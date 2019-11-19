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Все про:Ляшко (753) Герус (88)

 "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом

Сторона обвинувачення у справі про бійку колишнього нардепа Олега Ляшка з чинним парламентарієм Андрієм Герусом просить суд обрати Ляшку тримання під вартою без альтернативи внесення застави, зважаючи на кілька ризиків, зокрема можливу втечу та вплив на розслідування.

Про це поінформував прокурор у справі під час судового засідання 19 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України,... було вирішено звернутися до суду з клопотанням про обрання стосовно Ляшка Олега Валерійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... Хочу зауважити, що згідно з частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, передбачається від чотирьох до семи років позбавлення волі, що, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, є тяжким злочином. Окрім того, на обґрунтування ризиків, які вказані в клопотанні, хотів би зазначити, а саме озвучити їх... Ляшко, враховуючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, користуючись наявним у нього паспортом для виїзду за кордон, матиме можливість уникати викликів слідчого прокурора чи суду та можливість перерахуватися від слідчого прокурора та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - пояснив прокурор.

По-друге, обвинувачення вважає, що Ляшко, користуючись своїм впливом і політичними зв'язками в органах державної влади, матиме можливість незаконно впливати на потерпілого Геруса, свідків у цьому кримінальному провадженні, частина яких поки не опитана, примушуючи їх давати неправдиві показання.

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Також прокурор наголосив, що Ляшко намагатиметься тиснути на слідчого прокурора та суд при ухваленні рішень і проведенні слідчих дій, використовуючи різні засоби, зокрема медійні.

"В обґрунтуванні ризику, передбаченого пунктом п'ятим частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу, необхідно вказати, що Ляшко Олег Валерійович може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, оскільки після вчинення кримінального правопорушення в соціальних мережах і публічних виступах він продовжував висловлювати образливі позиції щодо народного депутата Геруса, пов'язані з державною діяльністю", - додав прокурор.

Зі свого боку Ляшко заявив на засіданні Бориспільського міськрайонного суду Київської області, що вважає озвучені стороною обвинувачення ризики безпідставними.

"Так, учора у Бориспільській прокуратурі це (вручення підозри - ред.) відбулося, отримала наш адвокат, тому що я відмовився підписувати ці документи, бо вважаю, що справа сфальсифікована. Те, що зараз відбувається, - це фактично вчинення злочину, коли за прямою командою генпрокурора (Руслана - ред.) Рябошапки проти мене порушили кримінальну справу, сфальсифікують, матеріали, які надані, підтверджують фальсифікації звинувачення проти мене... І всі ті обґрунтування, які наводив той тип (прокурор у справі - ред.) на підтвердження того, що я можу кудись зникати, ухилятися чи впливати, - все це не варте виїденого яйця, все це - вигадки, і все це смішно. Смішно і принизливо, коли народні гроші тратяться на таких ідіотів", - сказав він.

Також читайте: Справа проти Ляшка за штовханину з Герусом - це показове політичне переслідування, - заява "Народного фронту"

При цьому на заклик суддів ставитися з повагою до сторони обвинувачення Ляшко зауважив, що не має за що поважати прокурорів.

"Коли мене хочуть нізащо посадити до тюрми, мені немає за що їх поважати", - додав він.

На запитання ж, чи визнає себе винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, колишній парламентарій відповів: "Безумовно, ні!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160560
 
   
 Топ коментарі
 
Треба ще й Геруса затримати, бо той точно збіжить. "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом - Цензор.НЕТ 4387
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По угрозам Портнова ПРОКУРОРУ когда Рябошапка дело откроет?
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а за шо его хотят арестовать, не понял? за то что за рубашку потягал этого косоглазого? и какое это преступление??
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Арестовать за то, что потряс за грудки? Он его даже не ударил ни разу.
Совсем охренела эта зеленая власть.
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Ляшко - єто клон Жириновского в украинском политикуме. Не глупьіе люди из КГБ СССР продвигали Жирика с самого начала , но у нас следует прекратить єто б.лядство. Не нужно играть с серьезньіми вещами , есть повод - пусть сядет . Имхо
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