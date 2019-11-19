 Хто замішаний у корупційних схемах, краще йдіть самі, - новопризначений глава "Укравтодору" Кубраков анонсував звільнення в Службах автодоріг

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив новий керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.
"У нас багато інформації. Ті, хто був задіяний у якихось схемах, краще йдіть самостійно", - сказав він.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив думку про необхідність скорочення більшої частини керівників Служб автодоріг.
"Я б ухвалював рішення дуже швидко. Особливо щодо осіб, про яких є інформація, що вони задіяні в схемах. І, навпаки, брав би людей, порядних і тих, які довго працюють на державу ... Якщо десь в областях або в центральному апараті є якісь групи впливу, рішуче від них позбавляйтеся", - сказав він Кубракову.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр Кубраков став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.
Или Кубраков живет не в той стране или Украина не та страна
С кем тогда они работать будут?
Он просто поставит своих людей и перенаправит денежные потоки своим хозяевам)
Они лучше Кубракова знают, что всё будет по старому, только на новый лад)
Далі не продовжуйте, будуть вирішувати хто винен хто ні керуючись інформацією, пля так комуняки людей розстрілювали....
Если изменить схему, что каждая бригада отвечает за свою работу своим карманом в течении гарантийного срока, только тогда прекратятся хищения и откаты.