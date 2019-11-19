 Кількість небойових втрат в армії зменшилася на 15%, - Військова служба правопорядку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Крім того, на 10% зменшилася кількість кримінальних злочинів, пов'язаних з ухиленням від військової служби, завдяки своєчасному розшуку до настання кримінальної відповідальності.
Серед позитивних тенденцій в армії - зменшення кількості ДТП - на 10% (насамперед за рахунок зменшення кількості ДТП на військовому транспорті).
"Зараз у Збройних Силах відбуваються певні зміни, які свідчать про застосування відповідних активних профілактичних заходів", - зазначили у ВСП.
бо ніхто нікуди не їздить ?
Шо за флуд？