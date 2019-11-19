 До 2024 року в 26 українських школах будуть впроваджувати проєкт, який дасть змогу знизити рівень булінгу - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Наказ, який офіційно затверджує програму експерименту, прогнозовані результати, а також способи підтримки пілотних закладів, був розміщений сьогодні, 19 листопада 2019 року, на сайті Міністерства освіти і науки.

"М’які навички є невід’ємною складовою успішного навчання й обов’язковою компетентністю, якою має володіти випускник Нової української школи. Адже накопичувати знання з предметів сьогодні недостатньо, щоб реалізуватися свої вміння та стати успішним. Важливо також розуміти, що "м’які навички" є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, комунікувати і співпрацювати", - зазначила міністерка освіти Анна Новосад.

Для участі у програмі загалом було надіслано 182 заявки, серед яких було відібрано 26. Представники цих закладів у жовтні пройшли перший тренінг з розробниками програми з Університету Еморі (США) та українськими експертами-консультантами. Автори програми очікують, що учасникам експерименту вдасться покращити академічну успішність, а також знизити рівень булінгу. Крім того, система СЕЕН має змінити загальну атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, одне до одного та до самих себе.

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Зараз у межах експерименту вже готові навчальні програми для початкової та середньої школи, розробляється програма для старшої школи. Надалі EdCamp Ukraine та Університет Еморі обіцяють оприлюднити базовий онлайн-курс з СЕЕН та надати вільний доступ до всіх методичних матеріалів, підготувати програми для старшої школи та навіть для вишів і батьків, які хочуть використовувати ці методики у домашньому навчанні.