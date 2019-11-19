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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) Донбас (13699) нормандська четвірка (680)

 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський має намір говорити на зустрічі в "нормандському форматі" про конкретні терміни припинення війни на Донбасі.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодня ми можемо говорити про припинення війни на Донбасі, повернення наших територій. Але ми не можемо просто про це говорити, потрібно домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про спочатку зрозумілі якісь терміни", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "хоче говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами".

"Ми про це будемо говорити. Я буду порушувати це питання", - сказав президент України.

Як повідомлялося, лідери країн нормандської четвірки можуть провести зустріч у Парижі 9 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сподіваюся, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться найближчими тижнями

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160519
 
 
 Топ коментарі
 
Поднимать этот вопрос? Ты кроме поднимания хера на музыкальные инструменты больше нихера поднимать не умеешь.
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Он уже так нам наврал,что его слушать не хочется.
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ну идиот же по другому не скажешь. Ему сроки скажут, когда всю страну сразу сдаст.
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Он уже так нам наврал,что его слушать не хочется.
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да, ведь сроки есть у беременности, ну инкубационный период и никак у войны по заказу ЗЕ. Чепуха от нелоха
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Асе поавитьно. Аійни виникають не за бажанням, а через накопичення певних проблем і протиріч, які вирішити можнп лише знищивши джерело (джерела) цих проблем чи протиріч. В даному випадку Украхна є вел чезнию проблемою для кацапів, що загрожує самому існуванню кчцапської імперії. Спроби кацарів вирішити проблему мирним шляхом (підкупом, поглинанням, шантадем) пробле и не вирішили. Тому кацапи вибрали військовий шлях. Оскільки на сьогоднішній день проблема для кацарів все ще не вирішена, то і війна буье тривати до моменту, поки не відбуде ься ьобровільна капітуляція чи військова поразка Украхни, яка зніме перед кацапами проблему. То що саме має на уващі Зєлєнскій, коли веде.ову про припиненн, війни? Військової поразки Україна не зазнала. Тоді що? Капітуляція? Є де третій шлях закінчення війни - поразка чи розпад (демонтаж) самої імперії. Але для цього потрібно боротися. Доктрина Зєлєнского цього не передбачає.
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я тоже об этом подумал. Сроки прекращения войны. Войну можно прекратить двумя способами - или сдаться или выиграть. Сомнительно, что пуйло собрался нам сдасться. Значит сдаваться будет Зелюк. Иначе он полный "НЕЛОХ" в 42 года!!!
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...офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.


Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
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Не только унижение, но и тонкий юридический проигрыш Украины для суда в Гааге, который зебилы у власти схавали, ведь теперь в суде раисся скажет, что раз Украина приняла на сберигание, то и признала судебное разберательство от рашки, а значит нечего в Гааге им шить дело за задержание кораблей и моряков...
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До конца 2015 года то же срок достаточно четкий.
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Поднимать этот вопрос? Ты кроме поднимания хера на музыкальные инструменты больше нихера поднимать не умеешь.
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ну идиот же по другому не скажешь. Ему сроки скажут, когда всю страну сразу сдаст.
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Ну почему?? Ему скажут сроки. После того как:
1 Федирализация Украины
2 Восточные области образовывоют новоросию и входят в состав рф
3 Полный отказ от Нато и Ес
Тогда возможно и прекратится война. Говорить о том что этот дебил будет на переговорах отстаивать интересы Украины глупо. Единственное что он умеет это членом на рояле. Баба Юля ему сегодня об этом сказала
73% не ужели вы еще не видите, за какое ничтожество вы на выборах проголосовали?????
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Война стой раз два. Скажем с понедельника. А потом я вам хером сыграю. Я тут новенькое выучил.
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Да кто к нам захочет возвращаться с такими тарифами?)) Без учителей и школ, университетов и профессоров... Без земли. Без прав и возможностей. Зачем им мы, те, у кого остались лишь обязанности, страх и неуверенность в завтрашнем дне. ДНО!
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Вы же сами выбирали с поддержкой Бутусова этих позорных шутов-предателей
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не, ну в дыныры-лыныры, конечно же, всего этого в избытке!
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Irina Pravda,правильно,пусть лугандонцы живут отдельно,за колючей проволокой и занимаются разведением коз и овец,как сказал ихний вождь
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мне кажется, я даже знаю дату, которую ему назовет ху№ло
... это произойдет сразу же после ... дождика в четверг!
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"...Зеленський хотів би під час "нормандського формату" визначити терміни припинення війни на Донбасі..."
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"...Топаз, дай кАманду!..." Зеленський хотів би під час "нормандського формату" визначити терміни припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 2426
Запитай у коломИйського. Він знає. І знає скільки це коштує.
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У КАЖДОЙ СОБАКИ ЕСТЬ ХОЗЯИН - И ИНОГДА ЛУЧШЕ СОБАК НЕ ТРОГАТЬ ,НУ ЧУКЖИХ ТА - ОСОБЕННО МАЛЕНЬКИХ - У МЕНЯ ЕСЛИ ШО - ФРАНЦУЗ)))))
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Піднімай руки вгору і ставай на коліна перед Путіним як обіцяв і війна закінчиться в ту саму мить.
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Или наивный или глупый это не время проведения очередного концерта где все определенно а встреча с волками которые тебя будут загонять в яму напиться твоей и крови страны там друзей и партнеров нет там есть представители интересов своих стран для которых Вы ВОВА просто пустышка с которой можно делать все что они хотят а Вы молча будете исполнять в связи с отсутствием у Вас некоторых частей мужской комлектации
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А что такое автоинъектор? И почему эта обезьяна не побрилась? Это врачебные вопросы, не больше.
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при все том как отстранили настоящих внешних политиков о какой продуктивной встрече может говорить этот человек, что разве Лена новый сценарий напишет....
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Да, супер внешний политик Порошенко наподписывал капитулянтские минские угоды
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зате ти тут так пабеданосно малявиш, що **** від твоєї писанини сикаєтьсчя в штанці
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После того, как путлер нам внюхается ОРДЛО . И скажет , что он ни при чем , ихтамнет, и мы должны будем откататься от НАТО и Европерспективы . И настанет опять совок под российской пятой . И боевики рванут добивать волонтеров и всех
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Росія ніколи не піде на повернення Донбасу просто так. Не для того вона цю кашу заварила. Вона може піти з Донбасу лише копняками під зад. Як СРСР з Афганістану. Потрібно робити все щоб в ОРДЛО гинуло побільше РОСІЙСЬКИХ окупантів і щоб Росія за все там платила. А всі ці дебільні розмови про виплати пенсій в ОРДЛДО, особливі статуси та торгівля з ними лише на руку Росії оскільки це заувальоване фінансування тероризму Україною. В такому випадку цей гнойник буде до нескінченності. Як Придрістров,я.
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В умах ЗЕ "войну развязал Порошенко, и с ****** можно договориться". Они видят мир таким...
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Таке враження, що цього чоловічка годину тому з "дурки" випустили
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Какой же наивный! И он еще спрашивает?!
Как же я хочу увидеть и услышать его в день его возвращения в Украину после нормандского формата!
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ага, технология отработана - чтобы отвлечь от результатов, раздуют какую-нибудь очередную сплетню, типа Богдан какой-то шлюхе что-то в Инстаграмме написал, или Сивуха что-то там ляпнул - и все будут бурно обсуждать.
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Нашому клоуну навіть привезти той текст не довіряють? Бояться, що намочить дорогою... Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8728
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До влади прийшов антимайдан . Зебіл -сепаратист , українофоб . Зебіли ватяні жлоби колоборанти зрадники . совки . Прийшла пора на йолку !!!! Геть зебілів з України !!!
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Плановое ведение войны..., ну хоть что то Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4669
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Грузия 1991 Литва 1991

Молдова 1992 Азербайджан 1992 Грузия 1992 Таджикистан 1992 Грузия и Ингушетия
1992

Азербайджан 1993

Чечня 1994 Дагестан 1994

Чечня 1999 Дагестан 1999

Грузия 2008

Украина 2014

Сирия 2015
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хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками".
"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.
Да Пуйлу насрать, что ты там хочешь и что ты будешь говорить. Пора бы уже понять своей тупой башкой
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Детский сад!!!!
Как бы хотели милионы Евреев спросить у гитлера -зачем?
А тысячи Сирийских мам и Чеченских и Украинских- у русских за что?
Путин шизофреник!!! Можете с ним разговаривать, только это ваше личное желание!!!
Без Америки -эту дурку никто не успокоит!!!
Но вы Наш Президент-ВАМ ВИДНЕЕ!!! УДАЧИ!!
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Америке эту дурку успокаивать даром не надо. Их она никак не ущемляет.
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Детский сад!!!!
Как бы хотели милионы Евреев спросить у гитлера -зачем?
А тысячи Сирийских мам и Чеченских и Украинских- у русских за что?
Путин шизофреник!!! Можете с ним разговаривать, только это ваше личное желание!!!
Без Америки -эту дурку никто не успокоит!!!
Но вы Наш Президент-ВАМ ВИДНЕЕ!!! УДАЧИ!!
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Откуда такая постоянная цыфра 73% избирателей.
Это во втором туре половина избирателей,и 73% из тех кто пришел на участки.
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...как токо дефолт начнётся, так сразу война и закончится ...
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Зеленський відмовився відповідати на питання журналістів на брифінгу за результатами зустрічі з Бабішем. Юлія Мендель відгородила журналістів від президента України. Хоча, за неофіційними правилами після брифінгів завжди відбувається коротка сесія бліц-запитань від журналістів. Чеський прем'єр дивувався й не міг зрозуміти, як саме йому поводитись, адже він, згідно з протоколом, був готовий дати коментарі журналістам.
https://www.youtube.com/watch?v=2FHNAc8wtFs&feature=emb_logo

Посмотрите на реакцию Бабиша, на Мендель и на ЗЕ - ГАНЬБА!
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Я лично для себя вывел следующее. Этот поц просто тупо сдаёт страну..Вернее пытается из расчета на то что армия это просопляет, Азов так завяз в поле хача вонючего что тоже никуда соваться не будет ( начался свой политический бизнес с лозунгами видимо судя по очень долгому молчанию и сопению в две ноздри) , настоящих буйных слишком мало для Майдана и очень сильно активизировались прикацапленные свиньи которые по всей стране ждут *****. Они сейчас уже не боясь очень явно и смело качают в сторону кацапостана и даже реакции никакой нет никого. Зеля обсранное к тому же тупое чмо из не очень ровного рога - только и всего..Это кусок сцыкливого жадного говна а не през воюющей страны. Оно ещё более инпотентное чем поросятина потому что панически боится крупных воров бандитов коломоймана, мамэда, фирташа и пинчука. Все эти 4 ****** больных на бабло насквозь кацапские. Если они завтра выйдут из Украины - страна попросту упадёт. Единственное что их держит - боязнь что кацапские акулы воровства - сожрут всё их наворованное в стране за многие годы. А делиться они не хотят ни с кем . Ни с Украиной ни с ними. Ещё раз - это не " очень умные.." как воняло алкаш лУценко, а реально больные на бабло патологические мудилы и ******** которые наразбойничали в 90-е всё что у них было плюс добавилось. Что им сделает этот клоунский рахит? Какие договоры? Оно нам вешает лапшу про какие то "возможности" над чем смеётся весь украинский более менее адекватный дипкорпус , а сам отлично понимает что главная задача плотно сдать Украину кацапам и настолько быстро что бы вернувшись обосранным с "нормандской сходрочки" не получить реальной физической ***** и быть проволоченным по Майдану..Оно сейчас сцыт всех! Поэтому яростно сочиняет нелепые сказки в которые не верит сам. Нам просто уготована временнАя ловушка в смысле того что мы должны проснуться, и выяснить вдруг...- что мы уже в параше .А зеленман уже сбросил полномочия и в Израиле вместе со своим жидовским семейством, мамэле и папэле ,которым на Украину насрать тоже с большой горы. Это реальные инородцы с совецьким мозгом которые не могут даже выговорить слово НАТО..У них челюсти выпадают . И тут нарисуются 4 указанных воровских говна , которые УЖЕ держат реальную власть кацапов в стране с геноцидом АТОшников, которых судами объявят преступниками и начнут хватать и уничтожать при задержании потому как они до сих пор разобщённые полностью по мелким групкам и оргагизациям ( нет движения). И только тут все поймут что произошло. Неужели не видно что и как происходит. ? Именнно поэтому "слуги коломоймана" сейчас воруют на схемах с особым рвением, даже компетентные люди заметили усиление коррупции..Что ещё не понятно основной части населения? Ну давайте подождём ещё... Что бы проверить " как на спине чувтствуется нагайка, больно или нет..?"
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tZE inform‏ @tZEinform

Вова... есть моменты когда лучше молчать Мы понимаем с каким ужасом смотрит на тебя вблизи Бабиш, но.. " Я вам чесно скажу, я хочу вибачитися, що я не поголився. Це не просто так..." Врачи знают, что это не просто так, как и аутоинъектор в твоих руках

04:15 - 19 лист. 2019

Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565

16 ретвітів 34 вподобань

Нова розмова

Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Ладимир Утин‏ @UtinLadimir 2 год2 години тому

У відповідь @tZEinform

Думаю Вовина песня уже спета .....открытым остается вопрос кто нанесет ему прямой в голову, так что бы сразу за канаты ....

0 ретвітів 4 вподобань

Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565 Lsana‏ @Lsana72464459 1 год1 годину тому

Скорее бы!!!! И если сам не сдохнет, то его надо бы расстрелять! На Крещатике. И всю его «команду». З...ли они уже.

0 ретвітів 3 вподобань
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Германия, Франция и Россия, без участия Украины согласовали и подготовили текст и разъясни
тельные материалы нового законопроекта об "особом статусе Донбасса", который будет пред-
ложен украинской стороне для принятия. В Украину его по поручению Ангелы Меркель должен
доставить министр иностранных дел Хейко Маас.
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