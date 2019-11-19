EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  787  11
Все про:Зеленський (3583) Чехія (274) Вишеградська четвірка (23) Бабіш (12)

 Чехія запросила Зеленського на зустріч Вишеградської четвірки

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Вишеградської четвірки наступного року.

"Ми будемо дуже вдячні, якщо пан президент відвідає нас у Празі, коли ми головуватимемо у Вишеградській четвірці. До цього в нас були на зустрічі 10 прем'єрів разом зі мною, і тепер ми очікуємо візиту пана президента", - сказав Бабіш на спільній з президентом України пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава Української держави подякував за запрошення Бабіша. "Дякую за запрошення до Праги на зустріч Вишеградської четвірки. Напевно, в травні", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та "Вишеградська четвірка" обговорили новий формат поглибленої співпраці, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Вишеградська четвірка - об'єднання Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, створене в 1991 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160536
 
 
 Топ коментарі
 
Круто. А на 9 травня Зеленського вже запросили на парад в Москві.
 показати весь коментар
 
приглашать комедианта развлекать народ после напряженной рабочей программы - это вполне нормально ))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну не считая того шо цапов выкинули с ПАСЕ ,начали политику санкций и так далее и тому подобное - но это конечно не пивка с венграми попить в Праге)))
 показати весь коментар
 
 
Спасибо за приглашение но в следующем году Зепианист будет уже играть на рояле в Ростове !!! Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки - Цензор.НЕТ 8269
 показати весь коментар
 
 
приглашать комедианта развлекать народ после напряженной рабочей программы - это вполне нормально ))
 показати весь коментар
 
 
Круто. А на 9 травня Зеленського вже запросили на парад в Москві.
 показати весь коментар
 
 
Придурок Зеля к тому времени уже будет на Ротове, дишитивным
 показати весь коментар
 
А с Орбаном Бабиш советовался? Тот Зеленского забалотирует!!!!
 показати весь коментар
 
Ой, петики, шо такое? Кризис жанра? Новости в методичке нет? Тьфу, какие вы мерзкие!
 показати весь коментар
 
Клоуна на корпоративчик заказали
Со своей пианиной поедет?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору