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 Політика України
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Все про:корупція (2690) звільнення (723) Укравтодор (184) Гончарук_Олексій (279) Кубраков Олександр (1)

 Хто замішаний у корупційних схемах, краще йдіть самі, - новопризначений глава "Укравтодору" Кубраков анонсував звільнення в Службах автодоріг

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має намір звільнити керівників Служб автомобільних доріг, які були задіяні в корупційних схемах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив новий керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"У нас багато інформації. Ті, хто був задіяний у якихось схемах, краще йдіть самостійно", - сказав він.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив думку про необхідність скорочення більшої частини керівників Служб автодоріг.

"Я б ухвалював рішення дуже швидко. Особливо щодо осіб, про яких є інформація, що вони задіяні в схемах. І, навпаки, брав би людей, порядних і тих, які довго працюють на державу ... Якщо десь в областях або в центральному апараті є якісь групи впливу, рішуче від них позбавляйтеся", - сказав він Кубракову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр Кубраков став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Також читайте: Гончарук анонсував призначення глави "Укравтодору": давно його знаю, він чесний і працюватиме на українців, а не на свою кишеню

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160531
 
   
 Топ коментарі
 
В нормальных странах за воровство сажают.
Или Кубраков живет не в той стране или Украина не та страна
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Тогда уйти должны все. Вплоть до уборщиц.
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Ну уборщиці і прості дорожнтки точно не крадуть а працюють.
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Це помилкова думка, в системі Укравтодору немає людей які не замішані в схемах та махінаціях! Вони всі так чи інакше були причетні до кримінальних схем, або є родичами керівників які організовували ці схеми! За 28 років всі хто не крав звільнились і пішли шукати собі нову роботу! Лишились тільки пенсіонери та ті хто має прибутки від кримінальних схем! Тому всіх потрібно звільнити, абсолютно! Взагалі Укравтодор це корупція і мафія, яку неможливо прибрати, тільки знищивши Укравтодор і навіть після цього мафія буде продовжувати отримувати гроші, бо судові рішення прийняті проти Укравтодору на сотні мільярдів гривень за несплачені роботи, яких не було зроблено - дозволять мафії отримувати прибутки ще десятки років!
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В мене таке враження що новий очільник Укравтодору не розуміє всієї катастрофи в яку завела Укравтодор мафія та корумпована влада! Вже не має значення хто керівник Укравтодору, рішення судами вже прийняті і як тільки в Укравтодору будуть з'являтись гроші на рахунках, вони будуть арештовуватись та списуватись на користь мафії! Сьогодні порятунок та очистка Укравтодору це питання не для керівника а для Президенту, уряду, СБУ, ДБР та ГПУ, суддів всіх рівнів і навіть всі ці спільні зусилля можуть нічого не дати, якщо координації між відомствами не буде! Варто комусть одному протупити і результату не буде! А мафія буде скрізь стояти з грошима і щедро оплачувати неповороткість та бездіяльність всіх силовиків та суддів! Хлопчика цього просто шкода! Якщо в нього нічого не вийде його виженуть, а якщо вийде то вб'ють!
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о великий L, як же я вдячний за нову порцію тошнотизму в стилі: "сніг холодний, сонце жовте, а Igor L не графоман. " Хто замішаний у корупційних схемах, краще йдіть самі, - новопризначений глава "Укравтодору" Кубраков анонсував звільнення в Службах автодоріг - Цензор.НЕТ 4343
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Они там точно все обкуренные.Зеля забрал все сладкие места себе,сказал, что Юле не дал сладенького,а она очень хотела.А этот решил наоборот перекрыть все сладенькое.
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В нормальных странах за воровство сажают.
Или Кубраков живет не в той стране или Украина не та страна
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Зачем кого то сажать?
С кем тогда они работать будут?
Он просто поставит своих людей и перенаправит денежные потоки своим хозяевам)
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Сейчас, они уже бегут, уходят, теряя тапочки на ходу)))
Они лучше Кубракова знают, что всё будет по старому, только на новый лад)
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ага ,щас... в стране бульдозеров не хватит этих тварей от корыта оттащить Кто замешан в коррупционных схемах, лучше уходите сами, - новоназначенный глава "Укравтодора" Кубраков анонсировал увольнения в Службах автодорог - Цензор.НЕТ 4270
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почти у каждого сотрудника автодора свой фоп с торговлей строй материалами....
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Угу... І свині самі відійшли від повного корита. Да вони скинуться баблом якого у них німєрєно, і щось зроблять з тобою.
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Во-первых, уволить придется всех. Во-вторых, у самого Кубракова морда воровская.
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Такий молодий і вже лисий. Мабуть перспективний. Хто замішаний у корупційних схемах, краще йдіть самі, - новопризначений глава "Укравтодору" Кубраков анонсував звільнення в Службах автодоріг - Цензор.НЕТ 6488
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Кожне лайно корчить із себе совкового "прісєдатєля_колхоза". Молоді люди, а від них за кілометер смердить совком.
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Проти людей про яких є інформація...
Далі не продовжуйте, будуть вирішувати хто винен хто ні керуючись інформацією, пля так комуняки людей розстрілювали....
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Кто замешан в коррупционных схемах, лучше уходите сами, или занесите сразу.
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Ну да, уходите все связанные со старыми корупционными схемами, мы будем свои, новые создавать!
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Молодец, сказал как отрезал, всем корупционгерам стало стыдно, и корупция побеждена!
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НЕТ. Их надо осудить и посадить. А имущество конфисковать.
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Начни с советника премьера, товарища Голика - на нем клейма коррупционера негде ставить!
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Укравтодор заинтересован в ямах, т.к. на их лечение постоянно получает деньги из бюджета.
Если изменить схему, что каждая бригада отвечает за свою работу своим карманом в течении гарантийного срока, только тогда прекратятся хищения и откаты.
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не надо говорить так. надо сажать. кто так говорит тот покрывает коррупционеров и воров.
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