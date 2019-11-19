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 Політика України
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Все про:Волинець (32) Ляшко (753) Сюмар (162) Герус (88)

 Ляшка готові взяти на поруки нардепи Волинець і Сюмар

Народні депутати Михайло Волинець ("Батьківщина") і Вікторія Сюмар ("Євросолідарність") готові взяти на поруки колишнього парламентарія Олега Ляшка, підозрюваного в справі про бійку з главою комітету ВР з питань енергетики Андрієм Герусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це парламентарі заявили під час засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який розглядає клопотання про застосування щодо Ляшка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Я особисто тут, в цьому залі, під камери журналістів написав цю заяву і у своєму клопотанні заявляю, що беру на поруки Олега Валерійовича Ляшка", - сказав Волинець.

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Зі свого боку Сюмар, заявляючи про готовність взяти Ляшка на поруки, висловила впевненість у тому, що "ніяких ризиків для слідства не несе його перебування на волі, оскільки людина з'являється на всі допити і процесуальні дії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160567
 
 
 Топ коментарі
 
Порівняно з зеленими Ляшко не такий вже й голубий.
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Олежка оно конечно, г... редкостное, но по сравнению с нынешними п...ми у руля, он выглядит самой невинностью. Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар - Цензор.НЕТ 9223
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Вопрос про обвал цен на энергетику. Уточните, что был за обвал на энергетику и в какой стране.
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Интересно, а если Ляшко все-таки сбежит, то какую ответственность понесут порученцы? Моральную?
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Ахметов рятує свою бойову куклу - Ляшко, яка напала на Геруса за обвал цін на енергоринку! Тепер інші кукли Ахметова - Сюмар та Волинець будуть брати Ляшка на поруки! Ось і вскрилась мережа депутатів від Ахметова! А Сюмар була такою революціною, жертва Влада Тітушко, яка потрапила до ВРУ і почала займатись політичною проституцією! Цікаво Сюмар з Турчиновим зажигала теж по завданню Ахметова? Це Ахметов так підкуповував Турчинова, подарував йому Сюмар?
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Вопрос про обвал цен на энергетику. Уточните, что был за обвал на энергетику и в какой стране.
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ответ не дождешься. старый лох мнит себя писателем.
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Зольдатен да отчепись ты от Игорька, там опять санитар комп на вахте включенный в психушке оставил.
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Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар - Цензор.НЕТ 9960Петуха в петушарню.
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Порівняно з зеленими Ляшко не такий вже й голубий.
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В отличие от Косоглазого Ляшко не такой уже и 3,14 раз
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Можно подытожить-если собрать в одной комнате зекоманду и Ляшка понимаешь,что в этой комнате 3.14 раз НЕ Ляшко.
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Ляшко нанес меньший урон Герусу, чем Герус Украине. Несоизмеримые понятия.
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Ну с Волынцом понятно, у них один кормилец. А вот Сюмар... Что, тоже за гонорарами на С.Петлюры ходит?
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Олежка оно конечно, г... редкостное, но по сравнению с нынешними п...ми у руля, он выглядит самой невинностью. Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар - Цензор.НЕТ 9223
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Да какая там невинность... Что оно, что нынешние, два сапога пара...
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Не скажите, разница правда не велика но таки есть. И она в пользу Олежки.
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Европа толерантна к геям,
Она не любит *****..ов.

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Вот вы смеетесь над Ляшком, а вы представляете, насколько тяжело его жене и детям? Ведь в школе наверняка им говорят: "а твой папка - в рота брав!". А подружки его жены смеется у нее за спиной по той же причине.
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Росита из своего особняка,построенного на выигранные Олежкой в лотерею деньги, смотрит них как на говно. Ляшка готові взяти на поруки нардепи Волинець і Сюмар - Цензор.НЕТ 6948
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так тут нужно искать кандидата, хто удосужится добровольно шляшка на поруки взять）
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Вони скандалом інформаційно перекривають свої зашквари.
У міністри через ліжко, хабарі, "зарплати" депутатам у конвертах, Терки з мєнтами про кришування, блін, це лише за 2 дні!
А тепер будуть говорити про ляжка та херуса! Ними заповнять весь телеефір.
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Насичують інформаційний простір перед зустріччю Зеленського з хазяїном.
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Ну потолкались пэдро с зеленой соплей, ну посмешили народ "бойцовской хваткой" и к чему этот хипиш, с "насилием", подымать?????????????! Вот шуХрича давно не киздили-это да, это не порядок!
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На фоне зеленых тупых макак, и коммунисты, и социалисты, и регионы -АНГЕЛЫ! Таких ублюдков как нынешние ЗЕчмошники в украинской власти не было. Оставьте Олега в покое!
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Опа сои уже рыги нравится начали, ну хотя Петя их и основал.
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Курочка! Ты сою потребляешь килограммами, она у тебя во всех кормах которые ты жрешь, на нормальное у тебя зубожилого лоха не хватит, даже если со всех сторон, и в три смены. Называй меня "черно-икорным", люблю стерляжью на завтрак.
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Оце спражній клоун, Зеленський відпочиває! Пора вже чмо на землю повернути, а то вітає ще десь в депутатських небесах..
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гыгы...ВОЛЫНЕЦЬ стал депутатом...профсоюзный борец шахтёров.... я его терпеть немогу лишь зато .что это чучело когда начался майдан и на донбассе началось русское движение...то это чучело тогда сказало: пусть мол только посмеют прийти русские военные и сепаратисты. шахтёры,а их 200 тысяч их вынесут и выбьют отбойными молотками из УКРАИНЫ! хахахаха выбили *** твари.... снабдили автотехникой шахтёрской изначально...снабдили тротилом и взрывчаткой шахтёрской соскладов сепаров и бандюков для терактов и так далее,потом вообще взяли в руки калаши....вот вам и шахтёры *** патриоты..так что пусть не воняет этот волынець...(( обещвл снова выбить отбойниками только не сепаров а зеленского из влады....ВЫБИВАТЕЛЬ ***....
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пусть сюмар ему купит деревянный член у метро и подарит
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Пусть лучше Зюзе купит, чтоб ,не розчавило, когда рухнет крышка пианины
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"Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар" - этот оборзевший, обнаглевший, неопределённого пола, воровайка привык к безнаказанности, ему всё сходило с рук, конечно, если его крышевали такие авторитеты, Рошен и Ахметка, у него была попытка "восстановить" свой статус дебошира и решалы, но не тут то было, Рошен сейчас сам висит на волоске, некому его отмазывать, остаётся почесать репу и ждать приговора.
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Герус принес за короткий термин больше вреда Украине, чем Ляжко. И морального тоже.
Ляжко был совершенно прав в том, что предъявил он этому Херусу.
Да ему надо было не толко рубаху порвать
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...столько трудился, столько трудился...и на кичу теперь да еще и под шконку сразу закинут..и безплатно всех обслуживать ...капец!...а как вкусно елось и мягко спалось на Конче и пентхаусах киевских, да на бронике с мигалками при охране расссекать по раздолбанным улицам столичным..жисть то как удалась!...и только вот 50га земельки прикиевской прикупил на выиграши в лотереи...и тут такое!!!...решил о себе напомнить и кажется в этот раз отгребет по полной сиротка всеукраинская ...
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Олеже , кормилец, как же теперь Росита столоваться будет?)....
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Ты волнуйся как ты столоваться будешь при зеленых, и какое будет у твоих детей будущее в этой стране при всех этих херусах
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.....ему (Ляшку ) МАКСИМУМ 15 дип аресту на мясокомбинате или на стройке с ШУРИКОМ !!!
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ха-ха-ха подстилка ахметова волынец и подстилка пети сюмар хотят взять "на поруки" подстилку ахметова люшка)))))))))))))))))))))))я бы этих тварей на скамейку рядышком посадил!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ляшко перишел в политику после статьи с конфискацией, какие же зарплаты у политиков ?
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Преступление не то, что в мужском разговоре Ляшко порвал рубаху Герусу, преступление это то, что Герус начал торговлю на крови, как говорили сами зеленки и пр., с Рашей.
Вот кого надо судить!
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Чеширский кот

@MFardplrCN1ZgZl
почему наливай пришел по ляшко... Оба от Фирташа /Могилевича. .Наливай ушёл с СБУ и с ним пропали все документы по терроризмРоссии 14-15 года на территории Украины . .Пусто,в суд Европейский по этой (самой тяжелой)статье подавать нечего.
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це герус змій підступний спровокував дуже чутливого до таких питань ляшка. його геруса і треба було судити.
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Ото сердобольные. Несчастному помочь. Небось Сюмар чувствует, что когда заметут лидера ПСА и ПЕС развалится, то где-то уже должна лежать соломка, чтобы не больно было зад туда пристраивать.
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Як це Юля і Петя дозволили своїм однопартійцям взяти Ляшка на поруки? Адже він кричав що Юля "Московська зозуля", а Петю порівнював то з "Попандопулом", то з "Синьйором Помідором".
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