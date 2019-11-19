 Україна і Чехія домовилися про розширення двостороннього військово-технічного співробітництва

Про це сказав Зеленський на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Дякую уряду Чехії, який за зняття всіх бар'єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш 18 листопада прибув до України з дводенним візитом. Його супроводжує делегація чеських підприємців.

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