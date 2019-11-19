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 Політика України
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Все про:вибори (4601) Донбас (13699) Брок Елмар (20)

 Умов для виборів в ОРДЛО зараз немає, - радник президента ЄК з питань України Брок

Спецпредставник президента Єврокомісії з питань України не зміг відповісти, скільки часу знадобиться, щоб в ОРДЛО стали можливими вільні вибори.

Фейкових місцевих виборів на поки ще окупованій території Донбасу не буде, якщо тільки Україна сама на таке не погодиться, до того ж зараз умов для них немає. Про це Європравді сказав спецпредставник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок, передає Цензор.НЕТ.

"Бо для виборів явно недостатньо розведення військ на невеликих ділянках і обміну ув'язненими", - сказав єврочиновник. За його словами, Україна має встановити контроль над кордоном, українські ЗМІ - отримати можливість працювати на всьому Донбасі, і потрібно "вирішити щось" з голосуванням переселенців.

На думку Кремля, вибори нібито мають відбутися в ОРДЛО до передачі Україні контролю над кордоном. Брок каже: як це зробити - питання переговорів. "На столі є ідея про спільний контроль за кордоном з боку України і ОБСЄ. Для України ... це питання суверенітету", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок

Єврочиновник сказав, що зараз Україна доводить, що з її боку є добра воля, і це, на його думку, "дуже допоможе" для міжнародної позиції країни. "А ось з російського боку ми поки не бачимо руху. І це не лише я кажу. Думки місії ОБСЄ дуже схожі з моїми", - підсумував Брок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160556
 
   
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А при чем здесь Еврокомиссия? Все вопросы решаются странами "нормандского формата".... Как решат, так и будет...
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Этот дядька умеет называть вещи своими именами, побольше бы таких.
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Фейковых местных выборов на пока еще оккупированной территории Донбасса не будет, если только Украина сама на такое не согласится

Нэ пойняв! -- условий нет, пока Украина не согласится? -- ...шо-то, слишком толстый намёк получается...
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валодя паабісцял уже пуйлу що правєдьот....
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