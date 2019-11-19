 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодня ми можемо говорити про припинення війни на Донбасі, повернення наших територій. Але ми не можемо просто про це говорити, потрібно домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про спочатку зрозумілі якісь терміни", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "хоче говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами".

"Ми про це будемо говорити. Я буду порушувати це питання", - сказав президент України.

Як повідомлялося, лідери країн нормандської четвірки можуть провести зустріч у Парижі 9 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сподіваюся, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться найближчими тижнями