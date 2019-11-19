 Захист Порошенка подав 4 заяви проти директора ДБР Труби, слідчих бюро і Портнова

Про це на брифінгу повідомив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, подано 4 заяви. Вони стосуються спроби притягнення ДБР до відповідальності завідомо невинної особи, можливого порушення таємниці листування і розмов держособи, ймовірного отримання ДБР неправомірної вигоди за свої дії а також публікації Портновим матеріалів кримінального провадження.

Головань повідомив, що ГПУ відмовлялася реєструвати ці провадження, але її зобов'язав це зробити суд.

Також подано заяву в саме ДБР з приводу дій його слідчих.

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Головань пояснив, що захист Порошенка вбачає організатором злочину Романа Трубу, виконавцями - слідчих ДБР, а підбурювачем - Портнова.

"Труба не є керівником процесуального розслідування і не може впливати на дії слідчих. Слідчі у цих провадженнях ніде не виступають. А виступає пресслужба і глава ДБР - тобто особи, які навіть не мали про це знати. Це підтверджує, що процесуально самостійних слідчих в ДБР немає".