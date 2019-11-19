 Ляшка готові взяти на поруки нардепи Волинець і Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це парламентарі заявили під час засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який розглядає клопотання про застосування щодо Ляшка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
"Я особисто тут, в цьому залі, під камери журналістів написав цю заяву і у своєму клопотанні заявляю, що беру на поруки Олега Валерійовича Ляшка", - сказав Волинець.
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Зі свого боку Сюмар, заявляючи про готовність взяти Ляшка на поруки, висловила впевненість у тому, що "ніяких ризиків для слідства не несе його перебування на волі, оскільки людина з'являється на всі допити і процесуальні дії".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.
Она не любит *****..ов.
С цензора лет 4-х тому назад.
У міністри через ліжко, хабарі, "зарплати" депутатам у конвертах, Терки з мєнтами про кришування, блін, це лише за 2 дні!
А тепер будуть говорити про ляжка та херуса! Ними заповнять весь телеефір.
Ляжко был совершенно прав в том, что предъявил он этому Херусу.
Да ему надо было не толко рубаху порвать
Вот кого надо судить!
Чеширский кот
@MFardplrCN1ZgZl
почему наливай пришел по ляшко... Оба от Фирташа /Могилевича. .Наливай ушёл с СБУ и с ним пропали все документы по терроризмРоссии 14-15 года на территории Украины . .Пусто,в суд Европейский по этой (самой тяжелой)статье подавать нечего.