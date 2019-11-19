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 Суспільство
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Все про:школа (731) Міносвіти (534) булінг (23) Новосад (37)

 До 2024 року в 26 українських школах будуть впроваджувати проєкт, який дасть змогу знизити рівень булінгу - Міносвіти

Протягом 5 років 26 шкіл з різних областей країни будуть впроваджувати систему з розвитку м'яких навичок, соціально-емоційного і морального виховання (СЕЕН або SEE Learning).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Наказ, який офіційно затверджує програму експерименту, прогнозовані результати, а також способи підтримки пілотних закладів, був розміщений сьогодні, 19 листопада 2019 року, на сайті Міністерства освіти і науки.

"М’які навички є невід’ємною складовою успішного навчання й обов’язковою компетентністю, якою має володіти випускник Нової української школи. Адже накопичувати знання з предметів сьогодні недостатньо, щоб реалізуватися свої вміння та стати успішним. Важливо також розуміти, що "м’які навички" є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, комунікувати і співпрацювати", - зазначила міністерка освіти Анна Новосад.

Для участі у програмі загалом було надіслано 182 заявки, серед яких було відібрано 26. Представники цих закладів у жовтні пройшли перший тренінг з розробниками програми з Університету Еморі (США) та українськими експертами-консультантами. Автори програми очікують, що учасникам експерименту вдасться покращити академічну успішність, а також знизити рівень булінгу. Крім того, система СЕЕН має змінити загальну атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, одне до одного та до самих себе.

Також читайте: До кінця року представимо для обговорення новий стандарт навичок, які має отримати дитина в садочку, - Новосад

Зараз у межах експерименту вже готові навчальні програми для початкової та середньої школи, розробляється програма для старшої школи. Надалі EdCamp Ukraine та Університет Еморі обіцяють оприлюднити базовий онлайн-курс з СЕЕН та надати вільний доступ до всіх методичних матеріалів, підготувати програми для старшої школи та навіть для вишів і батьків, які хочуть використовувати ці методики у домашньому навчанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160570
 
 
 Топ коментарі
 
Это ложь ! Вы ничего не сделаете , по одной простой причине, вы сами дегенераты
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Нет школ нет булинга - выкусите
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Можно былоб написать "травли", но нет...
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Это ложь ! Вы ничего не сделаете , по одной простой причине, вы сами дегенераты
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Можно былоб написать "травли", но нет...
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У нас тут в Баварии, одна школа будет переходить на дистанционное обучение -- т.е. -- школьники в школу не ходят -- дома уроки посещают, посредством интернета, как в автошколах.. Домашних заданий давно уже нету... ...ну, побычым...
Ещё одна школа есть, где три туалета для детей: девочек, мальчиков и смешанной ориентации. Давно про неё не слышал -- года полтора уже -- ничего сказать не могу -- и результаты не обнародываются...
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Треба в школах повертатись до програм і принципів радянської школи ))
Може тоді не буде булінгу? Саме та школа дала старт і конструкторам космічних кораблів, і астрофізикам, і відомим письменникам))
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Тю на Вас, зачем нам корабли? У нас диджитализация. Умный понимает, что это просто оцифрование, но президент считает, что это круто.
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Наши дети скоро пальцы в розетки будут совать, ибо не будут знать, что такое электричество, зато при этом будут мило улыбаться друг другу - результат социально-нравственного обучения. Заживем!
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