 Захист Порошенка подав 4 заяви проти директора ДБР Труби, слідчих бюро і Портнова

Про це на брифінгу повідомив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, подано 4 заяви. Вони стосуються спроби притягнення ДБР до відповідальності завідомо невинної особи, можливого порушення таємниці листування і розмов держособи, ймовірного отримання ДБР неправомірної вигоди за свої дії а також публікації Портновим матеріалів кримінального провадження.
Головань повідомив, що ГПУ відмовлялася реєструвати ці провадження, але її зобов'язав це зробити суд.
Також подано заяву в саме ДБР з приводу дій його слідчих.
Головань пояснив, що захист Порошенка вбачає організатором злочину Романа Трубу, виконавцями - слідчих ДБР, а підбурювачем - Портнова.
"Труба не є керівником процесуального розслідування і не може впливати на дії слідчих. Слідчі у цих провадженнях ніде не виступають. А виступає пресслужба і глава ДБР - тобто особи, які навіть не мали про це знати. Це підтверджує, що процесуально самостійних слідчих в ДБР немає".
А все потому, что настоящая демократия - это не безнаказанность, а неотвратимость наказания для Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3158660
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять (с)
А може й погойдається
порошенко ни украл ровно ни-ху-я. судебных дел нет, ни в Украине ни за рубежом, есть одно подозрение за превышение полномочий нашкрябанное ни кем иным как портновым, но каждая ***** верещит что он украл у каждой пенсионерки 2 замка, вертолет и 200 милиардов в золоте.
"Недавно разведала одно логово, где летом скрывался Портнов.
Это платформа - плавучий дом в Конча-Заспе. А сейчас выяснила, что принадлежит он Коломойскому!
Кстати, это единственный олигарх, который умудряется держать свои имения в полной тайне и под серьезной охраной. Именно поэтому Портнов и просится у него пожить ", - написала Татьяна.
Видео:
https://ru.espreso.tv/news/2019/11/19*****************************************************