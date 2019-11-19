 Військова прокуратура назвала коротке замикання причиною пожежі у військовій частині на Львівщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону.

"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України в зв'язку з виникненням пожежі в одній з військових частин, яка дислокується в Яворівському районі Львівської області. Ймовірною причиною займання є коротке замикання дротів електропостачання. Остаточна причина загоряння та збитки будуть встановлені в ході досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, загоряння виникло вночі 19 листопада 2019 року в приміщенні штабу. В результаті пожежі загинув в.о. командира військової частини і ще один офіцер зазнав опіків різного ступеня тяжкості. Майор госпіталізований і перебуває в реанімаційному відділенні.

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На місці події працюють представники військової прокуратури Львівського гарнізону та Територіального управління ДБР, розташованого в м. Львові.





