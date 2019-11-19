 Ляшка готові взяти на поруки нардепи Волинець і Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це парламентарі заявили під час засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який розглядає клопотання про застосування щодо Ляшка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Я особисто тут, в цьому залі, під камери журналістів написав цю заяву і у своєму клопотанні заявляю, що беру на поруки Олега Валерійовича Ляшка", - сказав Волинець.

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Зі свого боку Сюмар, заявляючи про готовність взяти Ляшка на поруки, висловила впевненість у тому, що "ніяких ризиків для слідства не несе його перебування на волі, оскільки людина з'являється на всі допити і процесуальні дії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.