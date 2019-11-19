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Все про:Держдума (341) Росія (20875) свастика (5) символіка (114)

 Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

У вівторок, 19 листопада, Держдума РФ у третьому читанні ухвалила закон, яким у країні дозволили демонстрацію свастики за умови засудження нацизму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зміни внесено в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та "Про протидію екстремістської діяльності". Згідно з новими правилами, демонстрація нацистської символіки можлива, якщо при цьому "формується негативне ставлення до ідеології нацизму і відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацизму".

За словами голови комітету Держдуми з культури Олени Ямпільської, стара норма приймалася з благих спонукань, однак ніхто не замислювався про її наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва

Нагадаємо, на початку двадцятого століття свастика отримала популярність як символ нацизму і гітлерівської Німеччини і стала стійко асоціюватися саме з режимом нацистської диктатури та ідеологи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160537
 
 
 Топ коментарі
 
Для фільмів про фашистів достатньо триколора.
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КАЦАПИ.......
ось вони - нащадки нацистів
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Теперь на 9 мая можно зиговать. Прямо мечта ватника...
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КАЦАПИ.......
ось вони - нащадки нацистів
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Та не. Думаю все проще. Там же нашли свастику на гербе совета тейпов Ингушетии. Скорее всего ингуши занесли и получили разрешение.
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ну как же забыто РОДИМОЕ ПРИПЛЫЛО В НАШУ ГОВЕНЬ......
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Тута можно. Красный командир осуждает нацизм совместно с вермахтом.
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Теперь на 9 мая можно зиговать. Прямо мечта ватника...
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Но только без пропаганды нацизма! Медленно и печально и с осуждением - можно!
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А резве у них это не официальная символика Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 2313
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Революция 1917 сделана на деньги масонов и с тех пор масонских символов у них - вагон (своих мозгов-то у быдла не было). Хотя масоны там завелись в 18 веке.
Красный цвет флага (цвет зацикливания на материальном), "будь готов - всегда готов", серп и молот и т.д.
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А что плохого в серпе и молоте? Крестьяне и рабочие. Жрём,что американские Крестьяне вырастили, одеваемся в то,что китайские Рабочие сшили.
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Фильмы про фашистов как снимать без свастики? Черными квадратиками залепить? Так это будет "Фиаско, братан"... Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 8784
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Для фільмів про фашистів достатньо триколора.
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Вот тоже верно. В Украине же запрещена советская и, наверное, российская символика. Как в украинских фильмах будут обозначивать врага?
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Російська незаборонена, а радянська це яка, червоний колір чи зірка, так вони і до комуністів були як і свастика, чи може серп чи молоток заборонити?
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Верховная рада запретила пропаганду коммунистической и нацистской символики. За законопроект "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" проголосовали 254 депутата, сообщает "Лигабизнесинформ".
"Под символикой коммунистического режима закон понимает любое изображение государственных флагов, гербов, других символов СССР, УССР, других республик в составе СССР, гимны СССР, УССР, других союзных республик или их фрагменты; атрибутику, в которой используется сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды, а также символику КПСС и памятники лицам, занимавшим руководящие должности в компартии начиная с должности секретаря районного комитета и выше.
Также к символике коммунистического тоталитарного режима относятся изображения, памятники, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины; изображение лозунгов компартии, цитат ее руководителей. К ней же закон относит названия областей, районов, населенных пунктов с использованием имен или псевдонимов руководителей компартии."
Кстати сам censor.net.ua грубо нарушает это постановление, пропагандируя всем и каждому флаг БССР, как "республику в составе СССР"
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Ворог буЄт рАзгАвАрівать на кацапсячем иЗьИкЄ
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Демонстративно засуджую))))
Тобто тату на тілі це демонстрація з засудженням)))
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Изнасилования разрешаются ! - При условии их порицания ))
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Ну вот и всё, что нужно знать о неофашизме
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В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
https://www.youtube.com/watch?v=XEdm25-K7Xk&feature=emb_logo
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...и жест "движение левой рукою "от сердца к солнцу""...
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Засудженням?
Класика жанру - "ненавиджу дві речі: негрів та расизм"
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Шо-то давно за этого ушлепка не слышно...
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Существует только два варианта развития событий в Кацапии: или дальнейшая фашизация, грозящая стране террором, а миру войной, или экономический коллапс и крах путинского режима. И как Вы думаете что выбрал путин ?! Угадайте с первого раза !!!
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На Ютубе россияне пропихнули требования, ужесточающие цензуру. Удаляются материалы и комментарии о Второй мировой войне, особенно где рассказывается о власовцах и других русских пособниках Гитлера.
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Вообще плевать , как они сходят с ума в своей раше !
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Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с) Уинстон Черчилль

Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 5476
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Три чтения нужны думовцам, чтобы понять степень маразма...
Слева оригинал, справа - версия чтобы не присесть за решётку на пару лет в солнечном заполярье.
Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 853
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"Не случайно в свое
время, мы первые подняли на Дальнем Востоке, в самые тусклые годы эмиграции,
Трехцветный Флаг…" - К. Родзаевский "Русскость российского фашизма" 1938 год...
Фашистский
триколор - государственный флаг нынешней России. Подтверждением тому является
живой свидетель, власовец фашист, воевавший против советского народа в рядах
Вермахта. Он радуется, он гордится, он дожил до Победы фашизма, он в Кремле,
его мечта осуществилась. У него берут интервью, приглашают на
государственные мероприятия, не арестовывают, согласно закона РФ об уголовной
ответственности за пропаганду и реабилитацию нацизма:

https://youtu.be/Gr1iTnuzJnU
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"""Фашисты в будущем будут называть себя антифашистами""
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Ще довоєнна пікча (року десь 2011 або 2012). З того часу рашизм лише пробив безліч глибин безодні, а якщо кацап мітінгує - то це агент майданівського госдепа і відповідно має сидіти на пляшці:

Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику - Цензор.НЕТ 6676
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в начале двадцатого века свастика получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом нацистской диктатуры и идеологи.

Дебилы, блд... Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику - Цензор.НЕТ 6945
Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику - Цензор.НЕТ 7709
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Шо жэ это такое , все "хвошисты" в Украине , а демонстрировать нацистскую свастику планируют в параше . Надеюсь , демонстрировать будут только в госдуре .
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Свастика(Суазтика) была стерта в древней Бакинской крепосте-в одном из храмов.Ее смысл- большой секрет ее Родины- ИндоПэриджана(ОдЭрБэйДжана).Она на Кавказе. Секрет откроем когда можно будет.А сейчас ее и на Родине показывать нельзя? Она связанна с мирозданием!
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