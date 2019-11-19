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 Події, За кордоном
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Все про:Італія (329) мігранти (252) яхта (11)

 Яхту з українським екіпажем, яка перевозила нелегальних мігрантів, затримали біля берегів Італії

У результаті співпраці українських прикордонників з Європолом біля берегів Італії вдалося затримати яхту з 74 нелегалами і двома українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Днями Держприкордонслужба України отримала підтвердження, що за наданою Європолом інформацією про один із плавзасобів, яке могло використовуватися для незаконної махінації, Берегова охорона Італії затримала дрейфуючу яхту. Плавзасіб вдалося виявити в бухті Роччелла-Іоніка (італ. Roccella Ionica). На борту маленького суденця перебувало аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж яхти складався з 2 українців 1980 і 1988 року народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція наших співвітчизників арештувала", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що Державна прикордонна служба України спільно з Національною поліцією України та Європолом вживають заходів щодо протидії цій злочинній діяльності, проводяться слідчі дії, кінцевою метою яких є притягнення до кримінальної відповідальності осіб, зокрема іноземних громадян, причетних до залучення українських громадян у злочинну діяльності за кордоном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160571
 
 
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посадить мразей на долго и пусть животные сидят. забудьте о них министерство иностранных дел! бандитам.контрабандистам и всякого роду уродам и тварям никакой помощи и нигде! а вы как хотите....
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МИД должен освободить наших героев-заробитчан и забрать в столицу вмете с беженцами. И по квартире естественно!
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Жаль украинских моряков. Но, вперед арабы! Пусть Италия станет частью нового Халифата, это ваша земля, заберите ее у захватчиков ))
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