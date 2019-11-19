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 Політика України
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Все про:Юрій Корявченков (12) Слуга народу (491) Поляков_Антон (8) Клітіна Олександра (2)

 Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр

Заступниці міністра інфраструктури Олександрі Клітіній, про яку в опублікованих нардепом Антоном Поляковим записах голоси, схожі на голоси депутатів СН, сказали, що вона отримала це призначення "через ліжко" - варто звернутися до суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці юристка і правозахисниця Анна Маляр.

"Люди, які це говорили голосу схожому на голос начальника поліції Кривого Рогу, навряд чи знайдуть належні для суду докази сказаного. А отже мусять вибачитись за поширення недостовірної інформації і, якщо заступниця міністра вважатиме, що їй завдано моральну шкоду, то ще й компенсувати її", - пише вона.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160578
 
   
 Топ коментарі
 
А прикиньте, фоточки "через постель" найдутся, что тогда? Слуги свое гавно себе в рот запихнут?
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Ты марсианка? Зачем сегодня кому нибудь нужен черный политтехнолог, если это зеленое стадо обезьян ежедневно само обливается дерьмом с упоением.
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Мені особливо сподобалося прізвище Клітіна. Ще й контексті новини - тут зрозуміло-які-асоціації (і так, щодо пристойних думок усе сумно...)

Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 1741
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странная правозащитница..
а кто ответчик???
ЧЕЙ ТО ГОЛОС????
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Навіщо? Все всіх влаштовує. За голосували 73% виборців.
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Да какой нахрен иск, если всё так и было, не надо делать её святую.
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а эта в "правозащитницы" тем же маршрутом попала?
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Дуже цікавий підхід до справи. Якщо буде позов з її сторони, то прийдеться і Юзику співати чи був він на тій розмові і що з "дахом" Гаранта? Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 669
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Одним словом партия СЛУГ "НЕ или ДА ОЗАБОЧЕННЫХ" что не день то новость о слугах такая что на голову не налазит Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 88
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А нет ли тут Порошенковского следа? Стопудово это злачинные папередники виноватые.
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Специально для феминистки Маляр видео с интервью Клитины, сами решите кто перед вами!
https://m.youtube.com/watch?v=_D_Jeu4CpT8&feature=emb_title
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Анна Маляр хоча б сама зрозуміла, про що вона написала? Подати до суду на кого? Це все одно, що я, зі сво"їми знайомими розмовляв в приватній розмові, де було сказано, що авторка вище вказаного посту зробила те саме, що і заступниця міністра інфраструктури, і нашу цю приватну розмову було записано і викладено до інтернету. Так що, Анна Маляр на мене і моїх знайомих також подасть до суду? Ну, а далі що? Тільки класна тема для жовтої преси.
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вот интересно, зе!билы теперь себя считают проститутками или **********?
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