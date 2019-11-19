EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  579  16
Все про:ГПУ (3370) допит (540) Порошенко (9963) Головань Ігор (16)

 Порошенко не пішов на допит у військову прокуратуру, оскільки не отримав повістку, - адвокат Головань

Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, чому Порошенко сьогодні не з'явився на допит у військову прокуратуру.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, виклик свідка на допит регламентується законодавством, за яким особа, що викликається на допит, має бути поінформована повісткою.

Він повідомив, що повістку Порошенко не отримував, а інформація про допит стала відома із соцмереж.

"Я б не рекомендував своєму клієнтові в такому випадку йти на допит", - сказав він.

Сьогодні п'ятий президент України не з'явився на допит у військову прокуратуру у справі про Іловайський котел. Слідчі дії з ним планували провести о 10:00, проте ні він, ні його адвокати не з'явилися в прокуратуру. Варто зазначити, що у цій самій справі його викликали на 15 листопада, але Порошенко і тоді не прийшов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160520
 
 
 Топ коментарі
 
Чесна людина не буде злісно ухилятися від допитів в ДБР та військовій прокуратурі.. Пора Рябошапці розрубувати цей вузол та подавати до ВР подання на зняття з петі недоторканості та його арешт..
 показати весь коментар
 
так же честна людина не бегает от ЧЕТЫРЕХ повесток военкомата ))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Коломойському був потрібен ЗуГРЕС, щоб за правом першого захопника віджити його у ахметки.
Добробати тоді були під командуванням МВС, це були фактично міліційні підрозділи, які використовували там, де за даними розвідки не було знчних сил противника та не було укріплень, де можна було просто зайти у село і розігнати банду місцевих гопників.
Хомчак дезінформував керівництво МВС та ГШ, що там немає військ противника і можна використати добробати. Аваков погодився, ГШ - ні, бо це було далеко від напрямку основного удару. Туди пішов "Донбас" та послали збірну солянку з тих, кого знайшли, мєнтовську роту "Світязь", наприклад.
Після того, як добробат-солянка там застрягла, Сємєнчєнка, за допомогою медіахолдингу Коломойського підняв гвалт, з вимогою послати туди пдкріплення ЗСУ, бо мовляв "добровольців кинули на призволяще". Мало того, коли загроза оточення була вже очевидна, і був наказ про відхід, цей же фрукт піднімав хвилю, що добровольці не підуть! Екзальтований натовп мало не штурмом брав МО, волали що треба надіслати туди війська! Що, забули?
А винен в усьому Порошенко!
Не Корбан, не Коломойський, не пройдисвіт Грішин, що за 300 тис. своїх бійців завів у гавно, ні, Порошенко!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чесна людина не буде злісно ухилятися від допитів в ДБР та військовій прокуратурі.. Пора Рябошапці розрубувати цей вузол та подавати до ВР подання на зняття з петі недоторканості та його арешт..
 показати весь коментар
 
 
Нехай Рябошапка робить це подання через ФБ. Чи ніт?
 показати весь коментар
 
 
так же честна людина не бегает от ЧЕТЫРЕХ повесток военкомата ))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
"Мы не должны слушать русскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно ответственна Россия", - подчеркнул Тейлор. Источник: https://censor.net.ua/n3160513
 показати весь коментар
 
так пусть пришлют повестку на "допит", как положено. А пока нет повестки, все слова про "ухилятись" - пук в лужу.
 показати весь коментар
 
 
Коломойському був потрібен ЗуГРЕС, щоб за правом першого захопника віджити його у ахметки.
Добробати тоді були під командуванням МВС, це були фактично міліційні підрозділи, які використовували там, де за даними розвідки не було знчних сил противника та не було укріплень, де можна було просто зайти у село і розігнати банду місцевих гопників.
Хомчак дезінформував керівництво МВС та ГШ, що там немає військ противника і можна використати добробати. Аваков погодився, ГШ - ні, бо це було далеко від напрямку основного удару. Туди пішов "Донбас" та послали збірну солянку з тих, кого знайшли, мєнтовську роту "Світязь", наприклад.
Після того, як добробат-солянка там застрягла, Сємєнчєнка, за допомогою медіахолдингу Коломойського підняв гвалт, з вимогою послати туди пдкріплення ЗСУ, бо мовляв "добровольців кинули на призволяще". Мало того, коли загроза оточення була вже очевидна, і був наказ про відхід, цей же фрукт піднімав хвилю, що добровольці не підуть! Екзальтований натовп мало не штурмом брав МО, волали що треба надіслати туди війська! Що, забули?
А винен в усьому Порошенко!
Не Корбан, не Коломойський, не пройдисвіт Грішин, що за 300 тис. своїх бійців завів у гавно, ні, Порошенко!
 показати весь коментар
 
 
аЧО моника четырежды не получавшее)))))
 показати весь коментар
 
 
петру нужно дать новое поганяло, хренвручишповестку.
 показати весь коментар
 
 
Если бы пытались, то уже было бы во всех интернетах - новость дня "Порошенко не пришел по повестке!". Что-то я не наблюдаю ни одного упоминания о врученной повестке.
 показати весь коментар
 
 
Правильно и делает. В наручниках его будут забирать куда эффектнее ))
 показати весь коментар
 
 
Принимая во внимание сложившуюся практику уголовного преследования бывших руководителей государств (не Гаага), то Петруху не закроют по суду, но попкорн поедим, когда будут осуществлять привод. А если пошлют бывших Беркутят, то ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору