 Порошенко не пішов на допит у військову прокуратуру, оскільки не отримав повістку, - адвокат Головань

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, виклик свідка на допит регламентується законодавством, за яким особа, що викликається на допит, має бути поінформована повісткою.

Він повідомив, що повістку Порошенко не отримував, а інформація про допит стала відома із соцмереж.

"Я б не рекомендував своєму клієнтові в такому випадку йти на допит", - сказав він.

Сьогодні п'ятий президент України не з'явився на допит у військову прокуратуру у справі про Іловайський котел. Слідчі дії з ним планували провести о 10:00, проте ні він, ні його адвокати не з'явилися в прокуратуру. Варто зазначити, що у цій самій справі його викликали на 15 листопада, але Порошенко і тоді не прийшов.

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Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.