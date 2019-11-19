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Все про:народжуваність (27) смертність (55) населення (51) Держстат (74)

 Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Чисельність населення в Україні протягом січня-вересня 2019 року зменшилася на 193,2 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2019 року становила 41 млн 960 тис. осіб.

Таким чином, населення України за вересень зменшилось на 16,2 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 53 новонароджених", - повідомляє Держстат.

Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат 01
Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160577
 
 
 Топ коментарі
 
Зато процент зеленых п*даров стремительно вырос...Землю продают на которую только срали сами и их предки обетованные...
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Угу, він трахнув мозок міліонам.
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Брешуть. Каламойша казав, і на цей раз правду, 35млн - звісно мінус ще 200 тисяч.
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В справжній Венеції нижні поверхи цвіллю вкрились.
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Там щас наводнение лютое -- в Венеции... -- с жертвами и народными волнениями -- грят, шо бабки слямзили на ту дамбу от наволнений, шо уже четвёртую пятилетку строят...
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Зато процент зеленых п*даров стремительно вырос...Землю продают на которую только срали сами и их предки обетованные...
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Е!! Земляк та ви в політиці та економіці як я в аптеці....
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А х тебя знает может ты фармацевт-убийца? Нужно пробить по интерполу
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Когда то был и процент порохоботов большой.Всё проходит.У всех одна и та же дорога.Мы закончим войну за 2 недели.Зарплата военным тыщща в день,а у этого з/п учителям 4000 евро и мир розвеление.Так шо не переживай за проценты.
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він не вирос ...просто більшість адекватних виїхали за кордон на комуналку заробляти ...
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Через дев'ять місяців після приходу до влади "Слуг народу" народжуваність різко піде вверх. Вже є посили...
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Звизділи що до кінця року зроблять. А тепер тупо мовчать. По-ходу ьеж красти збираються як і попередники...
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Так вже не встигнуть, а звизділи вони як вісім леніних.
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Трахаться надо больше, а не вконтакте фейсбуке сидеть.
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Население сократилось на 123 тысячи. Докладываю. Все идет по плану.
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...Германия надеется, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеровПосол Германии надеется, что немецкие фермеры, которые уже давно обрабатывают землю в Украине, смогут ее купить.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.
Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.
"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.
Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342031-germanija_nadeetsja_chto_ukraina_otkroet_rynok_zemli_dlja_nemetskih_fermerov
...
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це картина для кацапів і про кацапів...батько розказував колись що коли прийшли німці вони навіть колгосп не розганяли ...жиди-комуністи драпанули так що й стріляти нікого не прийшлося ...хліба і німцям діставалося і людям залишалося ... без краснопузих люди хоч пожили кілька років ...хоча то була війна
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а тобі не здається,що нинішні німці добряче підкацаплені ?
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мені "здається" що нинішні "українці" трохи підпейсячені ...і чим вище посада тим більше пейсатих
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тобто нам замало жидів та кацапів,треба ще німоту до процесу знищення країни долучити ? Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 5683
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тобто пішли вони всі "лесом" ...і "наших" пейсенят нехай з собою прихоплять ...хоча ні "наших потрібно перед "дорогою" випотрошити
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гражданин Израиля Коломойский сделал то что не удалось даже Гитлеру -обеспечил соплеменников поместьями на благодатной украинской земле.
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Населения становится меньше, но ЗЕбилов становится больше - вот в чем проблема!
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...Послы G7 поддержали открытие рынка земли в УкраинеСнятие моратории раскроет потенциал сельского хозяйства и ускорит развитие экономики, считают в G7.
Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342030-posly_g7_podderhali_otkrytie_rynka_zemli_v_ukraine
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Вироджуємось. Ну що ж нарешті прийде кінець цій боротьбі з самими собою, боротьбі якій вже тисяча років. Заздрість, жадібність пороки всього людства, але в Українцях ці пороки особливо розвинуті, вони направлені не на захват території чужинців, а втрати своєї території, не заздрість чужому і в решті решт спробі мали такі ж успіхи як у чужинців, а заздрість своєму свояку, сусіду родичу, що призводить до руйнування спільноти та не злагоді. Ми самі винні що не маемо і ніколи не мали добробуту та свободи, ще трохи не будемо мати майбутнього в наших дітях.
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...Во Всемирном Банке положительно оценили план реформ ЗеленскогоСогласно последнему экономическому обзору Мирового Банка для Украины, в первом квартале 2019 года экономика выросла на 3,6%, а в третьем квартале - на 4,2%.Как передает корреспондент ГолосUA, об этом в ходе пресс-конференции заявила директор Мирового Банка в делах Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахонен.«Это было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса. Тем, не менее, рост капитальных инвестиций еще не достиг уровня, необходимого для обеспечения стремительного экономического роста», - отметила она.По ее словам, внедрение амбициозного плана реформ, которое определило правительство Украины, ускорит приток инвестиций и экономический рост.«Если эти реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост сможет достичь отметки в 3,7 % в 2020 году и 4,2% в 2021 году», - заключила С. Кахонен....
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"Население Украины с начала года сократилось на 193,2 тыс." цитата

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А звідки панове знаєте такі точні цифри?¿ Чи так таємно перепис населення провели, що воно того навіть не помітило?
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Население? Ещё бы написали "поголовье"! Есть Народ Украины, а не население!
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Глобализация не предусматривает народов.
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Каждый год с карты Украины исчезает немаленький город....
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