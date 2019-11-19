 Має бути більше конкретики щодо питання обміну "всіх на всіх", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми говоримо про звільнення наших хлопців або про обмін полоненими, тобто таке словосполучення "обмін всіх на всіх", і для нас усіх, для мене особисто, для суспільства також має бути більше конкретики", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що "хоче повернути всіх наших людей додому". "Я теж хочу говорити коли. Якщо всіх, то коли? Для мене відповідь на запитання "коли?" - це конкретні терміни і "найближчим часом", - зазначив президент України.
У нас разве есть незаконноу держиваемые лица или заложники?
И где же они находятся?
В тайных тюрьмах СБУ которые ищет ООН?
Пытки и подвалы в ордло ООН не волнуют за то где то есть тайные тюрьмы СБУ.
Не мудрено.
Откуда же то мы достаем их для обмена.
Оруэловщина....
...а за скоко это будет стоить?