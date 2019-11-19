 Поліція саботує розслідування нападу на Порошенка, - адвокат Головань

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Ігор Головань.
"Суд зобов'язав допитати Трубу і Портнова за обставинами справи. На допиті за законом мали бути представники потерпілих. Тобто співробітників служби державної охорони. У порушення закону слідчий допитав Портнова без участі сторони потерпілих. Про це повідомив сам Портнов у своєму телеграм-каналі. Про допит Труби ми нічого не знаємо. Тому ми подали клопотання про відвід слідчих", - повідомив він.
Нагадуємо 25 липня четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли він вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.
Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав унаслідок інциденту.
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Проект підозри Державного бюро розслідувань п'ятому президенту України про його можливий вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року є абсолютною маячнею, оскільки передбачає звинувачення Петра Порошенка у закликах до повалення державної влади.
Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань на пресконференції, яку транслював телеканал "Прямий".
"Мова йде про те, що у суспільстві обговорюють підозру, якої ніхто не бачив. По-перши, ми бачимо, що мова йде про проект підозри, а по-друге, про інформацію про наявність проекту підозри, оскільки самого проекту ніхто не оприлюднював. Навіть у цих кількох реченнях очевидна абсурдність всіх звинувачень, про які веде мову Державне бюро розслідувань", - зазначив Головань.
За його словами, у частині 3 статті 109 Кримінального кодексу (Дії, спрямовані на насильну зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) мова йде про заклики до повалення конституційної влади.
"Тобто мова йде про те, що ДБР вважає, що п'ятий президент публічно закликав до повалення самого себе або розповсюджував якісь матеріали з публічними закликами до повалення самого себе, що є абсолютною маячнею і абсурдом. І яка логіка цих дій ДБР? Єдине в мене є припущення, що в когось же збереглися залишки совісті і він намагатиметься саботувати дії керівництва ДБР і пана Портнова що ними керує", - додав адвокат.https://prm.ua/u-svoyiy-pidozri-dbr-zvinuvachuye-poroshenka-u-zaklikah-do-povalennya-samogo-sebe-golovan/
И этот от яйца падает в обморок?
Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань на пресконференції, яку транслював телеканал "Прямий".
"Директор ДБР Труба дуже багато виступав у різних засобах масової інформації і робив дуже нахабні заяви стосовно того, що п'ятий президент фігурує у тих чи інших кримінальних провадженнях, не дивлячись на те, що Петро Порошенко в жодному кримінальному проваджені немає іншого статусу, ніж свідок. Ми на основі практики Європейського суду з прав людини, таки звернулись до Державного бюро розслідувань з заявами і клопотаннями про закриття кримінальних проваджень. Зокрема кримінального провадження, яке стосується призначення членів Вищої ради правосуддя", - розповів Головань.
Він зазначив, що Державне бюро розслідувань ніяких дій не вчинило та клопотання не розглянуло.
"Ми оскаржили їх бездіяльність в суді. Шевченківський районний суд 15 листопада постановив ухвалу, якою зобов'язав ДБР наше клопотання розглянути. Як ми бачимо, що через кілька днів з'явилась інформація про проєкт підозри. Тобто це банальне бажання уникнути судового рішення і не приймати рішення у цій ситуації по-суті", - додав адвокат.
Головань пояснив, що слідчим ДБР, які розслідують це кримінальне провадження, довелося б в цій ситуації коментувати документи, які підтверджують, що п'ятий президент Петро Порошенко при призначені членів Вищої ради правосуддя діяв абсолютно законно.
"От такий, наприклад, науково експертний висновок від 17 жовтня 2019 року, яке було видано Національною академією правових наук "Київський регіональний центр" за підписом докторів юридичних наук дійсними членами академіками Шикуновим, Оніщенком, Щербиною, де було зроблено висновки, що президент України має право на власний розсуд призначати порядок, кількості черговість етапів, та інше проведення конкурсу для призначення президентом України членів Вищої Ради правосуддя. Висновок науково-правової експертизи від 25 вересня 2019 року було підписано доктором юридичних наук професорами Лосшицьким та Мсьондзем та кандидатом юридичних наук доцентом Селенко, який підтверджує законність дій президента Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя", - розповів він.https://prm.ua/zakonnist-diy-prezidenta-poroshenka-pidtverdzhena-providnimi-akademikami-********-advokat/
Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань на пресконференції, яку транслював телеканал "Прямий".
"Ми поставили питання про притягнення їх (Портнова та Трубу - ред.) до відповідальності за порушення прав особи, зокрема, за спробу притягнути невинну особу до кримінальної відповідальності. За не виконання судового рішення, за незаконне збирання інформації і за незаконне збирання інформації, що містить банківську таємницю. Це те, чим дійсно займається Державне бюро розслідувань", - наголосив адвокат.
https://prm.ua/portnova-ta-trubu-mayut-prityagnuti-do-vidpovidalnosti-advokat/
"Нагадаю, що у п'ятницю в парламенті була проголосована відставка пана Труби з посади керівника ДБР. Цю конвульсію ("підозру" п'ятому президенту Петру Порошенку - ред.), на мою думку, слід розцінювати як благання до нової влади залишити керівника ДБР на своїй посаді", - сказав депутат.
Герасимов додав, що попри заяви Труби про те, що на розслідування злочинів Януковича і справ Майдану у ДБР немає ресурсів, більше ніж 30 слідчих по всій країні розслідують заяви Портнова.
"Ми всі чули волання про те, що не вистачає ресурсів і сил на розслідування справ Майдану, злочинів Януковича. Але заяви Портнова в інтересах країни-агресора уже шість місяців розслідує понад тридцять слідчих з усієї України. Мова йде про Справу про події у Керченській протоці, справу про наказ про контрнаступ, який віддав Порошенко, і завдяки якому було звільнено значну частину окупованого Донбасу. А також цей маразм, який є єдиним, який вони запроєктували за шість місяців", - наголосив політик.https://prm.ua/pidozra-poroshenku-ye-blagannyam-trubi-zalishiti-yogo-na-posadi-gerasimov/
Чинній владі потрібно шоу для відволікання уваги від провалів майже по всіх напрямках діяльності, включаючи провальний бюджет на 2020 рік і загрозу капітуляції. "Виникає питання, навіщо потрібно намагатися позбавити Порошенка депутатської недоторканості за місяць до того, як вона буде знята згідно з законом, який ініціював і вніс до парламенту саме Петро Порошенко? Відповідь очевидна. Потрібно шоу, щоб відволікти увагу від катастрофічних провалів майже по всіх напрямках діяльності нової влади. Щоб відволікти увагу від бюджету розчарування і невиконаних обіцянок. Відволікти увагу від капітуляції, яка може остаточно відбутися під час зустрічі з Путіним. Відволікти увагу від низки численних корупційних скандалів усередині "Слуги народу", починаючи від "рішалова" депутатів провладної партії щодо цукру, і закінчуючи тим самим "рішаловом" "Слуги народу" з поліцією по металобрухту в Кривому Розі", - сказав нардеп.
https://prm.ua/vlada-robit-shou-shhob-vidvolikti-vid-provaliv-gerasimov-pro-zvinuvachennya-na-adresu-poroshenka/