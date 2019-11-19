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 Кількість небойових втрат в армії зменшилася на 15%, - Військова служба правопорядку

Згідно з даними Військової служби правопорядку кількість небойових втрат у Збройних Силах України зменшилася на 15%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Крім того, на 10% зменшилася кількість кримінальних злочинів, пов'язаних з ухиленням від військової служби, завдяки своєчасному розшуку до настання кримінальної відповідальності.

Серед позитивних тенденцій в армії - зменшення кількості ДТП - на 10% (насамперед за рахунок зменшення кількості ДТП на військовому транспорті).

"Зараз у Збройних Силах відбуваються певні зміни, які свідчать про застосування відповідних активних профілактичних заходів", - зазначили у ВСП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160582
 
 
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а боевых на сколько увеличилось с началом перемирия?
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Если разойтись по лдомам, можно свести к нулю.
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профилактику назовите, а то как то надуманно все звучит.
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Скорее всего, начинают скрівать данніе от общественности.
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кількість дтп зменшилась
бо ніхто нікуди не їздить ?
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Сейчас порохошавки будут доказывать, что это плохо
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Уменьшилась? Это как? Количество выросло, а размер уменьшился?
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