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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) місцеві вибори (115) Донбас (13699) нормандська четвірка (680)

 Обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати лише після виведення звідти всіх найманців, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" варто почати обговорення можливостей проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які можуть відбутися після виведення з цих територій усіх незаконних збройних формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

"Є серйозні питання, пов'язані з безпекою, гуманітарні питання. Є питання, пов'язані з місцевими виборами. Тобто ми маємо говорити про можливості проведення місцевих виборів після того, як там не буде жодних військових незаконних формувань. Розпочати цю розмову ми маємо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський хотів би під час "нормандського формату" визначити терміни припинення війни на Донбасі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160523
 
 
 Топ коментарі
 
а какие -такие это там наемники??? чавствуете, как идет подмена понятий?? кацарыл-регуляров-отпускников вроде и нету уже...
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Зеля, не раньше чем через 10 лет после деокупации донбасса....запомни это
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Зеля, не раньше чем через 10 лет после деокупации донбасса....запомни это
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а какие -такие это там наемники??? чавствуете, как идет подмена понятий?? кацарыл-регуляров-отпускников вроде и нету уже...
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Вопрос в том кто это верефицирует?
ОБСЕ не подходит по тому что эта организация по каким то своим причинам не верефицировала их ввод.
Доверять ей вывод не рационально...
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после вывода оттуда всех наемников...

И как этот кретин собирается это контролировать? Документы спрашивать в которых написано "не наемник"? Кто такие вообще наемники в его понимании? Не на переговоры ему нужно ехать, а рояль настраивать пора!
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Как я понял, наемников не вывести. Во-первых это не нужно России. Во-вторых это невозможно для Украины, т.к. вычислить, кто наемник, кто нет - нереально.
Но именно это и рассказывает Зеленский. Он же не говорит невозможно, он говорит возможно, если Россия захочет. А если Россия не хочет - тогда вот новые санкции. Порошенко тоже на этой теме очки набирал.
Проблема в том, что с каждым разом становится сложнее убедить других ввести санкции. А без других эта херня не работает. Украина не может сама ввести санкции...
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Ну это достаточно просто.
Лица не имевшие гражданства Украины на момент начала конфликта не могут быть восстанцами.
Взять если интервью Гиркина там достаточно четко сказано что местные не хотели воевать.
Есть некоторые и другие интервью которые рассказывают о контингенте тех кто пошел.
Уголовники.
Ну это уже лирическое отступление....

Поэтому да.
Лица же из местных которых последние пять с подовиной лет раша привлекает к службе в псевдогогосударственных силовых структурах должны быть распущены по домам.
В связи с ликвидацией псевдогосударственных структур.
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"Мы добыли оружие. Захватили на складах, отобрали у украинской армии и милиции, купили у подпольных торговцев за немыслимые деньги. Оружие есть... Оно на передовом рубеже обороны - в Славянске, Краматорске, Константиновке... Но что же мы видим? Что угодно, только не толпы добровольцев у наших штабов."

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Это надо назначить руководителя, где его взять? Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было, пока я разобрался в нем. Тот же Безлер - он все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой, чем у меня"
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зе проголосуют что там уже всех выфвели и зедебилы поддержат и поверят ему.
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Судя по предидущим действиям именно на то и похоже..
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А збройні сили Россіі, що зоставити там?
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На пункті виведення найманців перемови з пукіним і завершаться...
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наоборот. Зе подыгрывает Пукину когда говорит "найманцы" (неизвестно кем нанятые?) вместо "российские войска".
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Называть их российскими воисками можно было бы если бы они официально получали зарплату из бюджета федерации как вооруженные силы и был бы официальный их ввод.
А поскольку они так называемые ЧВК ( не путать с ЧВК) они наемники и есть.
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подожди, а кадровых российских военных там нет? ЧВК - это пехота. А артиллерия? ПВО? Станции РРЛС, глушилки, станции связи, интендантская служба (поставка топлива, продовольствия и боеприпасов), подразделения ФСБ - это не ЧВК а именно кадровые.
То что "официально" ихтамнет - это мы слышали, но они же есть.
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Это интересный вопрос но его должны задавать ОБСЕ и ООН федерации.
А наше дело маленькое.
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Нам нужен результат.
Вопрос не в том как их называть а в том кто это будет контролировать?
Нас не должно устроить что ОБСЕ что то там в своем отчетике напишет.
Вообще должен быть какой то маркер что выборы проводить можно.
Я считаю что это возвращение беженцев.
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А они захотят возвращаться? Зачем им в свой нищий бамбас? Да и некуда им возвращаться, местная алкашня растащила дома тех кто уехал, по кирпичику и все что можно порезано на металл. Или ты предлагаешь их насильно возвращать?

Маркет должен быть один - контроль Украины над границей с Рашей на всей протяженности.
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Я предлагаю создать условия для возвращения.
А потом они сами решат что им делать.
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"Условия для возвращения" - это как? Дома им там отстроить?
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Причем здесь дома?
Прекращай дурака валять...
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хорошо, перестань теребить сиську - и скажи прямо: какие "условия" должны быть созданы для возвращения беженцев?
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Безопасности.
Ликвидация псевдогосударственных структур и какая то переходная полиция.
Лучше контингент ООН.
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"ликвидация псевдогосударственных структур" - это хорошо, но - от кого это требовать? Кто должен ликвидировать?
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Требовать можно от кого угодно и что угодно.
Вопрос в том кем и как будет подтверждено выполнение требований.
Судя по предидущему опыту создания параллельных реальностей конца эпохи зубожиння и борьбы с коррупцией это очередной симукляр.
Тиснут в прессе пару статеек с Сивохо где он скажет что все норм а кто этого не видит тот враг и все останется по прежнему.....
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Ну т.е. ты понимаешь что это все невыполнимо, ибо нет в переговорном процессе нет стороны у которой можно требовать "ликвидации структур".
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У нас есть дело в суде ООН Украина против федерации.
Судом предварительно рекомендовано выполнить минские соглашения.
Писали не так давно что решение будет к 2022 году.
Вот до этого времени у нее есть время иметь мозги нам.
И только в году 2022 ее возможно признают стороной конфликта.
После этого ООН обязана будет принимать меры...
А пока вот так...
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Пока Германия и Франция заставляют Рашу учавствовать в переговорах, как сторону конфликта, хоть и нет "бумаги" из суда. Раша долго брыкалась и не хотела под предлогом "настамнет", "пусть договариваются напрямую с республиками".
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Справа в тому, що там дійсно НЕМАЄ офіційного контингенту рашиствів. Технологія відпрацьована ще сраліним в Іспанії - вони НІКОЛИ не визнають присутність своїх кадрових військових у зонах конфліктів. Тому, якщо розпочинати розмову про "російськівійська", то рівно за 5 секунд вона завершиться фразою "іхтамнєт" і кінець перемовинам. Вражаюче, але такий гпницький дебілізм в міжнародній дипломатії до сих пір задишається дієвим(
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Тем не менее все 5 лет Украина этот вопрос задавала и ставила Рашу в неловкое положение.
Сейчас согласиться с "ихтамнет" - значит стать играть по правилам Раши.
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Це залежить від того, яку мету переслідують перемовини. Якщо зірвати їх, тоді треба бикувати, якщо намагатися досягти результату - тоді "грати" у піддавки. Найкращий варіант - зірвати перемовини руками пукіна і відповідно за зрив його і звинуватити)
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Это понятно, но вопрос в том что если согласиться с "ихтамнет" тогда вообще переговоры с Рашей не состоятся. Рашу заставляли учавствовать в переговорах на основании того что Украина доказывала что она сторона конфликта. Сейчас отыграть взад - пукин удовлетворенно скажет "ну все, раз все согласны что нас там нет - тогда зачем мы вам на переговорах? Договаривайтесь с "республиками"". Они 5 лет подряд настаивают на "прямых переговорах Украины с республиками". Это уже будут не "поддавки" а провал.
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Абсолютно помиляєтесь. Раша була в женевському форматі стороною конфлікту по Криму. Дякувати петі і пуці женевський формат перевели у нормандський, Штати з нього вилетіли, зайшло ОБСЄ і раша стала не стороною конфлікту по Данбасу, а посередником. От така миздобульна перемога...
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2 мая 2014 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о срыве Киевом женевских соглашений в связи с началом военной операции в Славянске.

Женевский формат 🤔
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так что, для "настоящей перемоги" надо официально согласиться что "ихтамнет"?
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Да кто тебе сказал что "ихтамнет"?
А вывод тогда кого?
Просто есть войны конвенционные а есть гибртдные с использованием иррегулярных формирований.
Они и называются наемниками.
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Ну комментатор с которым я дискуритую, считает что говорить что "онитаместь" - значит быковать и срывать переговоры, так что надо согласиться что "ихтамнет"
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А что там дискутирувать?
Вот скажи как ты думаешь Гиркин оформлен в ГРУ официально или он ихтамнет?
И что от этого для нас меняется практически если нам нужен результат.
Взять женевский формат.
Много каких то букв они написали в своем заявлении.
А по факту Гиркин захватил Славянск и Украина по его условиям (формата) не должна сопротивляться....
Нам нужно такое?
Это же была де факто сдача нас раше а не женевский формат?
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верещук уже что-то о сроках выборов знает)) скоро план пу, по пунктах, с подписью зепреза, озвучат после *саммита*))
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т.е. российских регулярных частей, советников и т.п. там нет? Есть только " незаконные вооруженные формирования"?
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официально нет.
А неофициально мне страшно представить, кто там только нет....
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А 8-я армия РФ это законное формирование? Почему не требуешь ее вывода из Донбасса?
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