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 Політика України
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Все про:закон (795) Зеленський (3583) Карпати (88) ліс (267)

 Зеленський підписав закон про заборону вирубки ялицево-букових лісів Карпат

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про введення заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Закон вдосконалює систему охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування.

Згідно пояснювальної записки, у 2000 році був прийнятий закон, який вводив мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в Карпатському регіоні. У 2011 році цей мораторій перестав діяти, і відповідно, знову з’явилася можливість проводити суцільні рубки ялицево-букових лісів на стрімких гірських схилах.

Підписаний Президентом Закон передбачає встановлення заборони проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону.

Реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередженню суцільного вирубування ялицево-букових лісів Карпатського регіону, а також захисту Карпатського регіону від стихійних лих та природних катаклізмів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160564
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил - ты экспорт леса запрети , и вырубки не будет !!! Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат - Цензор.НЕТ 425
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И снова зрада-зраднюшенька... Такого не было при мародёре!! Верните нам мародёра!!!!!
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И снова зрада-зраднюшенька... Такого не было при мародёре!! Верните нам мародёра!!!!!
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Суцільної вирубки не було, він просто поновив дію закону.
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Ага, куда только лес уплыл обьяснишь? Чы то папэрэдныкы?
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Зебил - ты экспорт леса запрети , и вырубки не будет !!!
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Ну это как сказать, если разрешена вырубка то продать или вывезти уже дело техники.
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Пэидиот, если вырубку запретили, то лес повезут？
Твой сыньоносый вор, кстати, вывоз запрещал, говорил, шо рэформа таможни, потужна шо огого
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Не вирубку, а суцільну вирубку, лишай одне дерево на гектар і рубай.
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балоги так и делали, но то же сыньоносого балоги, папутчики же
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Можливо, то далеко від мене, в нас стали рубати менше, собівартість велика з гор спускати, а от Волинь, Рівне, Житомир там пипець робиться, суцільно рубають.
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кста.. мораторий на экспорт леса был принят благодаря заднеприводному Ляшко - но пЭтя потом его отменил.
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Треба вводити заборону взагалі на експорт деревини, бо під виглядом дров везуть кругляк, кожен ранок в 06,15 ешелон на Румунію поруч пре.
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Ну так пустите пару эшелонов под откос. Иначе не поймут
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это уже вопрос контрабанды... тут никакие законы не помогут
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Допоможуть, залізнична колія легко перекривається.
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ха, контрабанда составами через рэформовану таможню, где кудряшкапью поборов тарупцию？
Та не гони, такого быть не могло. Ты шо, зэдэбил, шоле？
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Ти як не можеш по суті, давай вперде.
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Ты когда не можешь осилить буков, то не отсвечивай. Давай
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Разве? А что мешать будет вьірубать их для внутреннего рьінка, и якобьі для внутреннего и єкспортивовать ее?
Кажеться что тьі просто без "Зе" ..бил.
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да ты просто дебил !!! для внутреннего рынка вырубывали всегда - для производства ПРОДУКЦИИ из древесины с последующей продажей продукции на внутреннем и внешних рынках - но не древесины !!! Экспорт древесины должен быть ЗАПРЕЩЕН раз и навсегда!!!
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Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат

...из чего можно заключить, что рубить больше нечего.
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Юоїться йолки. Правильно боїться. Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат - Цензор.НЕТ 5480
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Крутяк Володька ! Тепер бурштин вирішить і успех ! Спостерігаємо...як зубожіють тепер бурштинарі....Рівного та Житомира ітд...
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Оказывается, чтобы прекратить вырубку надо только подписать закон. Всего-то и делов.
Пусть еще подпишет закон, чтоб не бросали мусор на улице и в парках где попало
А то столько лет страдаем, а нужно только подписать закон.
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Ну, вообще-то да. И если подписать закон о том, что нельзя мусор бросать, и ввести наказание, и мусора меньше будут бросать. Столько лет страдаем, потому, что Порошенко не захотел принимать закон против вырубки леса.
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Алексей Чесноков, наивные еще есть. Но их не так много. Ну подписали уже давно закон о том что нельзя курить в общественных местах. Ну и?
Пройдет немного времени и обсуждать уже будем не Порошенко, а посмотрим как выполняется закон, подписанный Зюзей. И не один.
Чтоб закон действовал, надо много потрудится, чтоб потом, когда он не будет выполнятся, не выглядеть лохом.
Правда зюзям хоть плюй в глаза - им все божья роса.
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Крутяк Володька ! Тепер бурштин вирішить і успех ! Спостерігаємо...як зубожіють тепер бурштинарі....Рівного та Житомира ітд...
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Ну все , теперь карпатские лесники будут ездить исключительно на гелендвагенах и порше....
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Вони давно вже так їздять, за посаду лісничого Порше мало.
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поедь проверь, потом отчитаешься.
Как там с допросами рэхформатора, памперсы эксгенералисумусу успеваете менять？
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бабломойский теперь с этого корыта кушать будет
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да, гогда корыто перевенули и шлют всех в сад.
Не бзди, зови к этому корыту синяка с балогами, хотя скоро увидишь скулеж соевых обиженок, типа "егерей леса лишают"
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Хде？
А, вот скажи, схрена ваша братия, с низким социальным порогом, спамит комменты.
Та я сам отвечу. Вы дебилы с низким социальным порогом. Вас еще можно прировнять к половому органу моржихи
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Всі на Майдан-ліс красти не дають баригам!
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Барыги скоро нас всех ***** сдадут, за одно селфи и разрешение на съемку "сватов".
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Верніть Петра взад! Бо знову якісь ніпанятки )))
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Не лесов уже а пеньков. Леса при Парашенку вырубили.
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молодец. всё верно. а соевые боты против. значит, за вырубку.
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о, ты бот соевый бот номер раз вылез. это ты всё не мне, не обо мне, а само себе о себе сказало. прочти само себе о себе перед зеркалом: "завали свою вафельницу, хня сепарская"
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Чуєш, зе лена жижиця, зе манду свою прикрий, смердить від твоїх дешевих маняврувань
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о, повторно ты бот соевый бот вылез. это ты всё не мне, не обо мне, а само себе о себе сказало. прочти само себе о себе перед зеркалом: "чуєш, зе лена жижиця, зе манду свою прикрий, смердить від твоїх дешевих маняврувань"
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а как будут определять что такое "крутые склоны" и "сплошная вырубка" ?
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на крутых склонах рубить нельзя. Гайда на пологие! Там можна!
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запрет на сплошную вырубку а несплошную можно .закон как дышло .резать будут дальше
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