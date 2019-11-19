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Все про:Львівщина (988) пожежа (1858)

 Військова прокуратура назвала коротке замикання причиною пожежі у військовій частині на Львівщині

Військова прокуратура Львівського гарнізону назвала ймовірну причину пожежі у військовій частині, в результаті якої загинув офіцер і ще один дістав численних опіків. Найімовірніше сталося коротке замикання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону.

"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України в зв'язку з виникненням пожежі в одній з військових частин, яка дислокується в Яворівському районі Львівської області. Ймовірною причиною займання є коротке замикання дротів електропостачання. Остаточна причина загоряння та збитки будуть встановлені в ході досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, загоряння виникло вночі 19 листопада 2019 року в приміщенні штабу. В результаті пожежі загинув в.о. командира військової частини і ще один офіцер зазнав опіків різного ступеня тяжкості. Майор госпіталізований і перебуває в реанімаційному відділенні.

Також читайте: Під час пожежі на території військової частини на Львівщині загинув майор Олексій Останін

На місці події працюють представники військової прокуратури Львівського гарнізону та Територіального управління ДБР, розташованого в м. Львові.

Військова прокуратура назвала коротке замикання причиною пожежі у військовій частині на Львівщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160551
 
 
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краще б довели до загалу що саме згоріло, а далі, далі не треба ніяких прокурорів, щоб зрозуміти що насправді відбулося.
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Замыкание бывает коротким и длинным. А еще - инопланетные бпла, окурки и диверсанты.
А может все проще?
- пи#дят
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Бред сивої кобили. Коли короткЄ замиканіЄ то горять запобіжники, або спрацьовує автомат. Це не совЄцькі врЄмЄна Шо автомати, а часто-густо і запобіжники були в дЄХВЄцітЄ...
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