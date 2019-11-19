 Порошенко не пішов на допит у військову прокуратуру, оскільки не отримав повістку, - адвокат Головань

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, виклик свідка на допит регламентується законодавством, за яким особа, що викликається на допит, має бути поінформована повісткою.
Він повідомив, що повістку Порошенко не отримував, а інформація про допит стала відома із соцмереж.
"Я б не рекомендував своєму клієнтові в такому випадку йти на допит", - сказав він.
Сьогодні п'ятий президент України не з'явився на допит у військову прокуратуру у справі про Іловайський котел. Слідчі дії з ним планували провести о 10:00, проте ні він, ні його адвокати не з'явилися в прокуратуру. Варто зазначити, що у цій самій справі його викликали на 15 листопада, але Порошенко і тоді не прийшов.
Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.
У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.
Добробати тоді були під командуванням МВС, це були фактично міліційні підрозділи, які використовували там, де за даними розвідки не було знчних сил противника та не було укріплень, де можна було просто зайти у село і розігнати банду місцевих гопників.
Хомчак дезінформував керівництво МВС та ГШ, що там немає військ противника і можна використати добробати. Аваков погодився, ГШ - ні, бо це було далеко від напрямку основного удару. Туди пішов "Донбас" та послали збірну солянку з тих, кого знайшли, мєнтовську роту "Світязь", наприклад.
Після того, як добробат-солянка там застрягла, Сємєнчєнка, за допомогою медіахолдингу Коломойського підняв гвалт, з вимогою послати туди пдкріплення ЗСУ, бо мовляв "добровольців кинули на призволяще". Мало того, коли загроза оточення була вже очевидна, і був наказ про відхід, цей же фрукт піднімав хвилю, що добровольці не підуть! Екзальтований натовп мало не штурмом брав МО, волали що треба надіслати туди війська! Що, забули?
А винен в усьому Порошенко!
Не Корбан, не Коломойський, не пройдисвіт Грішин, що за 300 тис. своїх бійців завів у гавно, ні, Порошенко!