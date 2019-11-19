EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  356  8
Все про:Зеленський (3583) співпраця (310) Чехія (274) Бабіш (12)

 Україна і Чехія домовилися про розширення двостороннього військово-технічного співробітництва

Делегації України та Чехії в межах зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша в Києві домовилися про розширення двостороннього військово-технічного співробітництва.

Про це сказав Зеленський на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Дякую уряду Чехії, який за зняття всіх бар'єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш 18 листопада прибув до України з дводенним візитом. Його супроводжує делегація чеських підприємців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що зустріч у нормандському форматі 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями, - прем'єр Чехії Бабіш

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160529
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
За Свині порошенка.. Таке б було неможливим (
 показати весь коментар
 
 
І про це просторікує якийсь триперлик? Україна і Чехія домовилися про розширення двостороннього військово-технічного співробітництва - Цензор.НЕТ 5724
 показати весь коментар
 
С кем договорились ? С чиновником Газпрома РФ Милошем Земаном а по совмстительству президентом Чехии ?
 показати весь коментар
 
Если чехи, действительно, не испугаются украинских коррупционных реалий и придут...
 показати весь коментар
 
Мля, одни лахтоботы трясутся на ветке в припадке...)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору