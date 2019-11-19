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 Чиновники Держгеокадастру в Дніпрі привласнили собі майже 3 гектари землі на 30 млн грн, - СБУ

У Дніпрі Служба безпеки України запобігла незаконному привласненню чиновниками комунальної землі на майже 30 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "До складу групи входили один з керівників ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області та представники місцевого криміналітету, що мають зв’язки з російськими "колегами".

Зловмисники під час проведення конкурсу на посаду до одного з відділів Держгеокадастру "працевлаштували" фіктивного реєстратора. Вони використали втрачені документи мешканця міста. Неіснуючий посадовець отримав електронний ключ доступу до Державного земельного кадастру. Від його імені здійснювали незаконну державну реєстрацію земельних ділянок з можливістю переведення їх у приватну власність.

Упродовж дев'яти місяців "державний службовець" навіть отримував заробітну плату на оформлений банківський рахунок. За цей період ділки незаконно зареєстрували та отримали кадастрові номери на 14 земельних ділянок у центральній частині Дніпра, загальною площею понад 2,8 гектара.

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Завдяки реакції співробітників СБУ зловмисники не встигли перевести земельні ділянки з державної власності у приватну, що крім матеріальних збитків державі могло спричинити негативний суспільний резонанс у місцевій громаді.

Під час слідчих дій за місцями роботи ключових фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію та інші докази проведення оборудки. У межах порушеного кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до протиправних дій.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3". 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160581
 
   
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А Рынок земли, по Зе, ему поможет? И его последователям.
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Надо приглашать американцев со спутниками и проверять кадастра
ЗЕМЛИ ПРИПРЯТАЛИ МНОГО , если не сделать ревизию, УЧАСТКИ БУДУТ НАКЛАДЫВАТЬСЯ НА УЧАСТКИ , а у когото акт на землю - вообще будет не отоварен
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фальстарт, однако, или таки нет? (поделили не тем людям?)
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З чим працюють , те,й,пруть ...! Діти й онуки будівників комувнізму
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