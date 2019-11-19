 Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.
Чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2019 року становила 41 млн 960 тис. осіб.
Таким чином, населення України за вересень зменшилось на 16,2 тис. осіб.
"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 53 новонароджених", - повідомляє Держстат.
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.
Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.
"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.
Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342031-germanija_nadeetsja_chto_ukraina_otkroet_rynok_zemli_dlja_nemetskih_fermerov
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Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342030-posly_g7_podderhali_otkrytie_rynka_zemli_v_ukraine
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А звідки панове знаєте такі точні цифри?¿ Чи так таємно перепис населення провели, що воно того навіть не помітило?
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI