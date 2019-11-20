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Все про:похорон (723) Суми (163) військовослужбовці (2577) Ян Осока (869) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (56) Коростельов Євген (10)

 У Сумах сьогодні прощаються з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС. ФОТО

Завтра, 20 листопада, в місті Суми о 10.00 в Свято-Воскресенському кафедральному соборі розпочнеться церемонія прощання з Євгеном Володимировичем Коростельовим, полковником, командиром 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, який 12 листопада в районі села Новотроїцьке Донецької області, під час виконання бойового завдання зазнав важкого поранення унаслідок мінно-вибухового підриву, від якого помер сьогодні о 4.00 в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, так і не прийшовши до тями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Коростельов з початку війни перебував у лавах захисників України. Пройшов важкий бойовий шлях разом із 25-ю окремої повітряно-десантною бригадою, від командира взводу управління самохідної артилерійської батареї до начальника артилерії - заступника командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З вересня цього року був призначений командиром 128-ї ОГПБр.

Після прощання колона рушить пішим ходом до Центрального кладовища на Алею Слави, де відбудеться похорон Героя.

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У нього залишилися дружина, дочка і син.

Військова журналістка Євгенія Подобна повідомила, що всі охочі допомогти родині можуть переказувати гроші на банківську карту Оксани Коростельової 4731 2127 0099 2224.

У Сумах сьогодні прощаються з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160546
 
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