 У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ТСН, кілька тисяч людей прийшли попрощатися з Коростельовим.

Церемонія прощання почалася із заупокійної літії у Свято-Воскресенському соборі ПЦУ, яку відслужив єпископ Сумський і Охтирський Мефодій. Далі траурна церемонія пройшла вул. Соборною, після чого прощання продовжилося в будівлі колишнього артучилища - нині кадетського корпусу, в якому загиблий здобув професію військового. Далі труну з тілом покійного на гарматному лафеті доставили на Алею Слави центрального кладовища Сум, де відбулася церемонія похорону з усіма військовими почестями.

"Наш комбриг - приклад офіцера Збройних сил України. Він дуже грамотний, чудовий командир. Особисто показував приклад військовослужбовцям, вчив їх, підтримував. Наша бригада зазнала непоправної втрати", - так про Євгена Коростельова відгукується заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з морально-психологічного забезпечення полковник Євген Бондар. Він разом з іншими військовослужбовцями 128-ї бригади приїхав провести в останню путь свого командира.

Євген Коростельов з початку війни перебував у лавах захисників України. Пройшов важкий бойовий шлях разом із 25-ю окремої повітряно-десантною бригадою, від командира взводу управління самохідної артилерійської батареї до начальника артилерії - заступника командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З вересня цього року був призначений командиром 128-ї ОГШБр.































































Фото: UA:СУМИ, Панорама, Сумска облрада.

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Після прощання колона рушить пішим ходом до Центрального кладовища на Алею Слави, де відбудеться похорон Героя.

У нього залишилися дружина, дочка і син.

Військова журналістка Євгенія Подобна повідомила, що всі охочі допомогти родині можуть переказувати гроші на банківську карту Оксани Коростельової 4731 2127 0099 2224.