить
и да не для тебя пишу - бо бесполезно - для людей которые это будут читать
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И? Что в итоге? Те же яйца только сбоку
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А Юзика-95 на какое предприятие отправили генеральным?
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Велике досягнення. До основанья, а затем.. Зелений більшовизм.
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