 Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють російські ЗМІ.
Зміни внесено в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та "Про протидію екстремістської діяльності". Згідно з новими правилами, демонстрація нацистської символіки можлива, якщо при цьому "формується негативне ставлення до ідеології нацизму і відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацизму".
За словами голови комітету Держдуми з культури Олени Ямпільської, стара норма приймалася з благих спонукань, однак ніхто не замислювався про її наслідки.
Нагадаємо, на початку двадцятого століття свастика отримала популярність як символ нацизму і гітлерівської Німеччини і стала стійко асоціюватися саме з режимом нацистської диктатури та ідеологи.
ось вони - нащадки нацистів
Красный цвет флага (цвет зацикливания на материальном), "будь готов - всегда готов", серп и молот и т.д.
"Под символикой коммунистического режима закон понимает любое изображение государственных флагов, гербов, других символов СССР, УССР, других республик в составе СССР, гимны СССР, УССР, других союзных республик или их фрагменты; атрибутику, в которой используется сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды, а также символику КПСС и памятники лицам, занимавшим руководящие должности в компартии начиная с должности секретаря районного комитета и выше.
Также к символике коммунистического тоталитарного режима относятся изображения, памятники, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины; изображение лозунгов компартии, цитат ее руководителей. К ней же закон относит названия областей, районов, населенных пунктов с использованием имен или псевдонимов руководителей компартии."
Кстати сам censor.net.ua грубо нарушает это постановление, пропагандируя всем и каждому флаг БССР, как "республику в составе СССР"
Тобто тату на тілі це демонстрація з засудженням)))
В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
https://www.youtube.com/watch?v=XEdm25-K7Xk&feature=emb_logo
Класика жанру - "ненавиджу дві речі: негрів та расизм"
Слева оригинал, справа - версия чтобы не присесть за решётку на пару лет в солнечном заполярье.
время, мы первые подняли на Дальнем Востоке, в самые тусклые годы эмиграции,
Трехцветный Флаг…" - К. Родзаевский "Русскость российского фашизма" 1938 год...
Фашистский
триколор - государственный флаг нынешней России. Подтверждением тому является
живой свидетель, власовец фашист, воевавший против советского народа в рядах
Вермахта. Он радуется, он гордится, он дожил до Победы фашизма, он в Кремле,
его мечта осуществилась. У него берут интервью, приглашают на
государственные мероприятия, не арестовывают, согласно закона РФ об уголовной
ответственности за пропаганду и реабилитацию нацизма:
https://youtu.be/Gr1iTnuzJnU
так діди ж воювали!
Дебилы, блд...