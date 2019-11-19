 Зеленський підписав закон про безперешкодний доступ до пляжів і водойм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Закон забороняє обмеження загального водокористування в зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам.

Відповідно до закону, обмеження безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм і островів загального користування, крім передбачених законом випадків, карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб). Повторні дії, вчинені протягом року, караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

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Обмеження доступу громадян (в тому числі шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

Повноваження щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до водойм надаються виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала в другому читанні 29 жовтня.