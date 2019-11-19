 Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України, - посли G7 підтримали намір України відкрити ринок землі

Про це йдеться в заяві послів у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України і стимулювати економічний розвиток", - заявили посли.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

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