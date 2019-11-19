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 САП повідомила про підозру нардепу VIIІ скликання Дзензерському, який не задекларував 4,7 млрд (оновлено)

За погодженням з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи НАБУ повідомили про підозру народному депутату України VIIІ скликання в декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд гривень.

Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ст. 366-1 КК України. Незважаючи на те, що зараз зазначена особа не перебуває за місцем проживання, вручення письмового повідомлення про підозру було здійснено в порядку, визначеному статтями 278, 111, 135 КПК України (відправлено засобами поштового та електронного зв'язку).

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У повідомленні Бюро не наводиться прізвище особи.

Разом з тим, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про нардепа VIII скликання Дениса Дзензерського (входив до фракції "Народний фронт").

Як повідомлялося, 26 лютого 2018 року НАЗК затвердило і направило в НАБУ обґрунтовані висновки за результатами повної перевірки декларацій народного депутата Дзензерський за 2015 і 2016 роки. Встановлено, що депутат не вказав у декларації чинні на кінець звітного періоду фінансові зобов'язання перед трьома банківськими установами на загальну суму близько 3,19 млрд грн. Крім того, в декларації за 2015 рік Дзензерський задекларував дохід у вигляді подарунка в сумі 35 млн грн, законність підстав придбання якого не підтвердив доказами.

У липні 2018 року САП закрила кримінальне провадження за фактом невнесення Дзензерським в електронні декларації за 2015 і 2016 роки відомостей про фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд грн. У грудні Київський апеляційний суд скасував постанову САП про закриття кримінального провадження, а в січні 2019 року НАБУ відновило її розслідування.

САП повідомила про підозру нардепу VIIІ скликання Дзензерському, який не задекларував 4,7 млрд 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160562
 
   
 Топ коментарі
 
его окопы копать. жену в бордель. детей государству. сразу вернет все и сдаст подельников. а то смотри взяли моду или браслет или соглашение со следствием. сидеть, сидеть и еще раз сидеть - девиз на всех билбордах страны. надо будет помощь, дай клич, - все на посадку картошки. бусиков хватит и людей которые знают - а за что сосед купил лексуса? вот актуальный вопрос и ответ на него - универсален.
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Фамилию давай. Вдруг там кто-то из потужных.
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Офіційно у відомстві не називають прізвища колишнього нардепа, але за інформацією УП, йдеться про Дениса Дзензерського.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/19/7232433/
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Фамилию давай. Вдруг там кто-то из потужных.
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100% -на логіка, за Пісюаніста треба карати! САП сообщила о подозрении нардепу VIIІ созыва, который не задекларировал 4,7 млрд - Цензор.НЕТ 445
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Офіційно у відомстві не називають прізвища колишнього нардепа, але за інформацією УП, йдеться про Дениса Дзензерського.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/19/7232433/
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26 октября 2014 года был избран в Верховную Раду Украины VIII созыва от «Народного фронта».

Наградное оружие - пистолет «Glock 17» (26 июня 2014)[3].
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навіщо це лайно той прокурви якщо ім'я приховано!???
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Так то борг у нього такий, а де грошики?
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его окопы копать. жену в бордель. детей государству. сразу вернет все и сдаст подельников. а то смотри взяли моду или браслет или соглашение со следствием. сидеть, сидеть и еще раз сидеть - девиз на всех билбордах страны. надо будет помощь, дай клич, - все на посадку картошки. бусиков хватит и людей которые знают - а за что сосед купил лексуса? вот актуальный вопрос и ответ на него - универсален.
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САП повідомила про підозру нардепу VIIІ скликання Дзензерському, який не задекларував 4,7 млрд - Цензор.НЕТ 7880

Денис Викторович Дзензерский, родился 22.12.1978 г. в Днепропетровске в семье украинского промышленного деятеля и учёного, Героя Украины Виктора Александровича Дзензерского(1944 г/р)
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С какой же скоростью сын Героя п-здел бабки!!! И,главное,никто вовремя не замечал. Интерестно,не закончится ли такой грандиозный грабёж простого народа пшиком?
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Ета палітічіскиє рипресії! САП повідомила про підозру нардепу VIIІ скликання Дзензерському, який не задекларував 4,7 млрд - Цензор.НЕТ 7281 Рукі прочь, праклятая зєлєнь, ат настаясчіх патрійотав САП повідомила про підозру нардепу VIIІ скликання Дзензерському, який не задекларував 4,7 млрд - Цензор.НЕТ 7281 Всі на Майдан!
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А де Ваньок Селейманов? Цей депутат від "Народного Фронту", але народила його "Батьківщина".
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