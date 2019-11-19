 Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу членства, це зробить РФ, - Моравецький

Євросоюз повинен надати сусіднім країнам реальну перспективу членства, в іншому випадку, це зроблять інші гравці, зокрема Росія. На цьому під час інавгураційної промови в Сеймі Польщі в якості новопризначеного прем’єр-міністра країни наголосив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже не живемо у часи безпечного домінування Заходу: на Далекому Сході, Близькому Сході і найближчому для нас сході є міжнародні гравці, які охоче використають слабкість Європи. Тому, ми (Польща – ред.) хочемо амбіційного ЄС - відкритого на прийняття нових членів, відкритого на Західні Балкани. Якщо ми не надамо сусіднім країнам реальної перспективи (членства – ред.), то її нададуть їм інші – Росія, Китай, Туреччина, радикальний іслам і це вже відбувається",- наголосив Моравецький.
За його словами, Польща активно підтримує союз Європи із США, оскільки ЄС захищає порядок в Європі, а НАТО є гарантом глобальної безпеки.
"Безвідповідальне розхитування нашого європейського корабля може призвести до ізоляції і розпаду ЄС, а також федералізації Спільноти, що ми рішуче відкидаємо як шкідливе і небезпечне",- підкреслив польський прем’єр.
Моравецький зауважив, що слова деяких лідерів, які ставлять під сумнів статтю 5 Вашингтонського договору і не виконують свої союзницькі зобов’язання, тобто виділення 2% ВВП на оборону, послаблюють безпеку і загрожують стабільності ЄС та НАТО. Відтак, Польща цьому активно протидіятиме.
Печальнее, что в тени КВН-овской карнавальности оказывается крайне настораживающая позиция нашего МИДа, который в лице министра Вадима Пристайко требует накануне «нормандского формата» разработку закона об особом статусе Донбасса» и даже намекает на необходимость его согласования с непризнанными республиками.
Настолько настаивает, что обычно обходительный спикер Дмитрий Разумков вынужден был одернуть Пристайко, заявив, что за закон депутаты возьмутся после, а не до переговоров верхах.
По сути, наш главный дипломат в точности озвучивает позицию Кремля. При этом Пристайко несамостоятелен и поет с голоса офиса президента. Выходит, что там уже заранее согласны на «особый статус» и прочие антиукраинские закладки?
Если это действительно так, то после подписанных по итогу «нормандской встречи» документов Владимира Зеленского ждут в Украине такие проблемы, что все предыдущее, так раздражающее ВАЗа, покажется лишь забавным студенческим капустником.
И никакие договоренности с Петром Порошенко о сворачивании протестной акции «Нет капитуляции!» не помогут. Потому что, по свидетельству самого президента, у нас ведь никаких договорняков уже нет.
Вопрос: чего ежегодно с 2014 го года продлевается закон "об особом статусе Домбаса" и чего "мирные домбаситы" так же против принятия этого закона в новой редакции?
Выгодно только бедным странам, которые в течение многих лет будут пользоваться всеми поблажками и отсрочками от политики ЕС
Вся Прибалтика, Балканы, да и таже Польша уже годами сосут ресурсы из общего котла.
Тело пишет под флагом ФРГ, о том как хреново жить в Европе.
Ты, б.. дь сначала в Сызрань поедь, а потом будешь трындеть.
Что может предложить "таёжный союз"?
Я вот чего не могу понять, вот рвётесь в ЕС, а что вас там ждёт? Наложат кучу запретов и других хрений. Жизнь станет только дороже и на МНОГО.
Смотри что стало с другими странами которые вступили, жизнь там наладилась? Да ни сколько!
в ЕС это слова, на самом деле подальше от власти бандитов,
которая на московии и в Украине процветает
Ну со мной ладно, я "совок" со стажем - приспособлюсь.
А дети за, что будут страдать?
Ты только почитай, про пацана, который расстрелял своих сослуживцев - в том числе и офицеров. Весь, ты понимаешь, весь призыв был "опущен".
Всё лето горела тайга - не рентабельно тушить, выгорело 5 миллионов гектар леса.
И так во всём.
Поэтому, даже отклонения от курса на ЕС не должно быть.
Из твоих слов, я понял одно, заработал в ЕС и тратить в Украине. Вот это хорошая жизнь? Только для страны это ничего не даст. Она как была беднейшей страной так и останется.
Зарабатывать в Европе это далеко не жить в ней.