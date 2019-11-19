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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) корабель (619) прес-конференція (96)

 Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним

Президент Володимир Зеленський вибачився перед журналістами, що прийшов на пресконференцію неголеним, пояснивши це забобонами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Чехії пресконференції 19 листопада в Києві.

"Я хочу вибачитися, що неголений. Це не просто так. У нас є таке українське слово ... "забобони". Суто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є "забобон". Знаєте: зараз я чекаю кораблі - кораблі повернуться, тоді поголюся", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160555
 
 
 Топ коментарі
 
Корабли он ждет, железяки...

У тебя КОМБРИГ погиб, главнокомандующий, а ты и не заметил, все ржешь.
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После кацапских кривых рук - это уже не корабли.
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После кацапских кривых рук - это уже не корабли.
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ну если моника зе!лох извЕнился - то это нормально... :D
такому чуваку не бриться и извЕнятся - в порядке вещей: для "нарИда" из моники рисуют страдальца-мученега - недоудающего и небритого из-за занятости...
ночей не спит зе!лох - пытается подороже для своих офшоров продать Украину..
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Повернення кораблів потрібно знімати всіма телеканалами України і запрошувати іноземних журналістів щоб зафіксувати факт капітуляції путіна! Повертати кораблі потрібно в Одесу на головну базу ВМСУ, з урочистостями і ЗМІ! Так само як повернулись катери, так само повернеться Крим та Донбас, Таганрог, Азов та Кубань!
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Однако! Их приволокут в Очаков. Потащат мимо о.Березань. Того самого, на котором расстреляли лейтенанта Шмидта. Надеюсь- без всякой помпы, бо не вижу оснований для обильных празднеств. А вы откуда их увидели?
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Нужно было требовать возвращать моряков НА КОРАБЛИ в Керчи. И чтобы они закончили рейс, перегнав корабли в Мариуполь. Это по-державницькі.
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Рашка вернула катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..украинской стороне.Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты ...все,что можно было снять,петли с дверей,и кастрюли кока,даже гальюнами не побрезговали.Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера...не подлежат.Рашка в своём репертуарчике.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2176171949355461&set=a.1384607211845276&type=3&theater
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Это- чушь собачья. Написана каким-то сухопутным кренделем, понятия не имеющем- о чем ОнО пишет. Это я заявляю с полной ответственностью. Имею основания. Текст писал не моряк. Это- точно.
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Ты настоко крут,что как истинный моряк можеш ответственно заявить,что без сьемных деталей это не плавает? А ты ходил на судах такого типа?
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Я- настолько крут, 35 лет в морях, офицером. Никакой моряк, в самом страшном своем сне, не напишет: "несущие арматуры каркаса"(с). Таких- не существует в природе.
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Ну теперь путлер точно корабли не отдаст - чисто шоб приколоться над ЗЕбилом. )))
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да да побреем Клован а как же машинка для бритья голов.... есть такая... Месье Гильотин
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главное - что сиськи зе!лох побрил ЗАРАНЕЕ... готовясь к встрече с фуйлом Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 2032

Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 2021
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Зеля на пресс конференции срывает с себя футболку - «извините, я сегодня не брил соски и я их не буду брить, пока не вернут корабли» Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 3415 Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 3415 Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 3415
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Не беспокойся в морге ..его..переоденут ..ну и оботрут естественно.... половой тряпкой....
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Корабли он ждет, железяки...

У тебя КОМБРИГ погиб, главнокомандующий, а ты и не заметил, все ржешь.
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Не корабли, а кораблик. Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым - Цензор.НЕТ 6844 Черновецкий за кораблик в курсе. Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым - Цензор.НЕТ 7774
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так и корабли не просто так.. а "под ответственное хранение":
..офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)

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а коли воно співчувало загиблим нашим героям чи родинам останнім часом? Я особисто не пам'ятаю...Тільки Порох висловив слова співчуття родині та шану загиблому воїну України!!
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Откуда инфа? Катера ожидаются в Очакове только завтра к 16.
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А ниоткуда. Текст- гавно. Заявляю ответственно.
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..офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.

Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
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Почищу зубы, когда снова сыграю на пианино.
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Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский

-- и шоб везде побрился! ...пианаст... -- *)
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Зелебон. А почему только бороду? Не умывайся, ****, зубы не чисти, жопу не вытирай..
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Дурик, хрен с той бородой, лучше соски не брей Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 6419
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зато сиськи побрил,забубон шмаркливый))))
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Пороходебилы отрабатывают свой пособие.
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Точно. Но Порох, гад, мне пособие в этом месяце задержал. Надо валить. На зелеферме, как знаю, с этим порядок. Вакансии найдутся, замолвишь словечко?
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Похоже нашего Президента в детстве его, держал на руках Фидель Кастро Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 7210
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Ну это вообще за гранью.
Скоро будут новости клоун сходил в уборную, клоун зевнул, раз сейчас "клоун обещал побриться"
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Раз уж ближайшая встреча нормандской четверки пройдет во Франции, то лучше ее проводить не в Париже, а в Виши. Так будет исторически более традиционно, так сказать.
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Зрозуміло. Значить точно із запою виводили.
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