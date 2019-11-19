 У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я і (або) по батькові", - йдеться в тексті законопроєкту.

Крім того, згідно з проєктом закону, особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.

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