 "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Олександра Клітіна, та сама заступниця міністра, яка, з огляду на аудіозапис, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна", - зазначив нардеп у коментарі до опублікованого запису.
- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей.
- У вас там интересно.
- А Савченко где?
...
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.
...
Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.
Олександра Клітіна обіймає посаду заступника міністра інфраструктури з 18 листопада. Загалом у міністерстві вона працює з 2015 року - радником міністра до 2016 року і до 2018-го - директором групи підтримки реформ.
Який голова - такий і хвіст.
Ну, и шо дальше ?
Дурак ты, Кацап Кацапов.
Натяки, бруд...але хто каже, що вона стала замом через постіль? Так, у чоловіків капає слина, але це більше схоже на вологі мрії тих, хто недо*бався і тепер перебивається самостійно.
Тим більше, ця Клітіна вже давно працює у міністерстві. Хто знає про її професійні якості?
Якщо б, наприклад, вчора була модель, а сьогодні замміністра, то ще є про що казати. А так...
****** брудом легше за все. Якщо це дійсно розмова людей, що при владі, це ганьба для них у першу чергу.
Дрочеры, съёмщики шлюх, а теперь и шлюхи!
Когда уже эти уроды перестанут позорить Украину!
Поставил себе Перископ, то там что не баба, то покажи сиськи начинается. Как бы в этом нет ничего плохого, природа, двигатель размножения, но не стоит забывать об этом, делая огульные выводы.
Ссылка на маркет
Що в неї було, те і продала, і очевидно, це НЕ мізки ))