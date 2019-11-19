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 Політика України
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Все про:Юрій Корявченков (12) Медяник В’ячеслав (13) Поляков_Антон (8) Захарченко Володимир СН (1) Клітіна (1)

 "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив новий аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу.

Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Олександра Клітіна, та сама заступниця міністра, яка, з огляду на аудіозапис, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна", - зазначив нардеп у коментарі до опублікованого запису.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей. 
- У вас там интересно.
- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Олександра Клітіна обіймає посаду заступника міністра інфраструктури з 18 листопада. Загалом у міністерстві вона працює з 2015 року - радником міністра до 2016 року і до 2018-го - директором групи підтримки реформ.

Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко: Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160548
 
   
 Топ коментарі
 
Будни цирка . Выбрали ? Жрите !
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ХНУПС - это Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Зробили себе разом.
"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 1140

Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,

https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
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Что не день зашквары все более мезкие ))
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Привет Александра..... Так все таки Юзик тебя гоп гоп.... Или ты непростая...как с ОПЗЖ?)))))
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Сором тепер це норма для влади України, бо їм не соромно. Все нормас "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 7812
Який голова - такий і хвіст.
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Ха-ха-ха... "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 6465 Сором йому, а постель это преступление ? да ты радуйся. дурко, шо ничего не украли как пети-парашины ворюги-подельники, а то, что через постель ...а я утверждаю что через рекомендацию Трампа.
Ну, и шо дальше ? "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 9697
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А должность получить через постель, ради чего? Ради зарплаты?
Дурак ты, Кацап Кацапов.
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Прочитав, послухав...сама по собі розмова ганьбить тих, хто бере участь у ній.
Натяки, бруд...але хто каже, що вона стала замом через постіль? Так, у чоловіків капає слина, але це більше схоже на вологі мрії тих, хто недо*бався і тепер перебивається самостійно.
Тим більше, ця Клітіна вже давно працює у міністерстві. Хто знає про її професійні якості?
Якщо б, наприклад, вчора була модель, а сьогодні замміністра, то ще є про що казати. А так...
****** брудом легше за все. Якщо це дійсно розмова людей, що при владі, це ганьба для них у першу чергу.
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А у Юлі була Надя сєкс по проводам і шо.
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А у Юща была бабка, не помню, как ее, она всегда ходила с мегафоном. "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 8483
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С такой внешностью куколки, далеко пойдет! "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 9779
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Рекомендую найти в интернете интервью с Клитиной!!! Сами поймете, что это девушка из эскорт сервиса на должности зам.министра!!!! Вот и все!
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Твою мать!!!
Дрочеры, съёмщики шлюх, а теперь и шлюхи!
Когда уже эти уроды перестанут позорить Украину!
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Амеры уже давно высмеяли сами свои фильмы где " шикарнозадая блондинка с 4-м размером груди - эксперт по ядерному оружию" . Здесь - это явь. Уже понятно какой эта давалка за бабло - зам и министра и не министра...То есть сейчас зелузеры начнут ныть что то вроде " внешность - это не показатель тупости и прочее" .Объясню как для недоучек: Женщина, большого ума и способностей, образованная, талантливая настолько что может успешно занимать довольно высокую должность в государстве - во первых десятки лет очень круто учится .Долго и самоотверженно. Там нет причесок, маникюра и подкачки жопы с накачанным анаболиками тренером-****** ..Там очень аккуратная серая мышка немного повёрнутая на науках. И всё что можно сделать и как её подать уже на должности - это старания специалистов визажистов которые не волшебники тоже и вытянут её до вида обычной не страшной женщины. А по этому: смазливые шлюхи с надутыми губами НЕ МОГУТ БЫТЬ не то что зам. министра а и зам директора городского биотуалета. Всё просто. Никчемная случайная потаскуха на окладе за миньет. Всё для бабла и за бабло..И берут её туда исключительно потрахать всей очередью зелёных дармоедов.
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Нормальное дело среди мужиков, если баба за рулем, то насосала, роль/должность получила, то через постель. Это не она такая, это мы такие, одна порнуха в голове "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 9628
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...а вообще, ну обычная она, в любом офисе таких полно и я говорю не за секретуток, просто мы стареем, а общество развивается, бабы следят за собой, фитнесы-уитнесы, доярку зачуханную всё меньше шансов повстречать, Бальзаковский возраст уже не торт...
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Видел наклейку на красном авто которым рулила блондинка: "Это не то, что вы думаете. Взяла в кредит"
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Знает что мы думаем "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 2514
Поставил себе Перископ, то там что не баба, то покажи сиськи начинается. Как бы в этом нет ничего плохого, природа, двигатель размножения, но не стоит забывать об этом, делая огульные выводы.
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Программа на телефон, стримы онлайн показывает + чат со стримером.
Ссылка на маркет
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А, та не, спасибо. У меня телефон шобы звонить и платить)
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LOL! Жгите дальше, слуги! Это будет самое смешное президентство! И, надеюсь, самое короткое....
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Дурень думкой богатеет ... ох и на долго растянется это "короткое", ещё и посадить успеют твоего кормильца-подельника. И, заметь не за постель, а за абсолютно реальные преступления "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 3092
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чого ти тут розкукурікався? Вже всі сторінки заплював.
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попала на должность через кровать.- Это ближневосточный колорит власти слуг народа Коломойского, к которому украинцам пора привыкнуть.Царица Эсфирь имела сексуальные отношения с царем Ахашверошом, а Яэль спала с царем филистимлян Экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни призналась, что секс был частью ее работы. Она отметила, что занималась этим с высокопоставленными арабскими чиновниками для приобретения политических дивидендов.
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Ооооооой, не могу, холуи ворюги, фальсификатора, мародёра заквакали жаба перед жабой на новую тему "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 8609А Новый год очень скоро ....
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Вони там що в Трускавці спали під однією ковдрою.
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тю, дивно, а чого вона не хотіла стати швачкою, або продавчинею, або хоч дизайнером )).
Що в неї було, те і продала, і очевидно, це НЕ мізки ))
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Судя по разговору они на что то там смотрят, а не просто так ржут! Значит есть видео. Если эта дама подаст на них в суд, наверняка видео всплывет в соц сети и на суде. Вот тогда и посмотрим какая она проффесионал!!!
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а вас які її здібності цікавлять, ті, що у ліжку, чи ті, що у кріслі замміністра? ))
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незабаром згине, як і аваківська дєвачка ))
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