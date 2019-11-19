 Українські кораблі досі перебувають у статусі речових доказів, - адвокат Полозов

Про це заявив адвокат Микола Полозов у студії телеканалу UATV, передає Цензор.НЕТ.
"Їхній правовий статус досі - речові докази. Російська Федерація не виключила ці кораблі зі списку речових доказів, які проходять у кримінальній справі, і фактично за російськими законами їх передано Україні на відповідальне зберігання. Це означає, що на вимогу слідчого або суду, які захочуть їх вивчати, Україна повинна буде ці кораблі надати знову", - зазначив Полозов.
Як речові докази у кримінальній справі проходять також вилучені росіянами документація, деякі особисті речі екіпажів суден, радіонавігація, радіокерування, а також військові припаси та особиста зброя військових моряків, зазначає гість студії. Деякі з цих речей досі в Росії.
Як повідомлялось, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне Источник: https://censor.net.ua/n3160245
Посол США: Возвращение украинских моряков, военных кораблей и Крыма - достижения на пути к миру
Но уже при полном отсутствии всех доказательств, которые были непосредственно на самих кораблях.
· 5 год ·
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, которым говорит главная лошадь Кремля. В МИД РФ отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.
Так, с этого места помедленее. На ответственное хранение??? Шта?(с)Царев. На какое ответственное хранение? Россия должна была выполнить требование международного морского трибунала. В ОП об этом не знали? Или может в нашем МИДе об этом не знали? Где официальная реакция со стороны наших дипломатов? Или они не понимают к чему может привести подобная формулировка? Так я сейчас объясню.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.
Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу».
Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.
Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.
В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.
То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Ведь корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» вернули Украине. Теперь Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.
А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.
Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.
Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.
Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.
Вещественных доказательств пиратского нападения террористической организации ФСБ РФ на украинские корабли.
вещдок преступления украинских моряков
и подписи ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ украины..))))
речь не о вещдоках,
а о документе, в котором должностное лицо украины признает
ФАКТ преступления со стороны украинских моряков...
а это Важно для нормального трибунала, ))))))))))))))))
Впрочем - трибунал уже признал преступление пиратов ФСБ - али забыли и уже обязал освободить корабли с командами. Освободить, а не "отдать под ответственное хранение", потому, если московские пираты будут пытаться прикрыться этой бумажкой, им сразу укажут не невыполнение ими решения Трибунала, по которому московские преступники должны были именно освободить корабли безо всяких условий. Потому эту бумажку ни в одном международном суде никто предъявлять не будет - она исключительно для внутрирасейского поддержания дутого вяличия.
твое многословие НИКАК не пересекается с ее словами
Тут юристы есть?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/17/7232217/
А на ділі, можливо ми маємо справу з інсайдом не фахівця.
Они оба дали согласие взять эти вещдоки на сберегание.
невже зебіли до цоьго часу не зрозуміли що натворили на весні.