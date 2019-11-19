 У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я і (або) по батькові", - йдеться в тексті законопроєкту.
Крім того, згідно з проєктом закону, особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.
У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.
Розповідав, що за радянських часів люди часто аж жахалися від такої хвомілії )))))))))
Архиважный, архинужный законопроект
- ...
А отцовство доказывать исключительно ДНК-экспертизой.
В случае, если отец не родной (отчим, например) - присваивать отчество "Байстрюкович".
Хай люди знають, шо перед ними - ганебна і нікчемна істота.
А ще відновлять таке "почесне" явище, як покритки. Дівчина завагітніла поза шлюбом, або гінеколог виявив "зірвану пломбу" під час обов'язкового передшлюбного медогляду уСкалецької - все, двері житла вимазати епоксидкою, а дівчина має носити лише спеціальну хустку поверх короткої зачіски
Элэнэра, Дээнэра, мальчикам - Снегирь, Рускимир. Представьте себе такую Элэнэру Снегирьевну,
Дээнэру Рускимировну или Рускимира Мотороловича.
- Тэээкс, давайте паспорт. "Иван Гавно"... Мда. Ну и как же вы хотите изменить
свое имя?
- Хочу, чтоб звали меня Эдуард!
ХЗ, чи існує сьогодні хтось із цим прізвищем (бо тут два варіанти - або вішатись, або міняти це трагічне прізвище). Мабуть, прапрадід був кацапом - і відповідно ДУЖЕ не дбав про особисту гігієну після відвідування
(с) Микола Куліш "Мина Мазайло"
(там сюжет власне побудований на трагікомічних колізіях зі змінами прізвищ... )
😁
🙃