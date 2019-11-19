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 Політика України, Суспільство
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Все про:закон (795) Зеленський (3583) відпочинок (104) пляж (59) вода (301)

 Зеленський підписав закон про безперешкодний доступ до пляжів і водойм

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Закон забороняє обмеження загального водокористування в зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам.

Відповідно до закону, обмеження безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм і островів загального користування, крім передбачених законом випадків, карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб). Повторні дії, вчинені протягом року, караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Також читайте: Рада відкрила українцям безперешкодний доступ до пляжів і водойм

Обмеження доступу громадян (в тому числі шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

Повноваження щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до водойм надаються виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала в другому читанні 29 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160553
 
   
 Топ коментарі
 
"кроме поедусмотренных законом случаев"

😀 и тут сразу все стало на свои места...
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Хи-хи. Вот прям вся Конча Заспа и прочие "бедные буратины"дружно пойдут рушить свои 5 метровые заборы, ага.
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Такое при "мародере" уже было. При чем еще и до "мародера". Следующий шаг - Вовка подпишет закон о ПДД. Типа "Красный свет- хода нет". А че, не было ж накого...
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От это зрада зраднючая! Такого не было при мародёре!!!! Верните нам мародёра!!!!
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через суд будут доказывать что зе не лох
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теперь можно в Козин и там сносить ограждения у водоемов взрывчаткой))
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Такое при "мародере" уже было. При чем еще и до "мародера". Следующий шаг - Вовка подпишет закон о ПДД. Типа "Красный свет- хода нет". А че, не было ж накого...
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Ну і що, закон є, а правовий механізм відсутній. Там все продумано аби це мало декларативний характер, тому і встановили не кримінальну відповідальність, а адміністративку.
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У законопроекті передбачається внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». Забороняється обмеження права загального водокористування у зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам; розширюється положення Водного та Земельного кодексів щодо забезпечення безперешкодного і безоплатного доступу до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування; вводиться положення про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг.

Попробуй хоть раз в жизни открыть сайт Рады! Зеленський підписав закон про безперешкодний доступ до пляжів і водойм - Цензор.НЕТ 5125
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Існує світ бюрократичний і світ реальний. Я можу вам скинути пару координат на google maps, аби спробували там наступного літа розбити табір біля водойми. Якщо ви спробуєте качати права, вас скалічать, оскільки це місця дикі і все там шито-крито. Підлість у тому, що встановили адміністративку, а не кримінальну відповідальність. У випадку криміналу гидоту можна було би просто мочити.
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Ты перепутал Закон с Уголовным Кодексом! Проснись - серишь!
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...офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
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Надеюсь, петиков не пустят к водоемам. Засрут всё, по привычке.
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это делается для того, чтоб все желающие срочно утопиться (от новых цен на коммуналку или проигравшиеся в игровых залах, например, или долгоживущие пенсионеры с пенсией 1200 и проч) имели среди зимы быстрый и беспрепятственный доступ к воде
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"кроме поедусмотренных законом случаев"

😀 и тут сразу все стало на свои места...
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Хи-хи. Вот прям вся Конча Заспа и прочие "бедные буратины"дружно пойдут рушить свои 5 метровые заборы, ага.
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А придется. Этот Закон бьёт по интересам порохоскота даже больше чем отмена депутатской неприкосновенности.
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А по буряту богданом бьет？ этот чувачек имеет персональный выход со своего имения к воде...заборчиком огороженный...
Как думаешь завтра уберет бурят щаборчик...или нет？
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Остальсь только снести/закопать/выселить всех и вся с берегов водоемов. Кто пойдет?
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Дурак? Естественное . Когда де-факто будет восстановлена юрисдикция Украины будут и физические меры.
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Рад за тебя! Ты, зекоманде, = с рождения!
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так а як тепер бути з хатинкою кореша з г+г . яка на Трухановому?
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Очень своевременный закон накануне Нового года. А пока до лета дело дойдет... Где мы и где лето.
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а как быть с тем что потужний сивочолий рехворматор да и баба жуля вполне легально подписали договор аренды прибрежной зоны на 50 лет? в печь?)
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- Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват - он или я? (с) "Маленький принц"
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Я извиняюсь,- а что, теперь вместо коттеджей Кончи Заспы будет всесоюзная здравница?
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Много надо законов: хороших и разных, а толку от них никакого....
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