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 Політика України
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Все про:ВР (6141) законопроект (859)

 У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2450, який пропонує дозволити українцям міняти по батькові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я і (або) по батькові", - йдеться в тексті законопроєкту.

Крім того, згідно з проєктом закону, особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.

Читайте також: Разумков: Сподіваюся, що в розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160547
 
 
 Топ коментарі
 
А я смотрю, бешеный принтер продолжает турборежимить.
Архиважный, архинужный законопроект
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самый важный закон в воюющей стране, где дорожают продукты и коммуналка
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Какой-то хuyнёй занимаются . Я один это вижу ?
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А можна взагалі забрати по-батькові? Це ж російська традиція, Іванич, Петрович, Федорович, це ж приналежність рабів до власника! У росіян не було прізвища (фамілії) в них було тільки "отчество", до якого клану належав той чи інших холоп! Як звали холопа нікого не гребло, головне з якого стада той холоп! В Європі ніхто по батькові не пише і це по суті рудимент російського панування! Прийшов час забрати зі всіх документів такий чисто український атрибут як отчєство! Потрібно бути ближчими до Європи! Досить вже з цими дурними отчєствами носитись!
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можно отменить по - батьку и называться по - матери.
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после приказа войскам сдать завоеванные позиции и внезапного желания немедленно продать НАРОДНУЮ землю и стратегические госпредприятия НУЖНО дать ЛЮДЯМ возможность срочно менять по-отчеству.Типа папа новый в жизни появился вдруг...
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Вот вы смеетесь, а представьте, как было тяжело бате Гепы в суровые послевоенные годы с таким именем.
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Якось у 90-і читав про курйозний випадок етнічного німця, що жив у СРСР (потім перебрався у Фатерлянд), з ґепічним прізвищем Енгельс-Геббельс Саме так, окрім жартів.
Розповідав, що за радянських часів люди часто аж жахалися від такої хвомілії )))))))))
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скорее команда Зет в парламенте написала наиважнейший закон в турборежиме
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Ура ! теперь я смогу быть не Игоревич а "вна"
В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 3875

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та падажжи. закон о смене пола ещё не приняли.
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А я смотрю, бешеный принтер продолжает турборежимить.
Архиважный, архинужный законопроект
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вот вот выродить выносить а воно потом типа вы мне никто и поменял на Сруль Ховно Жопович... В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 3602
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- Батя, ти мені ніхто. Міняю пачпорт і прописуюсь Сруль Ховно Жопович.
- ...


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Какой-то ****** занимаются . Я один это вижу ?
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Для кого х.., а для когось п'ятірка зелені в конверті.
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Чем бы Зеленые не тешились - лишь бы Зельца не кумарило...
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самый важный закон в воюющей стране, где дорожают продукты и коммуналка
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А найцікавіше тут таке. Коментарі під повідомленням про загибель комбрига 128-ї закрили. Бутусов вчора на Еспресо повідомив новину про поранення нашого бійця в районі рлщведення біля Станиці Луганської за допомогою безпілотника. Плранення оскилаове, отр мано внаслідок вибужу у повітрі невіьомого **********, ймовірно скинутого з безпілотника. Безпілотники в цьомурайоні збивати не можна, бо це ж Станиця Луганська, тут міст для сєпарів будують. На Цензорі чомусь пан Бутусов це не подає і не коментує. Цікаво, це вже цензура, чи ще ні ?
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Что за чушь? Менять только при установлении факта отцовства с другим определенным человеком.
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Правильно.
А отцовство доказывать исключительно ДНК-экспертизой.
В случае, если отец не родной (отчим, например) - присваивать отчество "Байстрюкович".
Хай люди знають, шо перед ними - ганебна і нікчемна істота.
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Не підказуйте, бо ЗекоМанда ще прислухається...
А ще відновлять таке "почесне" явище, як покритки. Дівчина завагітніла поза шлюбом, або гінеколог виявив "зірвану пломбу" під час обов'язкового передшлюбного медогляду уСкалецької - все, двері житла вимазати епоксидкою, а дівчина має носити лише спеціальну хустку поверх короткої зачіски У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 770
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Як повідомляє «Інсайдер», обраний по 153 округу (Рівненська область) нардеп від «Слуги народу» Роман Іванісов приховав від ЦВК, що в 90-і роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
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очень важный закон)) сменил фамилию и отчество - и нет виновного в преступлении)) идиотизм депутатов зашкаливает))
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Ну все, тепер всі Ісаковичі та Абрамовичі стануть Івановичами та Андрійовичами!
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Не твоё отчество не твоя фамилия за какой *** алименты платить?????
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Дякувати батькам, і назвати доньку Кузя.
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Зебанулись слуги, офіційно відмовитись від імені батька?
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А якщо біологічний батько - савецкий асвабадитель ?
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В так называемых днр и лнр замечена тенденция - родители начали давать своим новорожденным детям новые имена, девочкам -
Элэнэра, Дээнэра, мальчикам - Снегирь, Рускимир. Представьте себе такую Элэнэру Снегирьевну,
Дээнэру Рускимировну или Рускимира Мотороловича.

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Закон нормальный, кстати, да. Есть люди, которые по личным, семейным причинам не хотят носить отчество своего недостойного отца. А сменить его они не могли. Так что да, закон нужный.
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Шкряббенплятц Мефусаил Неандертальевич.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет...？
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Приходит мужик в паспортный стол. Хочу, говорит, поменять имя.
- Тэээкс, давайте паспорт. "Иван Гавно"... Мда. Ну и как же вы хотите изменить
свое имя?
- Хочу, чтоб звали меня Эдуард!
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У нас, мабуть, найжахливіше із задокументованих прізвищ - Підітрисрака.
ХЗ, чи існує сьогодні хтось із цим прізвищем (бо тут два варіанти - або вішатись, або міняти це трагічне прізвище). Мабуть, прапрадід був кацапом - і відповідно ДУЖЕ не дбав про особисту гігієну після відвідування У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 4953
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Ну, я зустрічав в наукових публікаціях прізвище жінки Вагіна (скоріш за все чоловік - Вагін). Англійська транслітерація співпала з такою ж для відомого органу на 100%.
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На початку нульових перелистував на тодішній роботі телефінну книгу нашого міста (тоді ще Дніпропетровська) - теж траплялися потішні прізвища. Зокрема знайшов (причому не одного, а кількох абонентів!) з прізвищами Підоренко, Підорашко та Підорван. І як з такими хвоміліями жити?... У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 1691
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У мене на практиці в школі була учениця Підорина. Я навть затнувся, коли перекличку робив. Попросив назвати прізвище, вона його назвала з наголосом на "и". Клас реготав. Мені її було шкода. Чим її батьки думали?
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О! А чому не можна міняти ІПН? Мені в моєму послідовність цифр не подобається! Я хочу як на крутих автономерах, всі сімки! Або всі ікси ХХХХХХХХХХ, круто ж правда?! У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 222
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Дядько Тарас: [...] Та ви знаєте, як це за старого режиму робилося, га? Знаєте, що тоді потрібно було, щоб змінити прізвище, - цілі роки і найвищий царський дозвіл, га? Знаєте, наприклад, як міняв у нас, і це, між іншим, історичний факт, своє прізвище секретар одної земської повітової управи, Каленик Митрофанович Гімненко? (Баронова-Козино, ойкнувши, сіла). Це ж не те, що, припустімо, Непийпиво або Тягнирядно якесь, а справді трагічне прізвище. Знаєте, що за великі гроші виправив він його на Говненка (Баронова-Козино тихо знепритомніла), а далі, ну ніяк не можна. Та знаєте, що тільки по трьох роках клопотання, тільки сам цар Олександр Третій соїзволив змінити Говненка на Вороненка, га?! (Помітив, що Баронова-Козино знепритомніла). Ага-а!.. Це тільки од такого, вибачте, маловажного історичного факту обморок узяв...

(с) Микола Куліш "Мина Мазайло"
(там сюжет власне побудований на трагікомічних колізіях зі змінами прізвищ... )
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теперь официально - Моника ******** Янелох.
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Да уж.... Нужный сейчас закон.... Лучше бы приняли закон, разрешающий играть хреном на рояле. И то больше бы пользы было....
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