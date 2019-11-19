 Чехія запросила Зеленського на зустріч Вишеградської четвірки

"Ми будемо дуже вдячні, якщо пан президент відвідає нас у Празі, коли ми головуватимемо у Вишеградській четвірці. До цього в нас були на зустрічі 10 прем'єрів разом зі мною, і тепер ми очікуємо візиту пана президента", - сказав Бабіш на спільній з президентом України пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава Української держави подякував за запрошення Бабіша. "Дякую за запрошення до Праги на зустріч Вишеградської четвірки. Напевно, в травні", - сказав Зеленський.

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Вишеградська четвірка - об'єднання Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, створене в 1991 році.