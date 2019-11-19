 Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Чехії пресконференції 19 листопада в Києві.
"Я хочу вибачитися, що неголений. Це не просто так. У нас є таке українське слово ... "забобони". Суто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є "забобон". Знаєте: зараз я чекаю кораблі - кораблі повернуться, тоді поголюся", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
такому чуваку не бриться и извЕнятся - в порядке вещей: для "нарИда" из моники рисуют страдальца-мученега - недоудающего и небритого из-за занятости...
ночей не спит зе!лох - пытается подороже для своих офшоров продать Украину..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2176171949355461&set=a.1384607211845276&type=3&theater
У тебя КОМБРИГ погиб,
главнокомандующий, а ты и не заметил, все ржешь.
..офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
-- и шоб везде побрился! ...пианаст... -- *)
Скоро будут новости клоун сходил в уборную, клоун зевнул, раз сейчас "клоун обещал побриться"