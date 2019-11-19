 Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України, - посли G7 підтримали намір України відкрити ринок землі

Про це йдеться в заяві послів у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України і стимулювати економічний розвиток", - заявили посли.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.
- А ефективність використання цих земель і добробут працюючих на ній лежить в комплексності розвитку всіх галузей с/г виробництва, глибокій переробці с/г сировини до кінцевого продукту з високим рівнем добавленої вартості, а не в торгівлі с/г сировиною. В ******** науці, селекційній роботі, агрономії, агрохімії і створеній для цього технічній і соціальній інфраструктурі. Лише тоді ВВП від с/г виробництва і життєвий рівень працюючих = як мінімум потрояться
-Український досвід вже показав - там, де вітчизняні і іноземні орендарі здійснили відмічене вище - то зарплата працівників вже складає в межах 15-20 тис.гр/місяць. Коли перестали торгувати насінням соняшника, а переробивши, продають олією - доходи потроїлися. Якщо раніше збирали рекордний урожай в 45-50 млн. т. зернових та зерно-бобових, то тепер 70 млн.т уже далеко - не межа...
Поможет, поможет. У нас свой, особенный путь. Как с приватизацией. Сто человек в Форбс, остальные - в Польше на клубнике. И с землёй так же будет.
"Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".
Любопытно узнать у Вас есть СВОЯ земля?
Законодательный процесс приветствуют! -- а не то, шо на самом деле происходит...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко.
Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.
Обрати внимание НАРОДА, а не чиновников-казнокрадов как сейчас.
Как же вы суки любите разжигать.