EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3158  22
Все про:Росія (20875) членство в ЄС (143) Євросоюз (2691) Моравецький Матеуш (39)

 Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу членства, це зробить РФ, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що країна активно підтримує союз Європи та США.

Євросоюз повинен надати сусіднім країнам реальну перспективу членства, в іншому випадку, це зроблять інші гравці, зокрема Росія. На цьому під час інавгураційної промови в Сеймі Польщі в якості новопризначеного прем’єр-міністра країни наголосив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже не живемо у часи безпечного домінування Заходу: на Далекому Сході, Близькому Сході і найближчому для нас сході є міжнародні гравці, які охоче використають слабкість Європи. Тому, ми (Польща – ред.) хочемо амбіційного ЄС - відкритого на прийняття нових членів, відкритого на Західні Балкани. Якщо ми не надамо сусіднім країнам реальної перспективи (членства – ред.), то її нададуть їм інші – Росія, Китай, Туреччина, радикальний іслам і це вже відбувається",- наголосив Моравецький.

За його словами, Польща активно підтримує союз Європи із США, оскільки ЄС захищає порядок в Європі, а НАТО є гарантом глобальної безпеки.

"Безвідповідальне розхитування нашого європейського корабля може призвести до ізоляції і розпаду ЄС, а також федералізації Спільноти, що ми рішуче відкидаємо як шкідливе і небезпечне",- підкреслив польський прем’єр.

Моравецький зауважив, що слова деяких лідерів, які ставлять під сумнів статтю 5 Вашингтонського договору і не виконують свої союзницькі зобов’язання, тобто виділення 2% ВВП на оборону, послаблюють безпеку і загрожують стабільності ЄС та НАТО. Відтак, Польща цьому активно протидіятиме.

Читайте також: Гончарук привітав Моравецького з переобранням на посаду прем'єр-міністра Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160568
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо сказано : -
Печальнее, что в тени КВН-овской карнавальности оказывается крайне настораживающая позиция нашего МИДа, который в лице министра Вадима Пристайко требует накануне «нормандского формата» разработку закона об особом статусе Донбасса» и даже намекает на необходимость его согласования с непризнанными республиками.
Настолько настаивает, что обычно обходительный спикер Дмитрий Разумков вынужден был одернуть Пристайко, заявив, что за закон депутаты возьмутся после, а не до переговоров верхах.
По сути, наш главный дипломат в точности озвучивает позицию Кремля. При этом Пристайко несамостоятелен и поет с голоса офиса президента. Выходит, что там уже заранее согласны на «особый статус» и прочие антиукраинские закладки?
Если это действительно так, то после подписанных по итогу «нормандской встречи» документов Владимира Зеленского ждут в Украине такие проблемы, что все предыдущее, так раздражающее ВАЗа, покажется лишь забавным студенческим капустником.
И никакие договоренности с Петром Порошенко о сворачивании протестной акции «Нет капитуляции!» не помогут. Потому что, по свидетельству самого президента, у нас ведь никаких договорняков уже нет.
 показати весь коментар
 
Ой не смеши.
Тело пишет под флагом ФРГ, о том как хреново жить в Европе.
Ты, б.. дь сначала в Сызрань поедь, а потом будешь трындеть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хорошо сказано : -
Печальнее, что в тени КВН-овской карнавальности оказывается крайне настораживающая позиция нашего МИДа, который в лице министра Вадима Пристайко требует накануне «нормандского формата» разработку закона об особом статусе Донбасса» и даже намекает на необходимость его согласования с непризнанными республиками.
Настолько настаивает, что обычно обходительный спикер Дмитрий Разумков вынужден был одернуть Пристайко, заявив, что за закон депутаты возьмутся после, а не до переговоров верхах.
По сути, наш главный дипломат в точности озвучивает позицию Кремля. При этом Пристайко несамостоятелен и поет с голоса офиса президента. Выходит, что там уже заранее согласны на «особый статус» и прочие антиукраинские закладки?
Если это действительно так, то после подписанных по итогу «нормандской встречи» документов Владимира Зеленского ждут в Украине такие проблемы, что все предыдущее, так раздражающее ВАЗа, покажется лишь забавным студенческим капустником.
И никакие договоренности с Петром Порошенко о сворачивании протестной акции «Нет капитуляции!» не помогут. Потому что, по свидетельству самого президента, у нас ведь никаких договорняков уже нет.
 показати весь коментар
 
 
"разработку закона об особом статусе Донбасса"(с)
Вопрос: чего ежегодно с 2014 го года продлевается закон "об особом статусе Домбаса" и чего "мирные домбаситы" так же против принятия этого закона в новой редакции?
 показати весь коментар
 
 
я уже писал что этот текст уже передал Маас вчера Зе --- и ТАМ ДВЕСТИ ЛИСТОВ формата А4 !!!!!! Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу членства, це зробить РФ, - Моравецький - Цензор.НЕТ 9365..это ПЗДЦ - я боясь даже думать что там Нам приготовили !!! И я чувствую что после подписания этого "документа" Зеленой сволочи в Украину можно будет уже не возвращаться! Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу членства, це зробить РФ, - Моравецький - Цензор.НЕТ 2316
 показати весь коментар
 
 
Один довбодятел вже відміняв шлях до ЄС.
 показати весь коментар
 
 
Ребята, ЕС это не панацея. Многие страны уже сами не рады, что туда вступили. Просто выход слишком болезненый см. Англию
Выгодно только бедным странам, которые в течение многих лет будут пользоваться всеми поблажками и отсрочками от политики ЕС
Вся Прибалтика, Балканы, да и таже Польша уже годами сосут ресурсы из общего котла.
 показати весь коментар
 
Може і не панацея, але в снг-сирисири нам точно не треба. Да і наша нейтральність нам ніхрена не допомогла.
 показати весь коментар
 
 
Ой не смеши.
Тело пишет под флагом ФРГ, о том как хреново жить в Европе.
Ты, б.. дь сначала в Сызрань поедь, а потом будешь трындеть.
 показати весь коментар
 
 
В Германии жить очень хорошо пока. Но если вспомнить до ЕС и после, то есть очень большая разница. Я тут с 92 года, мне есть с чем сравнить. И не хамите
 показати весь коментар
 
Так и не пишите откровенной глупости.
Что может предложить "таёжный союз"?
 показати весь коментар
 
 
Ой, как горох об стену. Скажи мне, что именно ты ожидаешь после вступления в ЕС?
Я вот чего не могу понять, вот рвётесь в ЕС, а что вас там ждёт? Наложат кучу запретов и других хрений. Жизнь станет только дороже и на МНОГО.

Смотри что стало с другими странами которые вступили, жизнь там наладилась? Да ни сколько!
 показати весь коментар
 
любой стране нужна эффективная госмашина,
в ЕС это слова, на самом деле подальше от власти бандитов,
которая на московии и в Украине процветает
 показати весь коментар
 
Я точно знаю, что будет если нас пригребет "таёжный союз".
Ну со мной ладно, я "совок" со стажем - приспособлюсь.
А дети за, что будут страдать?
Ты только почитай, про пацана, который расстрелял своих сослуживцев - в том числе и офицеров. Весь, ты понимаешь, весь призыв был "опущен".
Всё лето горела тайга - не рентабельно тушить, выгорело 5 миллионов гектар леса.
И так во всём.
Поэтому, даже отклонения от курса на ЕС не должно быть.
 показати весь коментар
 
 
И на сколько дороже станет жизнь?) Как в польше? Так тут цены УЖЕ примерно как в Польше +\-, многое даже дешевле. авто, шмотки, техника, комуналка +\- та же(я с Киевом сравнивал). Зато зп в два раза выше. Одна только возможность легально трудоустроиться в любой стране ЕС для украинцев уже станет огромным плюсом. А не так как сейчас полулегально и на птичьих правах. Те же поляки и прибалты прекрасно пользуют эту возможность. Для Германии может что-то и стало хуже (такова цена за европейскую гегемонию, хотите танцевать весь ЕС - платите), но для Украины хуже точно не будет. А вот вернуться в 90е а еще хуже в совок, перспективы есть реальные.
 показати весь коментар
 
Даже не знаю что тебе ответить. Всё что ты описал, есть выше ответ. Ребята, ЕС это не панацея.
Из твоих слов, я понял одно, заработал в ЕС и тратить в Украине. Вот это хорошая жизнь? Только для страны это ничего не даст. Она как была беднейшей страной так и останется.

Зарабатывать в Европе это далеко не жить в ней.
 показати весь коментар
 
Умен Игорь Валерьевич, спасибо. А тупая порошенковская шобла исходила на лайно
 показати весь коментар
 
Интересно какую перспективу может дать эрэф?) Перспективу членства в ЕС НАТО -сомневаюсь) Или перспективу членства в таежный союз? Так для этого, как показывает практика, еще и доплачивать прилично надо. А при отсутствии денег, остаются танки и грады. Вот такая перспектива. Это они уже сейчас реализовывают. Это в тучные годы они могли спонсировать, а сейчас только на штыках могут импортировать свой руцкий мир.
 показати весь коментар
 
ЄС потрібно зрозуміти,що,воно,поводиться як збіговисько тупих жлобів Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу членства, це зробить РФ, - Моравецький - Цензор.НЕТ 5321
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору