 Обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати лише після виведення звідти всіх найманців, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.
"Є серйозні питання, пов'язані з безпекою, гуманітарні питання. Є питання, пов'язані з місцевими виборами. Тобто ми маємо говорити про можливості проведення місцевих виборів після того, як там не буде жодних військових незаконних формувань. Розпочати цю розмову ми маємо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.
Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.
ОБСЕ не подходит по тому что эта организация по каким то своим причинам не верефицировала их ввод.
Доверять ей вывод не рационально...
И как этот кретин собирается это контролировать? Документы спрашивать в которых написано "не наемник"? Кто такие вообще наемники в его понимании? Не на переговоры ему нужно ехать, а рояль настраивать пора!
Но именно это и рассказывает Зеленский. Он же не говорит невозможно, он говорит возможно, если Россия захочет. А если Россия не хочет - тогда вот новые санкции. Порошенко тоже на этой теме очки набирал.
Проблема в том, что с каждым разом становится сложнее убедить других ввести санкции. А без других эта херня не работает. Украина не может сама ввести санкции...
Лица не имевшие гражданства Украины на момент начала конфликта не могут быть восстанцами.
Взять если интервью Гиркина там достаточно четко сказано что местные не хотели воевать.
Есть некоторые и другие интервью которые рассказывают о контингенте тех кто пошел.
Уголовники.
Ну это уже лирическое отступление....
Поэтому да.
Лица же из местных которых последние пять с подовиной лет раша привлекает к службе в псевдогогосударственных силовых структурах должны быть распущены по домам.
В связи с ликвидацией псевдогосударственных структур.
"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Это надо назначить руководителя, где его взять? Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было, пока я разобрался в нем. Тот же Безлер - он все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой, чем у меня"
А поскольку они так называемые ЧВК ( не путать с ЧВК) они наемники и есть.
То что "официально" ихтамнет - это мы слышали, но они же есть.
А наше дело маленькое.
Вопрос не в том как их называть а в том кто это будет контролировать?
Нас не должно устроить что ОБСЕ что то там в своем отчетике напишет.
Вообще должен быть какой то маркер что выборы проводить можно.
Я считаю что это возвращение беженцев.
Маркет должен быть один - контроль Украины над границей с Рашей на всей протяженности.
А потом они сами решат что им делать.
Прекращай дурака валять...
Ликвидация псевдогосударственных структур и какая то переходная полиция.
Лучше контингент ООН.
Вопрос в том кем и как будет подтверждено выполнение требований.
Судя по предидущему опыту создания параллельных реальностей конца эпохи зубожиння и борьбы с коррупцией это очередной симукляр.
Тиснут в прессе пару статеек с Сивохо где он скажет что все норм а кто этого не видит тот враг и все останется по прежнему.....
Судом предварительно рекомендовано выполнить минские соглашения.
Писали не так давно что решение будет к 2022 году.
Вот до этого времени у нее есть время иметь мозги нам.
И только в году 2022 ее возможно признают стороной конфликта.
После этого ООН обязана будет принимать меры...
А пока вот так...
Сейчас согласиться с "ихтамнет" - значит стать играть по правилам Раши.
Женевский формат 🤔
А вывод тогда кого?
Просто есть войны конвенционные а есть гибртдные с использованием иррегулярных формирований.
Они и называются наемниками.
Вот скажи как ты думаешь Гиркин оформлен в ГРУ официально или он ихтамнет?
И что от этого для нас меняется практически если нам нужен результат.
Взять женевский формат.
Много каких то букв они написали в своем заявлении.
А по факту Гиркин захватил Славянск и Украина по его условиям (формата) не должна сопротивляться....
Нам нужно такое?
Это же была де факто сдача нас раше а не женевский формат?
А неофициально мне страшно представить, кто там только нет....