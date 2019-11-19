 Під час "нормандського формату" потрібно визначити терміни припинення війни на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодня ми можемо говорити про припинення війни на Донбасі, повернення наших територій. Але ми не можемо просто про це говорити, потрібно домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про спочатку зрозумілі якісь терміни", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "хоче говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами".
"Ми про це будемо говорити. Я буду порушувати це питання", - сказав президент України.
Як повідомлялося, лідери країн нормандської четвірки можуть провести зустріч у Парижі 9 грудня.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
1 Федирализация Украины
2 Восточные области образовывоют новоросию и входят в состав рф
3 Полный отказ от Нато и Ес
Тогда возможно и прекратится война. Говорить о том что этот дебил будет на переговорах отстаивать интересы Украины глупо. Единственное что он умеет это членом на рояле. Баба Юля ему сегодня об этом сказала
73% не ужели вы еще не видите, за какое ничтожество вы на выборах проголосовали?????
... это произойдет сразу же после ... дождика в четверг!
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"...Топаз, дай кАманду!..."
Запитай у коломИйського. Він знає. І знає скільки це коштує.
Как же я хочу увидеть и услышать его в день его возвращения в Украину после нормандского формата!
Молдова 1992 Азербайджан 1992 Грузия 1992 Таджикистан 1992 Грузия и Ингушетия
1992
Азербайджан 1993
Чечня 1994 Дагестан 1994
Чечня 1999 Дагестан 1999
Грузия 2008
Украина 2014
Сирия 2015
"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.
Да Пуйлу насрать, что ты там хочешь и что ты будешь говорить. Пора бы уже понять своей тупой башкой
Как бы хотели милионы Евреев спросить у гитлера -зачем?
А тысячи Сирийских мам и Чеченских и Украинских- у русских за что?
Путин шизофреник!!! Можете с ним разговаривать, только это ваше личное желание!!!
Без Америки -эту дурку никто не успокоит!!!
Но вы Наш Президент-ВАМ ВИДНЕЕ!!! УДАЧИ!!
Как бы хотели милионы Евреев спросить у гитлера -зачем?
А тысячи Сирийских мам и Чеченских и Украинских- у русских за что?
Путин шизофреник!!! Можете с ним разговаривать, только это ваше личное желание!!!
Без Америки -эту дурку никто не успокоит!!!
Но вы Наш Президент-ВАМ ВИДНЕЕ!!! УДАЧИ!!
Это во втором туре половина избирателей,и 73% из тех кто пришел на участки.
https://www.youtube.com/watch?v=2FHNAc8wtFs&feature=emb_logo
Посмотрите на реакцию Бабиша, на Мендель и на ЗЕ - ГАНЬБА!
Вова... есть моменты когда лучше молчать Мы понимаем с каким ужасом смотрит на тебя вблизи Бабиш, но.. " Я вам чесно скажу, я хочу вибачитися, що я не поголився. Це не просто так..." Врачи знают, что это не просто так, как и аутоинъектор в твоих руках
04:15 - 19 лист. 2019
16 ретвітів 34 вподобань
Нова розмова
Ладимир Утин @UtinLadimir 2 год2 години тому
У відповідь @tZEinform
Думаю Вовина песня уже спета .....открытым остается вопрос кто нанесет ему прямой в голову, так что бы сразу за канаты ....
0 ретвітів 4 вподобань
Lsana @Lsana72464459 1 год1 годину тому
Скорее бы!!!! И если сам не сдохнет, то его надо бы расстрелять! На Крещатике. И всю его «команду». З...ли они уже.
0 ретвітів 3 вподобань
тельные материалы нового законопроекта об "особом статусе Донбасса", который будет пред-
ложен украинской стороне для принятия. В Украину его по поручению Ангелы Меркель должен
доставить министр иностранных дел Хейко Маас.