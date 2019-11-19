 До КС надійшло подання Верховного суду щодо конституційності судової реформи Зеленського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Верховний суд просить розглянути на відповідність Конституції положення частини 1 статті 37, частини 1 статті 94, пункту 3 частини 3 статті 135 закону від 2 червня 2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" і ще низки статей.

Нагадуємо, пленум Верховного суду 15 листопада прийняв рішення направити до КС подання про конституційність положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування". Зазначалося, що судді проситимуть КС розглянути їхнє подання як невідкладне.

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Верховний суд визнав неконституційним визначений законом порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і порядок звільнення членів Вищої ради правосуддя новим органом, що не передбачено Конституцією. Також Верховний Суд заявляє про неконституційність положень, які зменшують заробітну плату суддям і визначають порядок дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада 16 жовтня прийняла закон про перезапуск судової реформи, ініційований президентом Володимиром Зеленським. 4 листопада Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління". Ним передбачено внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

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