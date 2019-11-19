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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) обмін (542) нормандська четвірка (680)

 Має бути більше конкретики щодо питання обміну "всіх на всіх", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Президент Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" потрібно говорити про конкретні терміни взаємного обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про звільнення наших хлопців або про обмін полоненими, тобто таке словосполучення "обмін всіх на всіх", і для нас усіх, для мене особисто, для суспільства також має бути більше конкретики", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "хоче повернути всіх наших людей додому". "Я теж хочу говорити коли. Якщо всіх, то коли? Для мене відповідь на запитання "коли?" - це конкретні терміни і "найближчим часом", - зазначив президент України.

Також читайте: На саміті "нормандської четвірки" може бути узгоджено якийсь документ, але поки не ясно, буде він декларативним чи зобов'язувальним, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160525
 
 
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как законы турбулентно принимать, то сроков нет, а здесь конкретики захотелось и от кого, от тесноконтактирующего с ним ботоксом
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Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

У нас разве есть незаконноу держиваемые лица или заложники?
И где же они находятся?
В тайных тюрьмах СБУ которые ищет ООН?
Пытки и подвалы в ордло ООН не волнуют за то где то есть тайные тюрьмы СБУ.
Не мудрено.
Откуда же то мы достаем их для обмена.
Оруэловщина....
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"Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - указал президент Украины.

...а за скоко это будет стоить?
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