 Зеленський підписав закон про заборону вирубки ялицево-букових лісів Карпат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Закон вдосконалює систему охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування.
Згідно пояснювальної записки, у 2000 році був прийнятий закон, який вводив мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в Карпатському регіоні. У 2011 році цей мораторій перестав діяти, і відповідно, знову з’явилася можливість проводити суцільні рубки ялицево-букових лісів на стрімких гірських схилах.
Підписаний Президентом Закон передбачає встановлення заборони проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону.
Реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередженню суцільного вирубування ялицево-букових лісів Карпатського регіону, а також захисту Карпатського регіону від стихійних лих та природних катаклізмів.
Твой сыньоносый вор, кстати, вывоз запрещал, говорил, шо рэформа таможни, потужна шо огого
Та не гони, такого быть не могло. Ты шо, зэдэбил, шоле？
Кажеться что тьі просто без "Зе" ..бил.
...из чего можно заключить, что рубить больше нечего.
Лет.
Пусть еще подпишет закон, чтоб не бросали мусор на улице и в парках где попало
А то столько лет страдаем, а нужно только подписать закон.
Пройдет немного времени и обсуждать уже будем не Порошенко, а посмотрим как выполняется закон, подписанный Зюзей. И не один.
Чтоб закон действовал, надо много потрудится, чтоб потом, когда он не будет выполнятся, не выглядеть лохом.
Правда зюзям хоть плюй в глаза - им все божья роса.
Как там с допросами рэхформатора, памперсы эксгенералисумусу успеваете менять？
Не бзди, зови к этому корыту синяка с балогами, хотя скоро увидишь скулеж соевых обиженок, типа "егерей леса лишают"
А, вот скажи, схрена ваша братия, с низким социальным порогом, спамит комменты.
Та я сам отвечу. Вы дебилы с низким социальным порогом. Вас еще можно прировнять к половому органу моржихи
Привіт пустеля...